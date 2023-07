Ford Ranger ngày càng thu hút khách hàng sau hơn 40 năm mở bán trên toàn cầu

Hành trình hơn 40 năm phát triển của Ford Ranger. Ảnh Ford VN.

Ra mắt tại Mỹ vào năm 1982, Ranger là sản phẩm xe bán tải cỡ trung với tinh thần "Mạnh mẽ Đậm chất Ford" (Built Ford Tough) làm cốt lõi. Ranger dễ tiếp cận hơn, hiệu quả hơn – đó là những điều mà khách hàng luôn yêu cầu. Bốn thập kỷ sau, Ranger là một phần thiết yếu trong danh mục xe bán tải toàn cầu của Ford, được bán tại hơn 180 thị trường trên toàn thế giới. Nhưng tất cả bắt đầu từ đâu? Vì sao lại có tên gọi Ranger? Quá trình phát triển của Ranger diễn ra như thế nào từ khởi đầu khiêm tốn cho tới khi trở thành một chiếc bán tải với hàng loạt tính năng thông minh cho phép chủ sở hữu khám phá xa hơn và đón nhận những thách thức mới? Hãy cùng đọc tiếp để khám phá thêm.

Lịch sử xe tải của Ford

Ford đã chế tạo xe tải trong hơn 100 năm – và thậm chí còn lâu hơn nếu bạn tìm hiểu về nguồn gốc của công ty. Trên thực tế, chiếc xe thứ ba mà nhà sáng lập công ty Henry Ford từng chế tạo là một chiếc xe tải, vào năm 1900 – ba năm trước khi Ford Motor Company được thành lập.

Ford đã giới thiệu xe thương mại hạng nhẹ ngay từ năm 1905, nhưng mãi đến năm 1917, Ford mới chính thức bước vào lĩnh vực kinh doanh xe tải với mẫu xe Model TT. Dựa trên Model T, TT có khung gầm và trục sau được gia cố giúp các phiên bản đầu tiên có khả năng chở một tấn. 'Được chế tạo mạnh mẽ hơn để vận hành bền bỉ hơn', thành công của Model TT đã củng cố sự tập trung của Ford vào những phương tiện đáng tin cậy được thiết kế và chế tạo cho những công việc khó khăn. Kể từ đó, xe tải Ford đã giúp hình thành nên các quốc gia và ngành công nghiệp, phát triển trong suốt một thế kỷ trở thành thương hiệu xe tải bán chạy nhất thế giới.

Sự phát triển của xe bán tải hạng nhẹ

Vào giữa năm 1933, Hubert French, khi đó là giám đốc điều hành của Ford Motor Company tại Úc, nhận được một lá thư từ vợ của một nông dân ở Gippsland, Victoria. Trong thư, bà viết: "Vợ chồng tôi không đủ tiền mua đồng thời cả ô tô và xe tải, nhưng chúng tôi cần một chiếc ô tô để đi đến nhà thờ vào Chủ Nhật và một chiếc xe tải để chở lợn đi chợ vào Thứ Hai. Ông có thể giúp chúng tôi được không?

"French đã chuyển bức thư cho Lewis (Lew) Bandt, 23 tuổi, người ngay lập tức bắt tay vào việc tạo ra một phương tiện đa dụng mang đến cho nông dân và những người buôn bán sự thoải mái của một chiếc ô tô và một không gian chở hàng rộng rãi để làm việc khi cần thiết.

Việc Bandt đưa vào chiếc xe tải những tiện ích như xe con được coi là một cuộc cách mạng vào thời điểm đó. Cho đến đầu những năm 1930, nhiều nhà sản xuất xe hơi và nhà chế tạo thân xe đã sử dụng vật liệu gỗ hoặc kim loại đặt trên khung gầm ô tô. Thiết kế của Bandt thì khác. Ông đã tạo ra chiếc xe đa dụng với ngôn ngữ thiết kế của một chiếc coupe (xe hai chỗ, với thân làm từ thép, và được trang bị cửa sổ kính) với phần chở hàng bằng thép được tích hợp ở phía sau. Ông đã kết hợp thiết kế cạnh bên của 'chiếc bán tải' với thân của một chiếc coupe, mang lại vẻ ngoài gọn gàng hơn và tăng diện tích chở hàng phía sau cabin. Những mẫu sản xuất đầu tiên được tung ra thị trường vào năm 1934, và từ năm 1940 đến 1954, hơn 22.000 chiếc đã được bán ra.

Chiếc xe Ford đa dụng (ute) nguyên bản do Bandt thiết kế đã tạo tiền đề cho sự phát triển của những mẫu xe bán chạy nhất thế giới – những chiếc xe bán tải và xe đa dụng. Đây không chỉ là một phát minh của người Úc, mà khái niệm này đã được cả thế giới sử dụng, được học tập bởi các nhà sản xuất khác và đã thu hút được một lượng lớn người hâm mộ ở khắp mọi nơi.

