Clip: Vòng xòe đoàn kết chào mừng Tết Độc lập tại huyện Than Uyên, Lai Châu.

Vòng xòe, di sản văn hoá phi vật thể

Nằm trong khuôn khổ chương trình nghệ thuật chào mừng Tết Độc lập diễn ra tại sân vận động thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên, Lai Châu, vòng xòe đoàn kết được các diễn viên, nghệ nhân và người dân biểu diễn tạo nên những biểu tượng như ngôi sao năm cánh, bông hoa năm cánh và nhiều hình ảnh ấn tượng, thu hút sự tham gia trải nghiệm và khám phá của đông đảo du khách.

Gần 3.000 người dân huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu tay nắm tay kết thành điệu xòe mừng Quốc khánh 2/9, hoạt động này thu hút rất đông người dân và du khách tới trải nghiệm. Ảnh: Tuấn Hùng

Từ lâu, Tết Độc lập đã trở thành ngày hội, ngày gặp gỡ, giao lưu và sum họp của đồng bào dân tộc Thái, Mông, Dao, Khơ Mú... ở huyện Than Uyên. Đây cũng là dịp thu hút du khách về tham gia những hoạt động văn hoá truyền thống độc đáo của bà con, trong đó nhiều người háo hức mong chờ được hòa mình vào vòng xòe đoàn kết.

Vòng xòe đoàn kết là lời tri ân, thể hiện dấu ấn tốt đẹp về sự phát triển của đất nước, của tỉnh Lai Châu và huyện Than Uyên. Ảnh: Tuấn Hùng

Đây cũng là dịp nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của Than Uyên, Lai Châu tới bạn bè, du khách.



Là một nội dung đặc sắc trong khuôn khổ chương trình nghệ thuật mừng Quốc khánh 2/9, vòng xòe đoàn kết nhằm tôn vinh những giá trị truyền thống đặc sắc của các dân tộc huyện Than Uyên nói riêng và tỉnh Lai Châu nói chung. Ảnh: Tuấn Hùng

Năm nay, tỉnh Lai Châu tổ chức vòng xòe lớn nhất từ trước đến nay với gần 3.000 người tham gia, được tổ chức tại sân vận động huyện Than Uyên.

Vòng xòe đã thu hút các đại biểu cùng đông đảo người dân và du khách tới tham gia. Ảnh: Tuấn Hùng

Được biết, Tết Độc lập đã trở thành ngày hội lớn hàng năm của người dân huyện Than Uyên nói riêng và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu nói chung. Tết Độc lập là ngày hội của tình đoàn kết, tự hào, niềm tin, khát vọng hoà bình và phát triển.



Ghi nhận của Dân Việt, Tết Độc lập năm nay có hàng chục nghìn người là đồng bào các dân tộc địa phương và du khách đã về huyện Than Uyên chung vui, tham gia các hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí, văn hóa nghệ thuật. Ảnh: Tuấn Hùng

Chương trình nghệ thuật chào mừng Tết Độc lập là một trong những hoạt động thực hiện cụ thể hoá Nghị quyết số 04- NQ/TU ngày 17/02/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030.

Than Uyên là 1 trong 4 vựa lúa lớn của vùng Tây Bắc “Nhất Thanh, nhì Lò, tam Than, tứ Tấc”; được thiên nhiên ưu đãi nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp cùng dòng chảy lịch sử đã sản sinh, bồi tụ, lưu truyền, quyện hoà với bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc Thái, Mông, Dao, Khơ Mú và các dân tộc khác đã cùng nhau xây dựng miền đất, con người Than Uyên đậm đà bản sắc văn hóa, phát triển.