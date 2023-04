Fed có thể tăng lãi suất lần thứ 10 liên tiếp

Trụ sở Ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ (FED) tại Washington, DC. Ảnh: THX/TTXVN

Đây sẽ là lần tăng lãi suất thứ 10 liên tiếp của cơ quan này kể từ đầu năm ngoái.

Fed có thể sẽ đưa ra quyết định trên bất chấp việc ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Mỹ đang tăng trưởng chậm lại, với nhiều nhà kinh tế dự đoán Mỹ sẽ bước vào một cuộc suy thoái nhẹ vào cuối năm nay.

Theo Bộ Thương mại Mỹ, tăng trưởng kinh tế của nước này đã mất đà trong quý I/2023. Cụ thể GDP quý I/2023 chỉ tăng 1,1% so với quý I/2022, giảm mạnh so với mức tăng 2,6% trong quý IV/2022 và cũng thấp hơn đáng kể so với ước tính 2% của các nhà phân tích.

Các nhà phân tích và doanh nhân cho rằng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản và sau đó duy trì lãi suất ở mức cao nhằm đưa lạm phát trở lại mục tiêu dài hạn là 2% mà không gây ra suy thoái sâu hơn và nghiêm trọng hơn.

Các nhà kinh tế của Bank of America đã viết trong một văn bản lưu ý dành cho khách hàng vào hôm 28/4 rằng: “Chúng tôi hy vọng Fed sẽ tăng 25 điểm cơ bản vào tuần tới với xu hướng lãi suất tăng yếu trong tương lai”.

Một đợt tăng lãi suất nữa dự kiến vào ngày 3/5 sau khi Fed kết thúc cuộc họp hai ngày sẽ đánh dấu lần tăng lãi suất thứ 10 liên tiếp của Fed, đưa biên độ lãi suất lên 5-5,25%, mức cao nhất kể từ năm 2007.