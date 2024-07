Gần 40 nghìn người về quê hương Lại Đà viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Di chuyển hơn 1.000km để được đến viếng Tổng Bí thư

Ngày 25/7, tại Nhà Văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể huyện Đông Anh tổ chức trọng thể Lễ viếng theo nghi thức Quốc tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo đó, đúng 7giờ ngày 25/7, Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà văn hóa thôn Lại Đà chính thức bắt đầu.

Theo Quyết định số 7033-QĐ/TU ngày 23/7/2024 của Thành ủy Hà Nội, Tiểu ban phục vụ lễ viếng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Thôn Lại Đà, xã Đông Hội gồm các đồng chí: Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội làm Trưởng Tiểu ban; Nguyễn Mạnh Quyền - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Phó trưởng Tiểu ban; Lê Trung Kiên - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đông Anh; Đại tá Phạm Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an Thành phố; Đại tá Lê Tất Thắng - Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hà Nội vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà văn hóa thôn Lại Đà. Ảnh: Tất Thành

Ngay sau lời khai mạc của Ban Tổ chức Lễ tang, các đoàn thể đại diện cơ quan, tổ chức có mặt tại sân Nhà văn hóa thôn Lại Đà nghiêm trang dành một phút mặc niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Người con ưu tú của quê hương.

Mở đầu Lễ viếng là gia tộc nội, ngoại của đồng chí Tổng Bí thư và các đoàn viếng của gia đình, họ hàng, người thân, bạn bè tại quê hương của Tổng Bí thư lần lượt vào viếng.

Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hà Nội, do Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong làm Trưởng đoàn, đã vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà văn hóa thôn Lại Đà.

Tham gia Đoàn còn có Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành Thành phố.

Thành kính dâng hương bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn về sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đoàn đại biểu TP.Hà Nội đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ Đồng chí và chia sẻ, động viên với người thân gia đình, họ hàng Đồng chí.

Các em nhỏ trang nghiêm tiến vào viếng Tổng Bí thư. Ảnh: Tất Thành

Theo Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần là tổn thất không gì bù đắp được, để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội cùng nhân dân cả nước.

Sau khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, người dân Đông Anh nói riêng và đồng bào cả nước nước nói chung đều bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn.

Ông Nguyễn Văn Nghĩa - Bí thư Chi bộ thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh bày tỏ, bà con ở huyện Đông Anh "gọi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với một danh từ thân thương "Bác".

"Bác là một nhà lý luận xuất sắc của Đảng, là tấm gương sáng, tiêu biểu về đạo đức, tính cần kiệm, liêm chính. Bác là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một nhân cách lớn, sống trọn đời vì nước vì dân, đặc biệt là công cuộc chống tham nhũng, tiêu cực thì Bác là người đi đầu, gương mẫu. Chính vì vậy, đất nước chúng ta có được cơ đồ, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay là có công lao rất lớn của Bác" – ông Nghĩa nói.

Ngày 25/7 tại Nhà văn hoá thôn Lại Đà, nhiều bà con từ các tỉnh thành phía Nam cũng đã di chuyển quãng đường dài đến để thắp nén tâm nhang, tưởng nhớ Tổng Bí thư. Ảnh: Tất Thành

Chung cảm xúc, trong dòng người vào dâng hương kính viếng Tổng Bí thư, ông Phạm Tuấn Thành (72 tuổi) ở xã Lại Yên, huyện Hoài Đức xúc động:

"Từ hôm nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, tôi không ngủ được. Cả cuộc đời, bác Nguyễn Phú Trọng đã tận tâm cống hiến cho cách mạng, đặc biệt là trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, dựng xây đất nước ngày càng phồn vinh, giàu mạnh; khẳng định vị thế của đất nước trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhân cách lớn có trái tim nhân hậu, cả đời vì nước, vì dân. Từ 4h sáng 24/7, tôi đã thuê xe đi từ huyện Hoài Đức về xã Đông Hội và được bố trí chỗ ở, đến sáng nay 25/7, được vào viếng bác".

