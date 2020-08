Ford Everest chinh phục địa hình, giá lăn bánh hiện tại bao nhiêu?

Ford Everest thuộc phân khúc SUV 7 chỗ được ra mắt tại Việt Nam vào năm 2005 cạnh tranh trực tiếp với các mẫu xe đối thủ như Toyota Fortuner, Mazda CX-8, Mitsubishi Pajero Sport, Nissan Terra.

Trong kết quả bán hàng Tháng 7 của Ford Việt Nam, chiếc SUV cỡ trung Everest vươn lên vị trí quán quân trong phân khúc với doanh số tháng tăng 41%, tương đương 620 xe bán ra.

Ford Everest giảm giá mạnh thời điểm này.

Theo tìm hiểu tại một số đại lý, tình trạng Ford Everest giảm giá đã kéo dài nhiều tháng nay. Một đại lý Ford ở khu vực phía Nam đang chào bán Ford Everest phiên bản Titanium 2.0L AT 4WD với mức giảm tiền mặt 200 triệu đồng.

Một vài đại lý khác cũng ở khu vực phía Nam đang chào bán phiên bản Ambiente 2.0L MT 4x2, Ambiente 2.0L AT 4x2, Trend 2.0L AT 4x2 và Titanium 2.0L AT 4x2, với mức giảm từ 70 triệu đồng đến 120 triệu đồng, chưa kể tới các gói quà tặng phụ kiện đi kèm tuỳ theo chính sách.

Phiên bản Titanium một cầu sản xuất năm 2019 của Ford Everest cũng được giảm 100 triệu đồng, về mức 1,08 tỷ đồng so với 1,181 tỷ đồng trước đây. Ford Everest phiên bản 2020 không giảm nhiều, chỉ từ 30 - 50 triệu đồng.

Ford Everest 2020 hướng tới hình ảnh mẫu xe đô thị trẻ trung hơn, được phân phối chính hãng với 5 phiên bản với các mức giá tùy theo nhu cầu của khách hàng. Ngoài ra, các đại lý cũng liên tục tung ra các ưu đãi giảm giá xe Ford Everest để hút khách trong năm 2020.

Ngoài ra, một đại lý khác tìm cách bán Ford Everest Titanium 2.0L AT 4WD bằng việc độ một loạt đồ chơi đắt tiền, tự đặt tên gọi Everest Sport và Everest Raptor. Khách hàng mua xe được tặng gói độ và giảm 100 triệu đồng tiền mặt.

Khách hàng mua Ford Everest không được hưởng chính giảm 50% lệ phí trước bạ do xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Mức giảm mạnh từ phía đại lý được một số tư vấn bán hàng quảng cáo dưới dạng hỗ trợ 50-100% phí trước bạ.

(*)Ghi chú: Giá ô tô Ford Everest 2020 lăn bánh chưa trừ đi giảm giá, khuyến mãi nhưng đã bao gồm các chi phí sau:

- Trước bạ tại TP.HCM (10%), Hà Nội (12%), các tỉnh thành (10%)

- Chi phí ra biển số tại TP.HCM (11 triệu), Hà Nội (20 triệu), các tỉnh thành (1 triệu)

- Chi phí đăng kiểm: 340 nghìn

- Chi phí đường bộ: 1,560 nghìn (cá nhân đứng tên) / 2,160 nghìn (công ty đứng tên)

- Bảo hiểm dân sự: 480 nghìn