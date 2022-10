TP.HCM: Gần 10.000 giáo viên tham dự hội thi chăm sóc, giáo dục trẻ

Ngày 18/10, Sở GDĐT TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết khen thưởng giáo viên mầm non dạy giỏi cấp thành phố năm học 2021-2022 với chủ đề "Xây dựng môi trường nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ".

Tại Hội nghị, bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Giáo dục mầm non (Sở GDĐT TP.HCM) cho biết, Hội thi “Xây dựng môi trường nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ” là sân chơi để ghi nhận những đóng góp, sáng tạo trong phương pháp dạy học và xây dựng góc học tập cho học sinh mầm non của giáo viên.

Ông Lê Hoài Nam - Phó Giám đốc Sở GDĐT TP.HCM trao giấy khen cho giáo viên đoạt giải nhất hội thi. Ảnh: MQ

Thời gian qua, TP.HCM chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, nhiều cơ sở giáo dục mầm non xuống cấp, hoạt động dạy và học bị ảnh hưởng. Do đó, để củng cố lại môi trường giảng dạy, đồng thời tạo điều kiện phát huy năng lực của giáo viên, Phòng Giáo dục mầm non đã tạo sân chơi đẩy mạnh phong trào xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

Hội thi “Xây dựng môi trường nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ” thu hút 9.719 giáo viên tham gia ở vòng thi cấp trường. Qua vòng sơ loại, có 743 giáo viên tiếp tục dự thi cấp quận và chọn ra được 99 giáo viên xuất sắc để tranh tài tại vòng thi cấp thành phố.

Sau cuộc thi cấp thành phố, 10 giáo viên xuất sắc đoạt giải nhất được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM, 22 giáo viên đoạt giải nhì và 40 giáo viên đoạt giải ba được nhận giấy khen của Giám đốc Sở GDĐT TP.HCM. 27 giáo viên còn lại được công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thành phố năm học 2021-2022.

"99 giáo viên được công nhận giáo viên mầm non dạy giỏi cấp thành phố năm nay đều là những cá nhân ưu tú, có kỹ năng, trình độ, lòng yêu trẻ và tâm huyết, sẵn sàng áp dụng các phương pháp dạy học tích cực, hiện đại nhằm tạo môi trường học tập phát huy tính tích cực, sáng tạo cho trẻ", lãnh đạo Sở GDĐT TP.HCM nhận định tại lễ tổng kết khen thưởng.

Là một trong 10 giáo viên đoạt giải nhất hội thi, thầy Lê Công Sự - giáo viên Trường Mầm non Hoa Đào (quận 12) chia sẻ, với phương pháp dạy học “Lấy trẻ làm trung tâm”, học sinh được thay đổi cách dạy truyền thống là giáo viên chủ động cung cấp kiến thức, học sinh lắng nghe và làm theo. Ở cách làm mới, học sinh được phát triển kỹ năng, phát hiện vấn đề và nêu lên quan điểm, lý giải theo cách hiểu của mình. Thông qua đó, các em sẽ dễ hiểu, nắm bắt nhanh nhạy hơn và nhớ lâu kiến thức.