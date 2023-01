Cụ thể, Meta sẽ cho phép cựu Tổng thống Donald Trump trở lại Facebook và Instagram trong những tuần tới, công ty đã thông báo, hai năm sau khi lệnh đình chỉ của ông được ban hành sau cuộc nổi dậy năm 2021 tại Điện Capitol Hoa Kỳ.

"Theo nguyên tắc chung, chúng tôi không muốn cản trở các cuộc tranh luận cởi mở, công khai và dân chủ trên các nền tảng của Meta — đặc biệt là trong bối cảnh bầu cử ở các xã hội dân chủ như Hoa Kỳ", Nick Clegg, chủ tịch phụ trách các vấn đề toàn cầu của Meta đã viết trong một bài đăng trên blog khi đưa ra thông báo quyết định. "Công chúng sẽ có thể nghe những gì các chính trị gia của họ đang nói - điều tốt, điều xấu để họ có thể đưa ra những lựa chọn sáng suốt tại thùng phiếu".

Facebook và Instagram sẽ khôi phục tài khoản ông Trump sau lệnh cấm hai năm. Ảnh: @AFP.

Facebook, Twitter và Google- sở hữu YouTube, tất cả đều đưa ra quyết định chưa từng có là chặn tổng thống đương nhiệm của Hoa Kỳ khỏi nền tảng của họ vào thời điểm đó, sau khi họ xác định rằng làm như vậy để vượt xa nguy cơ kích động bạo lực tiềm ẩn. Tuy nhiên, các động thái của các nền tảng khác nhau ở các mức độ, với Twitter chọn lệnh cấm vĩnh viễn, và Facebook cho biết việc đình chỉ của họ là tạm thời, cuối cùng đặt ra mốc thời gian hai năm trước khi xem xét quyết định.

Việc đình chỉ được đưa ra sau khi một đám đông xông vào Điện Capitol của Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, khi các nhà lập pháp làm việc để chứng nhận cuộc bầu cử của Tổng thống Joe Biden. Phó Tổng thống khi đó là Mike Pence đã được Cơ quan Mật vụ đưa đến một địa điểm an toàn, nhận ra mối nguy hiểm đối với ông khi ông giám sát những gì thường là một thủ tục thông thường trong Quốc hội.

Mặc dù Trump đã có lúc kêu gọi đám đông giữ hòa bình, nhưng ông ấy cũng cho rằng cuộc bầu cử đã bị "đánh cắp khỏi tay chúng tôi", một dòng tweet nổi cồn vào một thời điểm cực kỳ căng thẳng.

Clegg viết: "Việc đình chỉ là một quyết định phi thường được đưa ra trong những hoàn cảnh phi thường. Giờ đây, thời hạn đình chỉ đã hết, câu hỏi không phải là liệu chúng tôi có chọn khôi phục tài khoản của ông Trump hay không, mà là liệu có còn những trường hợp bất thường đến mức phải kéo dài thời gian đình chỉ ngoài thời hạn hai năm ban đầu hay không".

Clegg cho biết khi đưa ra quyết định rằng Meta đã tính đến hành vi xung quanh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm ngoái ở Mỹ, và các đánh giá của chuyên gia về môi trường an ninh. Do đó, công ty đã kết luận "rủi ro đã giảm đi đủ, và do đó chúng ta nên tuân thủ mốc thời gian hai năm mà chúng ta đã đặt ra".

Tuy nhiên, Clegg cho biết Trump sẽ phải chịu "hình phạt nặng hơn nếu tái phạm", điều này cũng áp dụng cho những nhân vật của công chúng khác được phục chức vì tình trạng bất ổn dân sự, theo một giao thức mới được cập nhật. Nếu cựu tổng thống lại vi phạm các nguyên tắc cộng đồng của Meta, các bài đăng vi phạm sẽ bị xóa và ông ấy sẽ bị đình chỉ từ một tháng đến hai năm, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng.