Định dạng ute dựa trên ô tô của Bandt đã tồn tại qua nhiều năm, trải qua bảy thế hệ của Falcon (1961-2016), Bantam tại thị trường Nam Phi và thậm chí cả Maverick dành cho thị trường Hoa Kỳ hiện tại với thiết kế khung gầm liền. Thiết kế ute của Bandt cũng tồn tại theo một cách khác: Thuật ngữ 'ute' đã trở thành đồng nghĩa với từ 'pickup/bán tải' tại các thị trường Úc kể từ đó.

Câu chuyện của Ranger

Cái tên Ranger đã là một phần trong lịch sử xe bán tải của Ford trong gần 60 năm. Thương hiệu này lần đầu tiên xuất hiện như một phiên bản của chiếc bán tải F-series thế hệ thứ tư vào năm 1965, sau đó là trên chiếc Bronco từ năm 1972.

Ranger phát triển ra ngoài thị trường Hoa Kỳ trên dòng xe Ford Courier, một chiếc xe đa dụng nhỏ gọn mà Ford tung ra vào năm 1972 và được sản xuất trong một thập kỷ trước khi giới thiệu chiếc xe tải hoàn toàn mới.

1982: Ford Ranger tại Hoa Kỳ

Vào ngày 13 tháng 1 năm 1982, chiếc Ford Ranger đầu tiên ra mắt công chúng tại Triển lãm ô tô Syracuse dưới dạng một sản phẩm mới sẽ được bán vào năm 1983. Mặc dù có kích thước nhỏ gọn nhưng chiếc xe tải vẫn có đủ chỗ cho ba người và có tải trọng 1.600 pound (725 KG), đồng thời mang lại sự mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu huyền thoại của Ford.

Năm ngày sau khi ra mắt công chúng, mẫu xe sản xuất đại trà đầu tiên đã lăn bánh khỏi dây chuyền lắp ráp ở Louisville, Kentucky và được chủ sở đầu tiên tại Hoa Kỳ - Larry Melone – một 3 For news releases, related materials and high-resolution photos and video, visit www.media.ford.com. nhân viên của Ford cầm lái. Đó là sự khởi đầu của hành trình sản xuất kéo dài 29 năm và kéo dài ba thế hệ Ranger do Hoa Kỳ chế tạo.

Vào thời điểm đó, Ranger đã trở thành mẫu xe bán tải cỡ nhỏ bán chạy nhất tại Hoa Kỳ trong suốt 10 năm từ 1987 đến 1996. Ranger cũng tạo dựng được danh tiếng đáng nể trong giải đua địa hình SCORE, với 4 danh hiệu liên tiếp trong giai đoạn 1984-1987, góp phần vào thành công của Đội Rough Riders của Ford giai đoạn 1991-95.

1998: Chiếc Ford Ranger toàn cầu

Cái tên Ranger lần đầu tiên xuất hiện trên các xe bán tải dành cho thị trường Châu Âu và Châu Á vào năm 1998. Ranger thay thế cho Courier, cái tên đã từng là gương mặt đại diện của Ford trong khu vực trong hơn 30 năm. Ranger được giới thiệu với ba kiểu cabin, hai tùy chọn chiều dài cơ sở và nhiều lựa chọn động cơ mạnh mẽ, hiệu quả. Đây là một trong những chiếc xe đầu tiên được chế tạo tại nhà máy AutoAlliance Thái Lan ở Rayong.

2005: Ranger Wildtrak xuất hiện

Phiên bản cao nhất của Ranger vào thời điểm đó là Wildtrak. Phiên bản này đã giúp khách hàng thực hiện những công việc khó khăn và đồng thời đáp ứng các mục đích giải trí và thỏa mãn đam mê. Với bánh xe lớn hơn, thanh thể thao độc đáo, thanh ray ở thùng xe, thanh ray nóc và bậc lên xuống, Wildtrak được trang bị để thỏa mãn mọi nhu cầu. Những tính năng này vẫn là trọng tâm trong thiết kế của Wildtrak cho đến ngày nay.

2006: Ford Ranger Thế hệ Thứ hai

Với các đặc điểm thiết kế của dòng xe bán tải toàn cầu và hai tùy chọn động cơ diesel, Ranger đã thiết lập các tiêu chuẩn mới về độ hiệu quả và tin cậy. Vào thời điểm này, sản phẩm Courier đã không còn được duy trì ở Australia, đồng thời một bản nâng cấp vào năm 2009 cho Ranger đã giới thiệu thiết kế lưới tản nhiệt ba thanh mới và phiên bản thể thao Wildtrak cao cấp nhất đã lan rộng ra nhiều thị trường hơn.

2011: Ford Ranger Thế hệ Thứ ba

Ranger thế hệ thứ ba đã được ra mắt tại Triển lãm ô tô quốc tế Úc 2010 ở Sydney. Được thiết kế, chế tạo và phát triển tại Úc, chiếc Ranger này đã thay thế hai biến thể riêng của khu vực bằng một chiếc xe bán tải cỡ trung dành cho toàn cầu. Được quảng cáo là chiếc xe bán tải cỡ trung mạnh mẽ nhất mà Ford từng chế tạo, chiếc bán tải hoàn toàn mới này được sản xuất tại Rayong, Thái Lan và Silverton, Nam Phi, đồng thời được phân phối tới hơn 180 quốc gia.

