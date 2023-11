Vừa qua, Ford Việt Nam đã tiến hành trao tặng nhiều bộ động cơ, hộp số cho trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, trường Đại học Giao thông vận tải tại Hà Nội, trường Đại học Thành Đồng tại Hải Dương, trường Cao Đẳng Việt Hàn Quảng Ninh, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên và trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 tại Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Đây đều là những loại động cơ, hộp số tiên tiến, trong đó có có nhiều công nghệ hiện đại như động cơ Turbo tăng áp kép hay hộp số tự động 10 cấp của Ford. Những loại động cơ hộp số này đều đang được sử dụng trên các sản phẩm Ford Ranger và Ford Territory đang được lắp ráp tại nhà máy Ford Hải Dương và cung ứng cho thị trường Việt Nam.

Ford Việt Nam Trao Tặng Động Cơ, Hộp Số cho các trường đại học.

Thông qua việc trao tặng động cơ hộp số này, Ford Việt Nam mong muốn góp phần thúc đẩy lĩnh vực đào tạo kỹ thuật trong nước, hỗ trợ sinh viên và giảng viên tại các cơ sở giáo dục nâng cao trải nghiệm giảng dạy và thực hành thực tiễn.Từ đó giúp các em sinh viên tự tin và sẵn sàng cho môi trường lao động hiện đại.

"Các trường Đại Học, Cao đẳng Nghề và Sư Phạm Kỹ thuật đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo và phát triển kỹ năng của sinh viên trong lĩnh vực công nghiệp ô tô tại Việt Nam. Không ít trong số đó đã và đang chọn làm việc tại Ford Việt Nam. Thông qua các chương trình này, Ford Việt Nam mong muốn mang đến cho sinh viên và giảng viên cơ hội tiếp cận, trải nghiệm công nghệ và quy trình làm việc thực tế trong ngành ô tô, nâng cao chất lượng giảng dạy, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên áp dụng kiến thức vào các dự án thực tế và nghiên cứu." – bà Hoàng Thị Thanh Tâm – Phó Tổng Giám đốc Ford Việt Nam chia sẻ.

Dù thị trường ô tô trong nước còn nhiều thách thức và biến động, bằng sự nỗ lực và quyết tâm, Ford Việt Nam vẫn đang ghi nhận tín hiệu và thành tựu tích cực từ các phân khúc có sản phẩm. Đặc biệt phải kể đến các sản phẩm xe Bán Tải, xe SUV và xe Van thương mại đã góp phần khẳng định vị thế của Ford là một trong những thương hiệu xe hàng đầu Việt Nam.

Động cơ, hộp số Ford được trao tặng.

Sau gần 30 năm xây dựng và phát triển Ford Việt Nam đã không ngừng sáng tạo, mang đến các sản phẩm chất lượng, tiên phong trong việc sử dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất và áp dụng nhiều sáng kiến nhằm nâng cao trải nghiệm của khách hàng.

Bên cạnh đó Ford Việt Nam luôn giữ vững cam kết phát triển bền vững cùng cộng động địa phương với minh chứng rõ ràng nhất là các hoạt động và sáng kiến trách nhiệm cộng đồng được thực hiện liên tục trong hơn một thập kỷ qua.

Tiêu biểu trong số đó là chương trình Hướng dẫn Lái xe An toàn (DSFL), Chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức về văn hóa giao thông K0 Còi, tuần lễ Chăm sóc Toàn cầu, các chương trình Học bổng cho học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ giảm nhẹ tác động của thiên tai, dịch bệnh, v.v. Ford Việt Nam tự hào là thương hiệu đáng tin cậy trên thị trường xe khi không ngừng nỗ lực ra mắt sản phẩm mới, nâng cao các trải nghiệm khách hàng với kế hoạch toàn cầu Ford+ để việc sở hữu và sử dụng xe Ford ngày càng dễ dàng, tiện lợi và gắn bó hơn.