Gần 20.000 vị trí việc làm cuối năm tìm người lao động tại TP.HCM

Sáng nay (17/12), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP, Thành Đoàn và Hiệp Hội Doanh nghiệp TP tổ chức "Ngày hội kết nối việc làm cho đoàn viên Công đoàn, thanh niên công nhân và người lao động" tại Cung Văn hóa Lao Động TP.

Gần 20.000 vị trí việc làm cuối năm

Tại chương trình, ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM cho biết, ngày hội kết nối việc làm được tổ chức nhằm cung cấp thông tin thị trường lao động, kết nối các doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng với đoàn viên công đoàn, thanh niên công nhân, người lao động chưa có việc làm hoặc đã có việc làm nhưng chưa ổn định và đang muốn tìm công việc khác phù hợp.

Rất nhiều tài xế công nghệ tham gia ngày hội việc làm. Ảnh: M.Q

Theo ông Tâm, đây là một trong những giải pháp căn cơ, thiết thực và ý nghĩa, tạo sự kết nối giữa doanh nghiệp và người lao động. Đồng thời, kết nối tạo việc làm, tạo thu nhập cho đoàn viên công đoàn, thanh niên công nhân, người lao động và thúc đẩy phát triển thị trường lao động; góp phần cân đối hài hòa nhu cầu lao động trên địa bàn TP.



Về tình hình kinh tế, ông Tâm chia sẻ thêm, từ đầu năm 2023 đến nay, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn vẫn còn gặp khó khăn do ít đơn hàng sản xuất. Trong đó, doanh nghiệp ngành nghề giày da, may mặc bị ảnh hưởng nhiều nhất. Cũng vì điều này, hàng trăm doanh nghiệp, hàng chục ngàn người lao động bị ảnh hưởng do phải giảm giờ làm, tạm hoãn hợp đồng, thỏa thuận chấm dứt hợp đồng hoặc cắt giảm lao động...

Theo ghi nhận, các gian hàng tuyển dụng việc làm sáng nay đều chuẩn bị khá kỹ lưỡng. Ngoài nhân viên trực tiếp tư vấn, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc... thì các gian hàng đều có tờ rơi, mã QR code và băng rôn thể hiện rõ các vị trí công việc cần tuyển; cách thức ứng tuyển. Ngoài ra, nhiều trò chơi cũng được các gian hàng tổ chức để thu hút người lao động.

Các ứng viên tìm hiểu việc tuyển dụng của doanh nghiệp tại Ngày hội giới thiệu việc làm. Ảnh: M.Q

Dù vậy, theo đánh giá của vài doanh nghiệp, tỷ lệ người lao động cần tìm việc đến với ngày hội việc làm còn hạn chế. Hầu hết vẫn là sinh viên, học sinh hoặc những người có trình độ, đã qua đào tạo... nên việc tìm kiếm lao động phổ thông không mấy thuận lợi.

Đại diện tại gian hàng của Công ty TNHH PouYuen Việt Nam cho biết, trong ngày hội tuyển dụng, đơn vị này muốn tìm kiếm hơn 100 lao động nam ở vị trí tép đế, tạo hạt, gia công mài đế... Được biết, hiện tại công việc tại PouYuen đã ổn định, có đơn hàng và công nhân được tăng ca trở lại.

Trong khi đó, chị Bích Tuyền, đại diện Công ty Marubishi Summit Việt Nam cho biết, đơn vị này muốn tuyển 30 công nhân vào dịp cuối năm. Tại ngày hội, cũng có khoảng trên 20 người quan tâm tới vị trí việc làm này. Chị Tuyền cho biết, lao động ứng tuyển không cần có kinh nghiệm, được công ty đào tạo sau khi tuyển dụng. Mức tổng thu nhập sẽ rơi vào khoảng 10 triệu đồng/tháng.

Đại diện Công ty TNHH PouYuen Việt Nam tư vấn cho người lao động. Ảnh: M.Q

"Hiện tại thời điểm cuối năm nên lao động phổ thông cũng rất khó tuyển dụng. Đa phần những lao động đang có việc làm thì sẽ làm tiếp để lãnh lương, thưởng tết cuối năm. Còn không, họ trở về quê sớm. Do đó, việc tuyển dụng cũng khá khó khăn", chị Tuyền đánh giá.

Anh Đào Văn Linh (quận 4), một tài xế xe công nghệ tìm việc tại ngày hội cho biết, vì thu nhập không đủ chi tiêu nên anh tìm đến ngày hội việc làm để tìm kiếm công việc làm thêm. Anh Linh đánh giá, ngày hội đa dạng về các vị trí việc làm, từ công nhân, lao động phổ thông đến các vị trí kinh doanh, nhân viên văn phòng... Tuy nhiên, anh khá khó khăn để tìm được vị trí phù hợp, bởi mong muốn của anh là làm việc bán thời gian, làm thêm để tăng thu nhập.

"Tôi cũng đã nhắm một vài vị trí như tiếp thị sản phẩm, bảo vệ. Tôi sẽ tìm hiểu thêm để quyết định xin làm. Nếu ổn, có thể tôi cũng sẽ chuyển dần sang công việc mới, bởi làm tài xế công nghệ hiện nay cạnh tranh, thu nhập không còn đảm bảo", anh Linh chia sẻ.

Ông Trần Đoàn Trung trao Bằng khen cho các doanh nghiệp đã có nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực, tiêu biểu trong công tác tạo việc làm cho người lao động. Ảnh: M.Q

Theo LĐLĐ TP.HCM, tính đến ngày 24/11, TP đã ghi nhận có 153.000 trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2022 và đã ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 150.000 người lao động.

Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, cơ quan chức năng của TP tiếp nhận thông báo cho người lao động thôi việc của 58 doanh nghiệp với số lao động mất việc là 4.319 người, tăng 37 doanh nghiệp và 2.894 lao động so với năm 2022. Riêng tại 1 doanh nghiệp có số lao động đông nhất của TP từ đầu năm đến nay đã có hơn 9.402 trường hợp công nhân lao động thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động.