Fantasy Home - Lời giải cho bài toán tắc dòng đầu tư của người vốn nhỏ

Đầu tư vừa sức để không bỏ lỡ các đợt tăng giá

"Tuần qua, hotline của chúng tôi bùng nổ lượng cuộc gọi hỏi về suất đầu tư Fantasy Home của VMI JSC", anh Lê Viết Vũ, chuyên viên tư vấn Công ty Bất động sản Đông Tây Land (TP.HCM), chia sẻ.

Từ kinh nghiệm tư vấn lâu năm, anh Vũ nhận thấy bất động sản vẫn luôn đứng đầu danh sách kênh đầu tư ưa thích của người Việt. Tuy nhiên, cơ hội để đầu tư vào bất động sản chất lượng cao với tiềm năng sinh lời lớn, gần như chỉ thuộc về một nhóm nhà đầu tư lớn, vốn dày. Nhà đầu tư nhỏ lẻ dù mong muốn nhưng lực bất tòng tâm. Do đó, mô hình đầu tư Fantasy Home ra đời đã ngay lập tức trở thành "bom tấn" trên thị trường.

Với giải pháp của VMI JSC chia nhỏ giá trị bất động sản thành 50 phần, nhà đầu tư chỉ cần số vốn nhỏ đã có thể đầu tư ngay "hàng hiệu" biệt thự, liền kề, shophouse Vinhomes. Chẳng hạn với một căn thấp tầng có giá khoảng 6 tỉ đồng, nhà đầu tư có vốn 120 triệu đồng là đã tham gia được vào thị trường này.

"Tôi nhận định Fantasy Home là cơ hội đầu tư khả thi, vừa tầm và dễ dàng tích sản cho con", ông Huỳnh Trung Kiên, 58 tuổi, Quận 1 (TP.HCM), chia sẻ. "Thay vì chưa biết đến khi nào mới đủ lực đầu tư nguyên căn thì việc đầu tư từng phần để không bỏ lỡ các đợt tăng giá trước mắt là phương án hợp lý hơn. Khi tích lũy đủ, tôi có thể chuyển nhượng các suất đầu tư lẻ để mua nguyên căn và đỡ được rủi ro đồng tiền trượt giá do lạm phát."

Lễ ra mắt Suất đầu tư Fantasy Home tại Vinpearl Luxury Landmark 81 thu hút đông đảo khách hàng tham dự

Từ góc độ của nhà đầu tư chuyên nghiệp, anh Nguyễn Nhật Thành, Quận Cầu Giấy (Hà Nội) nhận định: "Tôi có thể chọn các suất đầu tư vừa túi tiền và chia vốn vào nhiều căn, nhiều giai đoạn để dễ cơ cấu danh mục đầu tư. Đây là lợi thế mà chỉ mô hình của VMI JSC mới có".

Bên cạnh lợi thế về mô hình thì sản phẩm đầu tư là bất động sản Vinhomes cũng được xem là bảo chứng thành công. Anh Lê Viết Vũ dẫn chứng đại đô thị Vinhomes Ocean Park chỉ sau 4 năm ra mắt đã thu hút cộng đồng cư dân lên đến 45.000 người, đưa giá bất động sản thấp tầng tại đây tăng vọt, từ 65 triệu đồng/m2 khi mở bán (2018) lên tới 250 triệu đồng/m2. Tương tự, Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire cũng tạo ra kỷ lục khi gần 10.000 sản phẩm đã có chủ sau 5 tháng mở bán.

Sức nóng của "siêu đô thị biển" 1.200 ha phía Đông Hà Nội đang lên mỗi ngày khi Vinhomes tiếp tục ra mắt hợp phần cuối cùng là đại đô thị Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown. Anh Lê Viết Vũ cho biết VMI JSC hiện có giỏ hàng khá hấp dẫn với nhiều căn view đẹp, hướng đẹp tại dự án này.

"Những căn tương tự của Vinhomes Ocean Park ngay kế bên đã từng tăng giá tới 3-4 lần so với thời điểm mở bán. Vì vậy, kì vọng lợi nhuận của Fantasy Home rất khả quan", vị tư vấn viên dày dạn kinh nghiệm nhận định.

Mô hình đầu tư an toàn, chắc thắng

Theo nhận định từ giới chuyên gia, thị trường bất động sản trong nước đang chứng kiến lực cầu rất lớn. Bộ Xây dựng cho biết, tỷ lệ dân số đô thị hiện vào khoảng 40% và sẽ tăng lên 45% vào năm 2030, do đó mỗi năm phải tăng thêm khoảng 70 triệu mét vuông nhà ở đô thị. Nhu cầu khổng lồ về nhà ở sẽ tiếp tục tập trung ở các thành phố lớn và các khu công nghiệp quan trọng.

Riêng tại Hà Nội, thống kê cho thấy trung bình mỗi năm dân số tăng thêm khoảng 160.000 người, tương đương một huyện lớn. Gia tăng dân số đang tạo áp lực lên hệ thống cơ sở hạ tầng, giao thông đô thị, y tế, giáo dục, môi trường và nhà ở của Thủ đô. Đây cũng là một trong những động lực thúc đẩy làn sóng chuyển tư từ nội đô cũ đang ngày một quá tải ra các đô thị mới. Trong bối cảnh đó, các đại đô thị "all in one" với đẳng cấp sống vượt trội như Vinhomes Ocean Park 1, 2, 3 trở thành điểm đến được ưa chuộng hàng đầu.

"Thông qua giỏ hàng hiện tại của Fantasy Home, nhà đầu tư có thể hưởng lợi từ các cuộc dịch chuyển này", anh Lê Viết Vũ phân tích.

Cũng theo vị này, mô hình đầu tư an toàn, chắc thắng 100% của VMI JCS cũng là yếu tố khiến sản phẩm Fantasy Home được nhiều người săn lùng. Cụ thể, nhà đầu tư được hưởng toàn bộ lợi ích từ việc gia tăng giá trị bất động sản. Với lợi thế riêng có của bất động sản thấp tầng Vinhomes, mức lợi nhuận kỳ vọng mà nhà đầu tư được hưởng có thể đạt tối thiểu 15% trong năm đầu tiên, 30% trong năm thứ 2, và lần lượt 45%, 60% và 75% cho các năm sau.

Đáng chú ý rằng, sau 18 tháng nếu nhà đầu tư có nhu cầu mà chưa chuyển nhượng được suất đầu tư, VMI JSC sẽ mua lại với lãi suất là 6%/năm.

Ngoài ra, với những căn có tiêu chuẩn hoàn thiện nội thất, trong thời gian chưa bán, VMI JSC sẽ cho thuê và quản lý hoạt động cho thuê. Khi đó, ngoài mức lợi nhuận cam kết, nhà đầu tư còn được chia sẻ 50% lợi nhuận từ việc cho thuê. Đây là kỳ vọng lợi nhuận khá chắc chắn trong bối cảnh dân số đang gia tăng nhanh và nhu cầu sống sang sẽ tiếp tục tăng lên mạnh mẽ trong thời gian tới.