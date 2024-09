Hành động đẹp trong đêm Chung kết của "Anh trai say hi" được khán giả đồng loạt hưởng ứng

Tối 14/09, đêm Chung kết công bố và trao giải chương trình Anh trai "say hi" cũng là tập cuối của chương trình đã lên sóng. Theo đó, 5 nghệ sĩ HIEUTHUHAI, RHYDER, Quang Hùng MasterD, Isaac, Đức Phúc chính thức được xướng tên trong đội hình nhóm nhạc toàn năng. Quán quân chương trình thuộc về rapper HIEUTHUHAI.

Đêm Chung kết có sự tham dự của bà Trần Ly Ly - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và đông đảo nghệ sĩ, ngôi sao: NSND Hồng Vân, JustaTee, Hoa hậu Thùy Tiên, ca sĩ Hoàng Hải, Vũ Thảo My, Lê Dương Bảo Lâm, ca sĩ Lâm Bảo Ngọc, Quốc Anh, rapper Thái VG, BigDaddy - Emily...

Rapper HIEUTHUHAI giành ngôi vị Quán quân tại chương trình "Anh trai say hi". (Ảnh: NSX)

Trước khi công bố 3 giải thưởng chính do khán giả bình chọn, chương trình đã vinh danh và trao 5 giải thưởng đặc biệt từ nhà sản xuất.

Theo đó, giải The Best Hit – Ca khúc được xem và nghe nhiều nhất dành cho ca khúc có tổng lượt xem và nghe nhiều nhất trên các nền tảng: VieON, YouTube, Facebook, Tiktok và Music Streaming được trao cho ca khúc: Catch Me If You Can (tác giả REDT, trình diễn NEGAV, Quang Hùng MasterD, Nicky, Công Dương).

Giải The Best Transformer - Anh trai thay đổi ấn tượng nhất dành cho nghệ sĩ có sự thay đổi ngoạn mục nhất được trao cho Dương Domic. Lên nhận giải thưởng, ca sĩ Dương Domic xin trích 50% giải thưởng (25 triệu đồng) quyên góp vào Quỹ Chung 1 tấm lòng của Đài Truyền hình TP.HCM để chia sẻ cùng đồng bào vùng bão lụt.

Giải The Best Leader - Đội trưởng được yêu thích nhất do 30 anh trai bình chọn được trao cho: HIEUTHUHAI – người nhận được 20/30 phiếu bình chọn. HIEUTHUHAI gửi toàn bộ giải thưởng 50 triệu đồng quyên góp vào Quỹ Chung 1 tấm lòng của Đài Truyền hình TP.HCM để chia sẻ, hỗ trợ đồng bào vùng bão lụt.

Giải The Best Performer - Anh trai trình diễn ấn tượng nhất được trao cho Erik. Giải The Best Group Performance – Màn trình diễn nhóm sáng tạo nhất dành cho tiết mục Ngáo ngơ của đội HIEUTHUHAI, Atus, Erik, JSOL và ca sĩ khách mời Orange.

Dàn nghệ sĩ tham gia chương trình "Anh trai say hi". (Ảnh: NSX)

Sau nhiều ngày bình chọn, quán quân của Anh trai "say hi" gọi tên HIEUTHUHAI với 1.061.492 lượt bình chọn. Giải Á quân thuộc về RHYDER với 875.079 lượt bình chọn. Giải Nhóm nhạc toàn năng được trao cho 5 Anh Trai: HIEUTHUHAI, RHYDER, Quang Hùng MasterD, Isaac, Đức Phúc.

Trong phần phát biểu, Quán quân HIEUTHUHAI và Á quân RHYDER cùng quyết định gửi toàn bộ giải thưởng mà họ nhận được. Ca sĩ Isaac và Đức Phúc cũng đã đại diện 5 nghệ sĩ trong Nhóm nhạc toàn năng đóng góp giải thưởng 150 triệu đồng vào Quỹ Chung 1 tấm lòng của Đài Truyền hình TP.HCM để chia sẻ, hỗ trợ đồng bào miền Bắc đang chịu thiệt hại vì thiên tai, bão lụt.

Như vậy, tại đêm Chung kết và trao giải, chương trình Anh trai "say hi" đã khép lại với một cái kết đẹp cùng với hoạt động hướng tới cộng đồng. Hưởng ứng cùng lời kêu gọi của Uỷ ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam TP.HCM, các nghệ sĩ tham gia chương trình cùng ê-kíp sản xuất đã đóng góp được 1 tỷ đồng. Thông qua Sở VHTT TP.HCM và Ủy Ban MTTQ Việt Nam, số tiền này sẽ được gửi tới đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng trực tiếp bởi bão Yagi.

Hành động của các nghệ sĩ trẻ tại Anh trai "say hi" được cộng đồng mạng nhiệt liệt hưởng ứng. Trên các diễn đàn, người hâm mộ đánh giá cao những cống hiến của các nghệ sĩ trẻ trong thời gian tham gia chương trình, đồng thời trân trọng tấm lòng của họ dành cho người dân vùng lũ: "Các Anh trai "say hi" không chỉ tài năng mà còn vì cộng đồng, đó chính là tấm gương tốt để các bạn trẻ hướng tới", "Để nhận giải thưởng họ đã trải qua không ít vất vả. Cũng bởi vậy, khoản đóng góp này càng thêm ý nghĩa" - một số ý kiến nhận định.

Chương trình âm nhạc thực tế Anh trai "say hi" phát sóng từ 15/06, quy tụ 30 "anh trai" thuộc nhiều lĩnh vực. Họ lập thành đội, trải qua các đêm Công diễn sau đó chọn ra Nhóm nhạc toàn năng. Sau 3 tháng phát sóng chương trình, nhà sản xuất cho biết gameshow đạt hơn 10 tỷ lượt xem trên đa nền tảng.