Francesco Totti: Bị vợ “cắm sừng” rồi “cắm sừng” lại vợ

Francesco Totti và Ilary Blasi bắt đầu hẹn hò từ 2002. Ở thời điểm đó, Totti được đánh giá là một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới. Về phần mình, Ilary là người mẫu kiêm MC truyền hình nổi tiếng ở Italia.

Ngày 19/6/2005 tại Vương cung thánh đường Santa Maria ở Aracoeli, Totti và Ilary chính thức kết hôn. Đám cưới của họ được phát sóng trên truyền hình. Số tiền thu được sẽ được quyên góp cho tổ chức từ thiện.

Vợ chồng Totti thười còn mặn nồng. Ảnh: Getty.

Trong quãng thời gian chung sống, Totti và Ilary có với nhau 3 người con. Cặp đôi này thường được mệnh danh là "David và Victoria Beckham của Italia". Tuy là một trong những cặp đôi tài sắc vẹn toàn và nổi tiếng bậc nhất làng túc cầu thế giới lúc bấy giờ nhưng cuộc hôn nhân của họ đã kết thúc vào tháng 7/2022. Nguyên nhân xuất phát từ việc cả hai thiếu chung thuỷ.

Francesco Totti bị vợ "cắm sừng"

Theo tiết lộ của tờ Corriere della Sera , nguyên nhân chính dẫn đến cuộc hôn nhân của Totti và Ilary Blasi đổ vỡ là do người đẹp này có quan hệ ngoài luồng với Cristiano Iovino, huấn luyện viên cá nhân của chính chồng mình. Cụ thể, vợ của huyền thoại CLB AS Roma thường xuyên đến Milan, nơi Iovino sinh sống với lý do công việc nhưng thực chất là để gặp gỡ và ngoại tình với người đàn ông này.

Ilary Blasi và người tình Cristiano Iovino. Ảnh: Ilriformista.

Totti đã vô tình phát hiện những tin nhắn tình cảm giữa Ilary và Iovino trên điện thoại di động của vợ mình. Những lời lẽ mùi mẫn trong tin nhắn đã xác nhận mối tình ngờ vực về sự phản bội của người bạn đời mà anh từng yêu thương và tin tưởng.

Sự thật này đã khiến Totti lâm vào khủng hoảng tâm lý. Huyền thoại từng tiền chức vô địch Serie A và World Cup đã phải đối mặt với trầm cảm và thường xuyên mất ngủ. Tình trạng này ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của cựu đội trưởng Roma.

Theo tiết lộ của Totti, sau khi phát hiện vợ ngoại tình, mối quan hệ giữa anh với Noemi Bocchi từ bạn bè đã dần trở nên thân thiết hơn. Sau đó, người đẹp 35 tuổi này đã đồng hành và giúp "Hoàng tử thành Rome" vượt qua thời kỳ khó khăn. Đồng thời, cả hai cũng công khai mối quan hệ hẹn hò.

Vợ cũ tố bị Francesco Totti phản bội

Hơn 1 năm sau khi chính thức ly hôn với Totti, Ilary Blasi đã có cuộc trò chuyện mở rộng với truyền thông Italia. Cô giải thích rõ hơn về những nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi của nhân vật giữa mình và huyền thoại bóng đá. Trong cuộc phỏng vấn này, Blasi cho rằng Totti hay ghen tị và có tính cách gia trưởng. Điều đó mối mối quan hệ trở nên căng thẳng.

Totti và Noemi Bocchi. Ảnh: Nazioniezonei.

Blasi chia sẻ: "Tôi đã mất 1 năm để thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra. Totti luôn ghen tị, đó không phải là điều mới mẻ. Anh ấy đã nhiều lần yêu cầu tôi rời xa công việc và xã hội để tập trung nhiều hơn cho gia đình. Có lẽ anh ấy đã hoang mang và lựa chọn cách giải quyết dễ dàng nhất. Là một người vợ, một người mẹ, tôi đã làm mọi thứ có thể để cứu hôn nhân".

Ban đầu, Blasi không tin những tin đồn về việc Totti ngoại tình. Mặc dù có những bức ảnh chụp Totti và Noemi Bocchi tại một trận đấu. Khi Blasi hỏi về điều này, Totti phủ nhận mọi mối quan hệ và khẳng định không hề quen biết Bocchi, cho rằng cô chỉ ngồi ở hàng bên phía sau.

Tuy nhiên, Blasi cho biết, mặc dù Totti thề trước mặt vợ và những điều đó cho rằng không có mối quan hệ nào với Bocchi, những tin đồn vẫn tiếp tục lan rộng. Đồng thời, cô còn biết được việc chồng cũ dùng bữa tối tại nhà của Bocchi.

"Tôi muốn có bằng chứng rõ ràng, vì Francesco sẽ không bao giờ thừa nhận. Tôi biết, anh ấy từng ăn tối ở nhà cô ta. Tôi tìm ra ngôi nhà và tìm thấy chiếc xe của anh ấy đỗ bên ngoài. Tôi chụp lại bức ảnh nhưng vẫn giữ im lặng, không làm vẫn đề trầm trọng thêm" - Blasi kể lại.

Về phía mình, Totti đã lên tiếng trong một cuộc phỏng vấn với Corriere della Sera vào tháng 9/2022. Cựu tuyển thủ Italia phủ nhận việc anh là người đầu tiên phản bội trong cuộc hôn nhân này.

Totti nói: "Hoàn toàn sai khi ai đó nói rằng tôi là người đã phản bội vợ trước. Tôi đã quyết định không nói thêm về chuyện này, nhưng trong vài tuần qua, tôi đã đọc quá nhiều tin đồng sai lệch".