2015: Facelift cho Ranger Thế hệ

Thứ ba Các nguyên tắc thiết kế động học mới của Ford với tên gọi Kinetic đã định hướng cho thiết kế của Ranger phiên bản nâng cấp. Nổi bật với lưới tản nhiệt một thanh hình bầu dục thay thế cho thiết kế ba thanh hình chữ nhật. Nội thất cũng được thiết kế lại với thiết kế bảng điều khiển trông cứng cáp hơn kết hợp với màn hình SYNC trung tâm. Ranger cũng giới thiệu những công nghệ lần đầu tiên xuất hiện trong phân khúc, bao gồm hỗ trợ giữ làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng và hỗ trợ đỗ xe phía trước và sau.

2016: Ford Thái Lan

Nhà máy Sản xuất Ford Thái Lan (FTM), khai trương vào năm 2012, đã bắt đầu sản xuất Ranger mới để đáp ứng nhu cầu toàn cầu.

2018: Ranger Raptor xuất hiện

Ra mắt tại Thái Lan vào tháng 2 năm 2018 và được phát triển bởi Ford Performance tại Úc, Ranger Raptor đã nâng hiệu suất địa hình lên một tầm cao mới cho những thị trường không có F-150 Raptor. Với động cơ diesel bi-turbo 2.0 lít mạnh mẽ, hộp số tự động 10 cấp, hệ dẫn động bốn bánh, khung gầm được nâng cấp và hệ thống treo FOX được tinh chỉnh đặc biệt để phù hợp với việc đi địa hình, Ranger Raptor đã làm hài lòng các chủ sở hữu cũng như các phóng viên báo chí được trải nghiệm.

2019: Ranger trở lại thị trường Hoa Kỳ

Mang vẻ bề ngoài tương tự như Ranger toàn cầu, mẫu xe của thị trường Hoa Kỳ có một số thay đổi về thiết kế – bao gồm tấm cản bằng thép gắn trên khung – để tuân thủ các quy định của Hoa Kỳ và giúp tăng khả năng chịu tải. Quá trình sản xuất của mẫu xe này bắt đầu vào ngày 29 tháng 10 năm 2018 tại Nhà máy lắp ráp Michigan ở Wayne, Michigan.

2021: Ranger Thế hệ Thứ tư ra mắt

Ford Ranger thế hệ mới với thay đổi đột phá. Ảnh Ford VN.

Ranger toàn cầu thế hệ thứ tư được công bố vào tháng 11 năm 2021. Với diện mạo hoàn toàn mới và cách tiếp cận thiết kế và phát triển tập trung vào khách hàng, Ranger mới có nhiều tính năng công nghệ cao hơn, kết nối thông minh, khả năng vận hành vượt trội, khả năng chịu tải tốt hơn và linh hoạt hơn bao giờ hết. Dự án Ranger toàn cầu được dẫn dắt bởi nhóm thiết kế và kỹ thuật của Ford tại Úc, với sự hỗ trợ từ các nhóm phát triển sản phẩm và chuyên môn từ mạng lưới các kỹ sư và nhà thiết kế toàn cầu của Ford.

2022: Ranger Raptor Mới xuất hiện

Vào ngày 22 tháng 2, Ford đã tiết lộ biến thể hiệu suất cao nhất của Ranger – Ranger Raptor – được thiết kế với công nghệ thông minh hơn để kiểm soát các trang bị thế hệ mới cứng cáp hơn. 2022: Ranger Raptor thống lĩnh giải Baja 1000 Ranger Raptor là chiếc xe luôn sẵn sàng cho những cuộc đua, nhưng vẫn hoàn toàn hợp pháp để lưu thông trên đường, chiếc xe đã có màn trình diễn gần như hoàn hảo qua một trong những cuộc đua địa hình khắc nghiệt và nổi tiếng nhất thế giới SCORE-International Baja 1000 ở Mexico và sau đó quay trở lại Riverside, California. Chiếc xe bán tải hiệu năng cao đã được Kelly Racing chuẩn bị cho cuộc đua ở Úc và được thử nghiệm và tinh chỉnh bởi Lovell Racing và Huseman Engineering ở Hoa Kỳ.

2023: Ranger tiếp tục phát triển

Ford đã giới thiệu những cải tiến mới, chẳng hạn như Hệ thống giá đỡ linh hoạt và Hỗ trợ đánh lái trên đường off-road, để giúp khách hàng Ranger sử dụng xe tải của họ theo những cách mới và thú vị. Lưu ý: Ford Ranger mới được thiết kế, phát triển và chế tạo tại Úc. Mẫu xe được chế tạo ở Rayong, Thái Lan (tại cả nhà máy AutoAlliance Thái Lan và Cơ sở sản xuất Ford Thái Lan), và ở Silverton, Pretoria (Ford Nam Phi), và được bán tại hơn 180 quốc gia.