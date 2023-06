Tấm lá chắn vững vàng cho tương lai vẹn toàn của các gia đình Việt

Trong văn hóa của người Việt, gia đình luôn là một trong những điều quan trọng nhất, là điểm tựa đem lại cảm giác bình yên và ấm áp. Đặc biệt, khi xã hội ngày càng phát triển, nhịp sống hối hả nhiều lo toan càng khiến mỗi người cảm nhận sâu sắc hơn giá trị và ý nghĩa của gia đình, từ đó mong muốn bảo vệ, chăm lo cho gia đình mình một cách chu toàn nhất.

Là thương hiệu bảo hiểm Quốc gia, hơn ai hết, Bảo Việt Nhân thọ thấu hiểu những mong ước đó và luôn nỗ lực đem đến những giải pháp tài chính, dịch vụ tận tâm, trở thành tấm lá chắn vững vàng cho tương lai vẹn toàn của các gia đình Việt.

Chào tháng 6 rực rỡ , đồng thời lan tỏa tinh thần sống khỏe, sống chủ động, Bảo Việt Nhân thọ triển khai chương trình khuyến mại lớn nhất năm "Quà tưng bừng - Mừng sinh nhật " trao tặng gần 1.900 giải thưởng ý nghĩa: 1.800 Vali Y-ROAD Travel 20 inch, 30 Tivi Samsung 65 inch và 18 Xe máy Yamaha Janus phiên bản tiêu chuẩn với tổng giá trị hơn 5 tỷ đồng. Thông qua chương trình, Bảo Việt Nhân thọ mong muốn đem đến những giải pháp bảo vệ toàn diện và cơ hội sở hữu những phần quà ý nghĩa cho các khách hàng, đồng hành cùng các gia đình Việt trong việc xây dựng cuộc sống ấm no, an bình và thịnh vượng.

Chương trình diễn ra từ ngày 01/06/2023 đến hết ngày 30/08/2023, là lời tri ân đặc biệt của Bảo Việt Nhân thọ dành cho khách hàng trên toàn quốc nhân kỷ niệm 27 năm tiên phong khai mở thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam.

Gần 1.900 quà tặng dành cho khách hàng của Bảo Việt Nhân thọ trên toàn quốc.

27 năm hành trình "bảo vệ giá trị Việt – bảo vệ gia đình Việt"

Được thành lập từ năm 1996, Bảo Việt Nhân thọ là thương hiệu bảo hiểm nhân thọ đầu tiên, đặt nền móng cho ngành bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam. Trải qua 27 năm dựng xây và phát triển, đến nay, Bảo Việt Nhân thọ đã xây dựng được mạng lưới vững chắc với 76 công ty thành viên, hơn 400 văn phòng giao dịch phủ rộng đến tận tuyến huyện và xã trên cả nước.

Thông qua những sản phẩm bảo hiểm ngày càng ưu việt và chất lượng dịch vụ không ngừng được nâng cao, Bảo Việt Nhân thọ đã phục vụ cho gần 18 triệu lượt khách hàng, bảo vệ và hoạch định tài chính cho hàng triệu các gia đình Việt. Công ty đã chi trả quyền lợi bảo hiểm lên đến 66.000 tỷ đồng, đóng góp hiệu quả vào ngân sách Nhà nước, đồng thời đầu tư trở lại nền kinh tế gần 145.000 tỷ đồng, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Luôn hoạt động vì lợi ích của người Việt, Bảo Việt Nhân thọ đã tích cực triển khai nhiều chương trình cộng đồng ý nghĩa, chung tay cùng người dân xây dựng cuộc sống khỏe mạnh, hướng tới tương lai tươi đẹp, hạnh phúc, bình an.

"Quỹ xe đạp chở ước mơ" của Bảo Việt Nhân thọ đã trao tặng gần 33.000 chiếc xe đạp cho trẻ em nghèo hiếu học trên khắp mọi miền của tổ quốc. Hơn 15.000 người dân nghèo và gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng đã được khám bệnh miễn phí và trao tặng những phần quà ý nghĩa.

Chương trình Ngày Quốc tế Yoga được tổ chức thường niên đã lan tỏa tinh thần sống khỏe, sống xanh, sống an lạc tới hàng triệu người dân trên cả nước. Bảo Việt Nhân thọ cũng là công ty bảo hiểm nhân thọ đầu tiên đóng góp số tiền lớn nhất là 30 tỷ đồng vào quỹ Vaccine phòng chống Covid – 19, chung tay cùng Chính phủ và người dân đẩy lùi dịch bệnh.

Năm 2023, với những cố gắng và đóng góp tích cực, Bảo Việt Nhân thọ đã vinh dự nhận được hai giải thưởng quốc tế "Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tốt nhất cho gia đình Việt Nam 2023" và "An Khang Hạnh Phúc - Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tốt nhất Việt Nam 2023" do Global Banking and Finance Review trao tặng.

Trước đó, Bảo Việt Nhân thọ đã được vinh danh là Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2022; 6 năm dẫn đầu "Top 10 Công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín Việt Nam"; được bình chọn là "Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tốt nhất Việt Nam năm 2022", "Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đổi mới vượt bậc Việt Nam 2022" và nhiều giải thưởng cao quý khác.

Không ngừng nỗ lực phát triển theo dòng chảy của thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn, đồng thời phát triển thương hiệu gần gũi và tận tụy với khách hàng, Bảo Việt Nhân thọ sẽ tiếp tục khẳng định vị thế thương hiệu bảo hiểm Quốc gia trong ngành bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam.