Ford lỗ 2,7 tỷ USD sau khi rút khỏi chương trình phát triển xe tự lái

Ford bắt đầu tài trợ cho Argo AI vào năm 2017 sau đó Volkswagen tham gia vào năm 2019. (Nguồn: Autonews)

Ngày 26/10, hãng sản xuất ôtô Ford của Mỹ thông báo hãng đang kết thúc chương trình hợp tác phát triển xe tự lái với hãng xe Đức Volkswagen, đánh dấu sự rút lui của 2 "gã khổng lồ" trong lĩnh vực sản xuất ôtô khỏi liên doanh được kỳ vọng giúp cách mạng hóa ngành vận tải.



Ford đã ghi nhận mức thiệt hại 2,7 tỷ USD trong quý 3 năm nay khi hãng chấm dứt chương trình phát triển công nghệ xe tự lái Argo AI trị giá hàng tỷ USD với Volkswagen.

Ford bắt đầu tài trợ cho Argo AI vào năm 2017, với khoản đầu tư ban đầu là 1 tỷ USD, và sau đó Volkswagen tham gia vào năm 2019. Mục tiêu của sáng kiến Argo AI là phát triển và đưa ra thị trường xe tự lái cấp độ 4, tức là người điều khiển không cần thao tác trong quá trình vận hành, vào năm 2021.

Tuy nhiên, xe tự lái cấp độ 4 vẫn cần thêm 5 năm và hàng tỷ USD đầu tư để phát triển, do đó Ford đã lựa chọn tập trung đầu tư vào những "sản phẩm đột phá có tính khả thi cao hơn" mà theo Giám đốc điều hành Jim Farley là vẫn có thể cho phép người lái rảnh tay hơn khi điều khiển phương tiện.



Ford đã báo cáo khoản lỗ ròng 827 triệu USD so với lợi nhuận 1,8 tỷ USD trong quý 3 năm nay so với cùng kỳ năm 2021. Trong khi đó, doanh thu tăng 10,4% lên 39,4 tỷ USD. Hãng cũng hạ mức dự báo tài chính trong cả năm nay với lý do khó khăn về nguồn cung.

Giám đốc Farley cho biết sau khi rút khỏi chương trình Argo AI, Ford sẽ chú trọng vào việc tạo ra những "bước nhảy vọt về công nghệ" đối với xe tự lái cấp độ 2 và cấp độ 3.

Về phần mình, Volkswagen cho biết hãng ngừng đầu tư cho Argo AI để tập trung vào các liên doanh phát triển xe tự lái khác.

Cổ phiếu của Ford đã giảm 1,1% xuống 12,68 USD/cổ phiếu trong phiên giao dịch ngoài giờ.