Meta có thể ngăn chặn việc phân phối các bài đăng như vậy và đối với các hành vi vi phạm nhiều lần, tạm thời hạn chế quyền truy cập vào các công cụ quảng cáo của Meta. Công ty cũng có thể chọn xóa nút "chia sẻ lại" trên các bài đăng vi phạm các nguyên tắc đó, hoặc ngăn chúng chạy dưới dạng quảng cáo. Meta có thể thực hiện các bước tương tự nếu Trump đăng nội dung nào đó "vi phạm nội dung" nguyên tắc cộng đồng của công ty.

"Chúng tôi biết rằng bất kỳ quyết định nào chúng tôi đưa ra về vấn đề này sẽ bị chỉ trích dữ dội", Clegg viết. "Nhiều người sẽ không đồng ý về việc liệu đó có phải là quyết định đúng đắn hay không. Nhưng một quyết định phải được đưa ra, vì vậy chúng tôi đã cố gắng đưa ra quyết định đó một cách tốt nhất có thể theo cách phù hợp với các giá trị của chúng tôi và quy trình mà chúng tôi đã thiết lập để đáp ứng hướng dẫn của Ban Giám sát nền tảng".

Thiết lập đình chỉ hai năm

Các nền tảng như Facebook và Twitter trước đó đã xóa, hoặc gắn nhãn một số bài đăng của cựu tổng thống mà họ cho là có hại trước khi quyết định chặn tài khoản của ông.

Vào tối ngày 6 tháng 1 năm 2021, Facebook cho biết "hai lần vi phạm chính sách" trên trang của Trump sẽ kích hoạt lệnh chặn 24 giờ trên nền tảng của họ. Ngày hôm sau, công ty cho biết trong một tuyên bố rằng họ cảm thấy "rủi ro khi cho phép Tổng thống Trump tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi trong thời gian này đơn giản là hậu quả quá lớn" và cho biết lệnh cấm sẽ kéo dài "ít nhất trong hai tuần tới".

Vào ngày nhậm chức của Biden, công ty cho biết họ đang chuyển việc đình chỉ này lên Ban Giám sát độc lập của mình, được Facebook thành lập để đưa ra các quyết định ràng buộc về nội dung. Ban giám sát cho biết Facebook nên đặt ra mốc thời gian để đánh giá lại quyết định của mình, mà Facebook đã xác định vào tháng 6 năm 2021 là hai năm kể từ ngày Trump đình chỉ vào ngày 7 tháng 1 năm 2021.

Hội đồng giám sát cho biết họ không đóng vai trò gì trong quyết định của Meta, mặc dù công ty đã nói với nhóm ngày hôm qua về kế hoạch phục hồi tài khoản cho ông Trump.

Trong một bài đăng trên blog vào tháng 6 năm 2021 công bố khung thời gian, Clegg cho biết quyết định về việc có khôi phục tài khoản của Trump hay không sẽ dựa trên "liệu rủi ro đối với an toàn công cộng đã giảm bớt hay chưa", có tính đến "các trường hợp bạo lực, hạn chế hội họp kích động và các dấu hiệu khác của tình trạng bất ổn dân sự".

Clegg cho biết vào thời điểm đó, nếu Trump được phép quay lại dịch vụ, sẽ có "một loạt các biện pháp trừng phạt leo thang nhanh chóng nghiêm ngặt sẽ được kích hoạt nếu ông Trump tiếp tục vi phạm trong tương lai, bao gồm cả việc xóa vĩnh viễn các trang của ông ấy và tài khoản".

Kể từ đó, Trump đã chuyển suy nghĩ của mình sang Truth Socia- một ứng dụng mà ông ủng hộ gần giống với Twitter và được dẫn dắt bởi Devin Nunes, cựu nghị sĩ đảng Cộng hòa California. Còn chủ sở hữu mới của Twitter, Elon Musk, đã dỡ bỏ lệnh đình chỉ Trump vào năm ngoái, mặc dù cựu tổng thống vẫn chưa tiếp tục dùng tweet từ tài khoản của mình.