Với đảng viên Chi bộ thôn Lại Đà Ngô Duy Chi, ông dậy từ sớm để xếp hàng viếng Tổng Bí thư. Nhớ về cụ cao niên đáng kính của thôn Lại Đà, ông Chi ngậm ngùi nhớ về những lần Tổng Bí thư về thăm quê.

"Mỗi khi Tổng Bí thư về thăm quê, tôi đều được gặp, ông là người rất chan hòa, tình cảm với người dân, luôn ân cần hỏi thăm làng xóm, bạn bè" – ông Chi bùi ngùi.

Tại quê nhà Tổng Bí thư hôm nay còn có nhiều bà con từ các địa phương khác trên cả nước cũng về đây chung một lòng thành kính, bày tỏ sự tiếc thương và thắp nén tâm nhang viếng Tổng Bí thư.

Ban Tổ chức lễ tang cho biết, đến cuối giờ chiều ngày 25/7 đã có gần 40 nghìn người đến viếng Tổng Bí thư tại quê hương Lại Đà. Ảnh: Tất Thành

Đó là ông Huỳnh Duy Thương (TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Ông Thương bày tỏ sự toại nguyện khi được đến với thôn Lại Đà để viếng Tổng Bí thư dù chặng đường của ông dài cả nghìn km.

"Tôi rất kính trọng ông, qua tâm sự với người dân đến viếng, tôi cảm nhận được tình cảm sâu sắc của nhân dân dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng" – ông Thương nói.

Gần 40 nghìn người về quê hương viếng Tổng Bí thư

Theo ghi nhận của Ban Tổ chức Lễ tang, tính đến 17 giờ ngày 25/7/2024, đã có 960 đoàn, 36.218 người đến viếng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà - xã Đông Hội.

Trong đó, tại Hà Nội có 835 đoàn với 31.918 người; 125 đoàn với khoảng 4.300 người đến từ các tỉnh: Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hải Phòng, Nam Định, Bắc Giang, Hải Dương, Phú Thọ, Thái Bình, Ninh Bình, Bắc Giang, Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Kiên Giang…

Huyện Đông Anh đã tổ chức công tác tiếp nhận đăng ký, sắp xếp và thông tin thứ tự cho các đoàn viếng để các cơ quan, tổ chức, cá nhân chủ động được thời gian đến viếng.

Nhằm giảm ùn tắc cũng như đảm bảo buổi lễ trang trọng nhất, chu đáo nhất, khoa học và bài bản, an toàn việc đăng ký và sắp xếp được xác định theo nguyên tắc:

Khung giờ viếng theo 4 khung giờ đã thông báo; số lượng người tối đa mỗi đoàn theo điều kiện khu vực làm lễ khoảng 30 người/đoàn; thời gian viếng được ước tính đảm bảo nghi lễ; ưu tiên gia đình, họ nội, họ ngoài, hàng xóm,…

Công tác bảo đảm an ninh an toàn cho lễ tang được các lực lượng vũ trang, lực lượng địa phương triển khai bài bản, khoa học. Do đó, dù số lượng người về viếng Tổng Bí thư tại quê nhà rất đông, song không có hiện tượng ùn tắc hay chen lấn. Tuyến đường từ cổng thôn Lại Đà đến Nhà văn hóa thôn đều có các trạm dừng nghỉ, phục vụ nước uống miễn phí cho người dân đến viếng.

Công an TP.Hà Nội và huyện Đông Anh đã xây dựng phương án bố trí lực lượng, các chốt và phân luồng giao thông phục vụ tổ chức Lễ viếng với 17 chốt quanh khu vực.

Để tăng cường đảm bảo an ninh trong quá trình tổ chức, Công an đã triển khai kiểm tra an ninh qua cửa từ, kiểm tra căn cước công dân. Tới thời điểm hiện tại tình hình an ninh được duy trì ổn định.