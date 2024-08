Gần 12% mẫu gia vị tại Ấn Độ không đạt tiêu chuẩn an toàn sức khỏe

Theo dữ liệu từ các cuộc kiểm tra của cơ quan chức năng Ấn Độ, gần 12% mẫu gia vị được kiểm tra đã không đạt tiêu chuẩn chất lượng và an toàn. Cuộc kiểm tra này diễn ra sau khi một số quốc gia tiến hành các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt đối với gia vị từ Ấn Độ, do lo ngại về rủi ro ô nhiễm trong hai thương hiệu gia vị phổ biến là MDH và Everest.

Cơ quan An toàn Thực phẩm và Tiêu chuẩn Ấn Độ (FSSAI) đã tiến hành các cuộc kiểm tra và lấy mẫu các hỗn hợp gia vị sau khi Hồng Kông đình chỉ bán một số sản phẩm của MDH và Everest vào tháng 4 năm nay, do phát hiện hàm lượng thuốc trừ sâu vượt ngưỡng an toàn. Sau sự việc này, Anh đã tăng cường kiểm soát đối với tất cả các loại gia vị nhập khẩu từ Ấn Độ, trong khi New Zealand, Hoa Kỳ và Úc cũng đang xem xét các vấn đề liên quan đến các sản phẩm của hai thương hiệu này.

Gần 12% mẫu gia vị tại Ấn Độ không đạt tiêu chuẩn an toàn

Dữ liệu từ Reuters cho thấy, trong tổng số 4.054 mẫu gia vị được kiểm tra từ tháng 5 đến đầu tháng 7/2023, có 474 mẫu không đạt các tiêu chí về chất lượng và an toàn. Điều này đặt ra những lo ngại nghiêm trọng về tình trạng thiếu an toàn thực phẩm trong ngành công nghiệp gia vị của Ấn Độ, quốc gia hiện đang là nhà sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu gia vị lớn nhất thế giới.

Mặc dù FSSAI không cung cấp chi tiết về từng thương hiệu cụ thể trong số các mẫu đã được kiểm tra, cơ quan này khẳng định đã thực hiện các biện pháp cần thiết đối với những công ty liên quan. Theo quy định của luật pháp Ấn Độ, các biện pháp xử phạt đối với những mẫu không đạt chuẩn đã được áp dụng, nhưng chi tiết về các biện pháp này không được công bố.

Thị trường gia vị nội địa của Ấn Độ hiện được định giá 10,44 tỷ USD vào năm 2022, theo báo cáo từ Zion Market Research. Xuất khẩu gia vị và các sản phẩm liên quan từ Ấn Độ đạt mức kỷ lục 4,46 tỷ USD trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2023. Với vị thế là quốc gia xuất khẩu gia vị hàng đầu thế giới, các vấn đề về chất lượng và an toàn của sản phẩm gia vị Ấn Độ đang thu hút sự quan tâm đặc biệt từ các cơ quan quản lý và người tiêu dùng toàn cầu.