Theo TMZ, sau khi thua vụ kiện phỉ báng và buộc phải bồi thường cho chồng cũ Johnny Depp, nữ diễn viên Amber Heard muốn công ty bảo hiểm của cô "chung tay" chịu một phần bản án. Tuy nhiên, công ty bảo hiểm cho biết, chính hành vi của Amber cho phép họ tránh khỏi rắc rối này.

Amber Heard có gói bảo hiểm pháp lý trị giá 1 triệu USD với New York Marine and General Insurance Co., nhằm chi trả cho mọi rủi ro hoặc các hành vi sai trái, trong đó bao gồm cả phỉ báng.

Công ty bảo hiểm từ chối chi trả cho Amber Heard 1 triệu USD. (Ảnh: TMZ).

Mặc dù vậy, luật điều chỉnh đối với chính sách bảo hiểm của bang California, một công ty bảo hiểm không được chấp nhận nếu người được bảo hiểm (ở đây là Amber Heard) phạm phải hành vi sai trái "cố ý". New York Marine nói rằng, bồi thẩm đoàn không chỉ nhận thấy hành vi phỉ báng mà Amber thực hiện là cố ý mà còn có ác ý.

Vì vậy, công ty bảo hiểm cho rằng, dựa trên chính sách và luật pháp, họ không chịu trách nhiệm chuyển một phần số tiền mà Amber Heard phải chi trả.

Bảo hiểm từ chối trả cho Amber Heard 1 triệu USD

Ngày 8/7, đội ngũ pháp lý của Amber Heard gửi đơn lên tòa cho rằng phiên xử giữa cô và Johnny Depp có dấu hiệu oan sai. Luật sư của nữ diễn viên cho biết, tòa đã gửi thư mời đến các thành viên bồi thẩm đoàn hồi tháng 4. Tuy nhiên, khi thư mời gửi đến bồi thẩm viên số 15, có hai người cùng họ tại căn nhà đó. Tòa định mời người 77 tuổi đến tòa nhưng kết quả người 52 tuổi đã nhận thư và tham gia bồi thẩm đoàn.

"Dựa trên những sự kiện mới phát hiện và thông tin bồi thẩm đoàn số 15 không phải người được mời làm nhiệm vụ ngày 11/4, thân chủ tôi có quyền được xét xử lại", luật sư của Amber Heard tuyên bố.

Trước đó, đội ngũ pháp lý của sao Aquaman đệ đơn kháng cáo sau 30 ngày khép lại vụ kiện rình rang. Hồ sơ kháng cáo gồm 43 trang, tập trung vào nội dung: Phán quyết của bồi thẩm đoàn tuyên Johnny Depp thắng cuộc không dựa vào bằng chứng.