Fiin Ratings giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm BBB- cho F88

Trong thông báo mới nhất được công bố vào giữa tháng 12/2023, Fiin Ratings đã giữ nguyên điểm xếp hạng tín nhiệm F88 ở mức BBB-, sau việc chuỗi cửa hàng tài chính tiện ích này chịu nhiều ảnh hưởng từ những biến động tiêu cực của thị trường cho vay tiêu dùng trong năm 2023.

Theo hội đồng xếp hạng, có 6 lý do để quyết định duy trì mức điểm tín nhiệm trên. Về vị thế, F88 vẫn giữ vững vị thế dẫn đầu với mạng lưới cửa hàng rộng khắp và quy mô dư nợ vay đáng kể, ngang tầm với một số công ty tài chính lớn trên thị trường. Dù dư nợ cho vay cuối tháng 10 năm 2023 có giảm do công ty chủ động siết chặt điều kiện vay nhằm giảm nợ xấu nhưng doanh thu 10 tháng đầu năm 2023 (10T2023) vẫn tăng 28% so với cùng kỳ.

Cuối tháng 10, tỷ lệ Nợ vay/Vốn chủ sở hữu ở mức 1,85 lần, chỉ tương đương khoảng một nửa giá trị đòn bẩy tài chính cuối năm 2022 (3,86 lần) và thấp hơn nhiều so với mức trung vị ngành tài chính tiêu dùng (4,58 lần tại thời điểm 30/06/2023). Cùng với đó, công ty vẫn đang quản trị tốt, biểu hiện rõ nhất là ở cấu trúc chi phí ổn định với tỷ lệ chi phí hoạt động trên thu nhập hoạt động (CIR) 10T2023 ở mức 63,0%, cải thiện so với 2022 là 74,4%. Xu hướng giảm này có tính bền vững bởi công ty đã đẩy mạnh tích hợp ứng dụng CNTT nâng cao chất lượng hoạt động quản lý, vận hành và đang rất linh hoạt trong chiến lược cho vay.

Hoạt động quản trị rủi ro rất tích cực mà ấn tượng nhất là tỷ lệ Thu hồi/Chi phí tín dụng đã tăng lên 9,8% vào quý 3 và 11,3% vào tháng 10 năm 2023. Khả năng huy động vốn của F88 được hội đồng đánh giá cao, thể hiện qua sự đa dạng trong cơ cấu nguồn vốn nhằm giảm thiểu rủi ro tái cấp vốn trong khi khả năng thanh khoản của F88 duy trì ở mức ổn định trong 12 tháng tới và không gặp áp lực thanh khoản trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, hội đồng vẫn giữ nguyên triển vọng điểm xếp hạng của F88 ở mức ‘Không thuận lợi’ do tình hình kém khả quan của ngành tài chính tiêu dùng nói chung cũng như phân khúc cho vay thay thế nói riêng trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, Fiin Ratings cũng nhấn mạnh về kỳ vọng rằng tác động của những yếu tố không thuận lợi trên đối với F88 đang có dấu hiệu dừng lại và sẽ xem xét điều chỉnh triển vọng xếp hạng về mức “Ổn định” nếu F88 có sự phục hồi và cải thiện đáng kể về tăng trưởng dư nợ cho vay vượt qua các dự báo Fiin Ratings hoặc F88 cho thấy sự cải thiện về vị thế rủi ro (phản ánh qua chi phí tín dụng và tỷ lệ thu hồi nợ) hoặc F88 cải thiện đáng kể khả năng sinh lời của công ty trong khi vẫn giữ đòn bẩy tài chính ở mức hợp lý.

Fiin Ratings là đơn vị đánh giá tín nhiệm hàng đầu Việt Nam. Fiin Ratings đánh giá tín nhiệm F88 lần đầu tiên vào tháng 10 năm 2021 và liên tục duy trì xếp hạng BBB- từ đó đến nay.

Về phía F88, sau khi được Fiin Ratings thông báo kết quả xếp hạng tín nhiệm, chuỗi cửa hàng tài chính tiện ích này cũng đưa ra những dự báo khả quan về tình hình hoạt động kinh doanh, quản trị trong quý 4/2023. Dự báo trong quý 4, dư nợ cho vay sẽ tăng trưởng mạnh, góp phần thúc đẩy doanh thu từ các mảng kinh doanh cốt lõi tăng theo. Ngoài ra, dù đang áp dụng nguyên tắc trích lập 100% cho các khoản nợ quá hạn hơn 90 ngày nhưng công ty vẫn đang tiếp tục thu hồi thành công các khoản nợ này để đóng góp vào kết quả tài chính trong tương lai. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp này tỏ ra tự tin về khả năng có lãi trong quý cuối năm 2023.