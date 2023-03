"Gà nòi" HAGL ghi bàn trong màu áo Cheon An FC

Hồi đầu tháng 1 vừa qua, HAGL đã đồng ý để bộ đôi Nguyễn Cảnh Anh và Vũ Minh Hiếu tới thử việc tại CLB Cheon An City - đội bóng mới thăng hạng K.League 2. Cụ thể, cả hai bay sang Chonburi, Thái Lan để hội quân khi đội bóng Hàn Quốc này tập huấn tại xứ sở chùa vàng. Sau 1 tuần thử việc và được ra sân cùng các cầu thủ Hàn Quốc, cả hai gây được ấn tượng tốt và được Ban lãnh đạo CLB Cheon An City mượn theo điều khoản 1 năm.

Tuy vậy, trong cả 3 trận đấu đã qua của Cheon An City tại K.League 2, cả Nguyễn Cảnh Anh và Vũ Minh Hiếu đều chưa đá phút nào. Thậm chí cả hai còn không được HLV Park Nam-yeol đăng ký vào danh sách thi đấu. Phải tới chiều qua, Nguyễn Cảnh Anh và Vũ Minh Hiếu mới có những phút đầu tiên đá chính cho Cheon An City, nhưng là ở một trận giao hữu.

Vũ Minh Hiếu và Nguyễn Cảnh Anh khoác áo CLB Cheon An City theo dạng cho mượn 1 năm từ HAGL.

Cụ thể, nhân dịp CLB Chengdu Rongcheng (China Super League) tới Hàn Quốc tập huấn, lãnh đạo CLB Cheon An City đã tổ chức một trận giao hữu giữa hai CLB. Trong hiệp 1, đội bóng Trung Quốc đã vượt lên dẫn trước 2-0. Bước vào hiệp 2, HLV Park Nam-yeol của Cheon An City quyết định trao cơ hội cho Nguyễn Cảnh Anh và Vũ Minh Hiếu. Rất nhanh chóng, Vũ Minh Hiếu đã ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Cheon An City, còn Nguyễn Cảnh Anh hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng ngự, giúp đội nhà không để thua thêm bàn nào.

Với những gì đã thể hiện trước Chengdu Rongcheng, cả Nguyễn Cảnh Anh và Vũ Minh Hiếu đều đã gây ấn tượng với HLV Park Nam-yeol. Điều đó giúp họ tăng thêm cơ hội để góp mặt ở các trận chính thức Cheon An City. Được biết, vào trưa 18/3 tới đây, Cheon An City sẽ có chuyến làm khách tới Asan Greeners ở vòng 4 K.League 2.

Nguyễn Cảnh Anh và Vũ Minh Hiếu "ghi điểm" trong trận giao hữu với Chengdu Rongcheng.

Nói thêm về Vũ Minh Hiếu và Nguyễn Cảnh Anh. Vũ Minh Hiếu chính là cầu thủ trẻ nhất khoác áo HAGL ở giai đoạn 1 của V.League 2020. Tiền đạo này sinh ngày 10/5/2002, mang áo số 23 và có thể hình rất lý tưởng – cao 1m79. Mùa vừa qua, Vũ Minh Hiếu khoác áo CLB Hải Phòng theo dạng cho mượn từ HAGL và đã có 4 lần ra sân tại V.League, nằm trong danh sách nhận HCB.

Ít người biết rằng, trước khi đến với đội Năng khiến HAGL, Vũ Minh Hiếu từng có thời gian đi đá phủi. “Tôi từng ăn tập trẻ tại Thanh Hóa nhưng sau đó bỏ vài năm và chuyển sang đá phủi. Sau đó, một người quen của tôi giới thiệu cho HAGL. Nhờ đó, tôi được gia nhập lứa Năng khiếu của HAGL, ăn tập cùng các đồng đội ở khoá 4 của Học viện HAGL-JMG”, tiền đạo Vũ Minh Hiếu chia sẻ trên Fanpage của HAGL.

Nguyễn Cảnh Anh là một trong những tài năng đầy triển vọng của HAGL.

Chỉ sau… 9 tháng ăn tập cùng đội bóng trẻ của bầu Đức, Vũ Minh Hiếu đã tiến bộ không ngừng. Trong quá trình sàng lọc lực lượng, chuẩn bị cho V.League 2020, HLV Lee Tae-hoon “chấm” tiền đạo người Thanh Hóa này. Ông đưa cậu học trò trẻ lên đội 1, đưa đi tập huấn đầu mùa và điền tên vào danh sách dự V.League năm ấy.