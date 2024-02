Fan K-pop "thưởng thức" gì trong những ngày Tết Nguyên đán?

Tháng 2 là một tháng quan trọng đối với những người hâm mộ K-pop. Những nghệ sĩ nổi tiếng như BABYMONSTER và TWICE đều lựa chọn thời điểm trùng với Tết Nguyên đán để tung ra các sản phẩm âm nhạc mới. Bên cạnh đó, nhóm nhạc tân binh NCT WISH cũng ra mắt, đây là nhóm nhạc rất được mong đợi tại Nhật Bản.

Khởi đầu cho tháng 2 sôi động là BABYMONSTER, nhóm nhạc nữ mới trực thuộc "ông lớn" K-pop YG Entertainment, công ty cũng đại diện cho các ngôi sao hạng A như Blackpink. Ban nhạc gồm 6 thành viên đã phát hành đĩa đơn mới "Stuck in the Middle" vào ngày 1/2. Trước đó, họ đã thành công với bài hát đầu tay "Batter Up".

Video âm nhạc cho "Batter Up" ra mắt vào ngày 27/12, đã trở thành video âm nhạc cho một đĩa đơn đầu tay K-pop thu được 200 triệu lượt xem trên YouTube, đạt cột mốc 53 ngày sau khi phát hành. Theo YG, "Stuck in the Middle" có cảm giác tương phản với ca khúc đầu tay mang hơi hướng hip-hop.

Ca khúc mới của Babymonster không tạo nên đột phá. Ảnh: Kortimes.

"Đây là một đĩa đơn thuộc thể loại mới thể hiện giọng hát xuất sắc và giọng hát độc đáo của các thành viên chúng tôi", YG cho biết, đồng thời chia sẻ thêm rằng nhóm cũng có kế hoạch tung ra mini-album đầu tiên vào tháng 4/2024.

Tuy nhiên, với "Stuck in the Middle", BABYMONSTER vẫn chưa thể bứt phá. Ca khúc ballad nhẹ nhàng quả thật đối lập với bản phối hip-hop sôi động "Batter Up", nhưng vẫn là một sự lựa chọn an toàn, không mấy ấn tượng. Điểm sáng của màn trở lại này chính là giọng hát của 6 thành viên. Quá trình luyện tập vất vả cùng tài năng sẵn có được dịp khoe trọn trong bản phối nhẹ nhàng lấy giọng hát làm trung tâm.

Trong đó, nhân tố bất ngờ nhất chính là thành viên Nhật Asa. Dù thuộc rapline của nhóm, Asa được nhận xét có giọng hát nội lực, xử lý các phân đoạn cần cảm xúc cực kì mượt mà. Xây dựng MV theo concept cổ tích, bay bổng đầy nữ tính, Stuck in the Middle là một nỗ lực làm mới hình ảnh nhóm nữ từ YG. Nhan sắc 6 cô nàng tân binh toả sáng trong từng khung hình, hợp với các tạo hình nhẹ nhàng thanh tao.

Trước sự trở lại của BABYMONSTER, nhóm nhạc nữ TWICE đã phát hành "I Got You" vào ngày 5/2, một giai điệu nằm trong mini-album sắp tới của nhóm, "With YOU-th".

Được đặc trưng bởi kiểu trống đơn giản và âm thanh xung quanh, "I Got You" là một bài hát tiếng Anh nói về tình bạn và tình yêu của các thành viên TWICE.

"I Got You" của TWICE được đón nhận. Ảnh: Kortimes.

Trái ngược với phong cách sôi động trước đó của nhóm, I Got You mang đến cho người nghe một bầu không khí nhẹ nhàng, ấm áp, có tác dụng chữa lành. MV cũng nhấn mạnh vào tình bạn của 9 cô gái mang đậm hơi thở thanh xuân. Thêm 1 điều đặc biệt là các thành viên được gắn kết với nhau bằng 1 sợi chỉ đỏ như 1 lời khẳng định về chặng đường gần 10 năm mà họ sải bước cùng nhau.

TWICE, hiện đang trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới lớn nhất từ trước đến nay, sẽ tung ra "With YOU-th" vào ngày 23/ 2. Thông tin chi tiết về mini-album chưa được tiết lộ cụ thể.

Vào ngày 5/2, nhóm nhạc nam P1HARMONY cũng ra mắt video âm nhạc cho "Killin' It", ca khúc chủ đề trong album dài đầu tiên của nhóm. Bài hát lọt vào các bảng xếp hạng phát trực tuyến trong cùng ngày, nhưng album vật lý sẽ lần lượt lên kệ ở Hàn Quốc và Mỹ vào ngày 7/2 và ngày 9/2. Nhóm đã mất khoảng 3 năm để tung ra album phòng thu kể từ khi ra mắt vào năm 2020.

P1HARMONY đang tạo được tiếng vang với đĩa đơn tháng 11, "Fall In Love Again" ở Bắc Mỹ. Bài hát vẫn nằm trong bảng xếp hạng Top 40 trên MediaBase, nơi theo dõi việc phát sóng của đài phát thanh ở thị trường Hoa Kỳ và Canada, trong sáu tuần liên tiếp tính đến ngày 15/1, đồng thời vẫn giữ được vị trí trên bảng xếp hạng phát sóng Billboard Pop trong vài tuần.

Nhóm nhạc nam P1HARMONY. Ảnh: FNC Entertainment

P1HARMONY cũng sẽ tham gia The Governors Ball Music Festival 2024 vào tháng 6, trở thành nhóm nhạc nam K-pop đầu tiên góp mặt trong lễ hội âm nhạc thường niên được tổ chức tại thành phố New York. Những người dẫn đầu năm nay bao gồm Post Malone, The Killers và SZA.

Ngoài ra, Wendy của nhóm nhạc nữ Red Velvet sẽ phát hành album solo thứ hai vào tháng 2 dù chưa rõ ngày chính xác trở lại. Mười người trong nhóm nhạc nam NCT cũng sẽ hoạt động solo, với NCT WISH, nhóm nhỏ cuối cùng của NCT, sẽ ra mắt vào ngày 21/2. NCT WISH bao gồm hai người Hàn Quốc - Sion và Jaehee và bốn người Nhật - Riku, Yushi , Ryo và Sakuya.