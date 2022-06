G-Dragon (Big Bang) mua penthouse đắt nhất Hàn Quốc

Theo AllKpop, G-Dragon - thành viên ban nhạc Big Bang mới đây đã mua một căn hộ áp mái thuộc khu Nine One Hannam ở Yongsan-gu, Seoul. Được biết, trưởng nhóm Big Bang đã mua bất động sản này hồi đầu năm với giá 16,4 tỷ KRW (khoảng 13,1 triệu USD). Đây là mức giá cao kỷ lục cho một căn hộ vào năm 2022.

Theo đăng ký với tòa án vào ngày 3/6, G-Dragon đã mua một căn hộ áp mái rộng 244 mét vuông ở Hannam-dong, Yongsan-gu, Seoul vào cuối tháng 3 năm nay với giá 16,4 tỷ KRW.

G-Dragon mua căn penthouse đắt nhất Hàn Quốc. (Ảnh: AllKpop)

Có thông tin cho rằng, G-Dragon đã trả toàn bộ 16,4 tỷ KRW bằng tiền mặt. Được biết, sáu hộ gia đình, bao gồm cả G-Dragon đã ký hợp đồng giao dịch với số tiền tương tự.

Theo hệ thống công bố giá giao dịch thực của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải, giá cao nhất từ trước đến nay cho một căn hộ là 14,5 tỷ KRW (tầng 16) rộng 273 mét vuông để sử dụng độc quyền The Penthouse Cheongdam ở Cheongdam-dong, Gangnam-gu, Seoul vào ngày 28/4. Khu The Penthouse Cheongdam đứng đầu về giá nhà ở công cộng trong năm nay tại Hàn Quốc.

Giá bán của căn hộ áp mái Nine One Hannam không công bố giao dịch thực tế công khai trên hệ thống, tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin, nó đắt hơn The Penthouse Cheongdam 1,9 tỷ KRW và đạt danh hiệu căn hộ đắt nhất Hàn Quốc vào năm 2022.

G-Dragon mua penthouse đắt nhất Hàn Quốc

Nine One Hannam là khu phức hợp đứng thứ hai về giá công bố trong năm 2022 sau The Penthouse Cheongdam. Giá của căn hộ penthouse tăng 3,07 tỷ KRW (49%) so với năm ngoái, mức tăng giá cao nhất tại xứ sở kim chi.

Căn hộ áp mái Nine One Hannam là 10 trong tổng số 341 căn trên tầng cao nhất. Nó sở hữu bãi đậu xe và thang máy riêng. Trong số này, bảy hộ gia đình đã tìm được chủ nhân mới và ba căn hộ vẫn thuộc sở hữu của chủ đầu tư.

Căn nhà hiện G-Dragon sinh sống là biệt thự cao cấp được đặt tại Hannam-dong, Seoul. Trước đó, "ông hoàng Kpop" nhiều lần chia sẻ loạt ảnh về không gian sống đẳng cấp này trên mạng xã hội. Cơ ngơi của G-Dragon có mức giá bán trước cao kỷ lục tại Hàn Quốc, rộng 297.5 mét vuông, có giá trị 9 tỷ KRW.

Được biết, căn biệt thự nguy nga như tòa lâu đài này được G-Dragon tậu trước khi nhập ngũ. Khu vực này cũng chính là nơi có rất nhiều chính trị gia, nghệ sĩ và những nhân vật nổi tiếng trong giới thời trang sinh sống.