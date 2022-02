Gần 4.000 thanh niên TP.HCM hân hoan lên đường nhập ngũ, nhận trách nhiệm thiêng liêng với quê hương

Sáng 16/2, các quận, huyện và TP.Thủ Đức (TP.HCM) diễn ra chương trình giao quân, tiễn các thanh niên trúng tuyển lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Theo ghi nhận, tại Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) quận 12, không khí hân hoan, sôi động với sự góp mặt của đông đảo thanh niên trúng tuyển, người thân và lãnh đạo ban ngành.

Sáng nay, ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành ủy TP.HCM, ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TP.HCM, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Văn Nam - Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM, Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn - Phó giám đốc Công an TP.HCM và lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Quân khu 7, đại diện hội đồng quân sự các quận, huyện... đã có mặt để dự lễ Lễ giao nhận quân năm 2022 tại Ban Chỉ huy Quân sự quận 12.

Sáng nay 16/2, gần 4.000 thanh niên tại TP.HCM lên đường nhập ngũ. Ảnh: K.S

Tại quận 12 diễn ra lễ tiễn 547 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 247 thanh niên ưu tú của quận 12 và 300 thanh niên ưu tú của quận 8, Tân Phú, Bình Tân, Phú Nhuận, huyện Nhà Bè và huyện Hóc Môn.

Phát biểu tại Lễ giao nhận quân năm 2022, ông Nguyễn Văn Đức - Chủ tịch UBND quận 12 cho biết, phát huy truyền thống hào hùng của dân tộc, thực hiện lời Bác Hồ kính yêu đã dạy "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước", hôm nay các thanh niên nối bước cha ông cùng lên đường nhập ngũ. Những thanh niên này chắc chắn sẽ trở thành người chiến sĩ ưu tú trong lực lượng vũ trang. Tham gia quân đội, các thanh niên sẽ được học tập, rèn luyện trong môi trường kỷ luật tự giác, nghiêm minh... để thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc.

Ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TP.HCM tặng hoa, động viên các thanh niên chuẩn bị nhập ngũ. Ảnh: K.S

Ông Đức tin tưởng, các bạn trẻ lên đường nhập ngũ sẽ nhận thức được trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với quê hương, đất nước để tiếp tục phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước.

Dù ở bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng phải đoàn kết, khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật của đơn vị, ra sức học tập, rèn luyện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đây sẽ là tình cảm, là món quà quý mà các bạn dành cho quê hương, gia đình và người thân.

"Tôi đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ quận đến phường thường xuyên quan tâm, chăm lo đến chính sách hậu phương quân đội để con em chúng ta vững bước lên đường, yên tâm hoàn thành nhiệm vụ. Đảng bộ và nhân dân quận nhà tin tưởng vào sự phấn đấu học tập, rèn luyện và trưởng thành của các bạn trẻ gia nhập quân đội", ông Đức nói.

Theo ghi nhận, các thanh niên lên đường nhập ngũ sáng nay có tâm trạng thoải mái, vui vẻ và háo hức lên đường. Các tân binh có mặt từ sớm, cùng khoác lên mình quân phục màu xanh để chuẩn bị cho hành trình mới.

Các tân binh lắng nghe dặn dò, kỳ vọng của lãnh đạo địa phương. Ai cũng háo húc, vui vẻ trước giờ chính thức nhập ngũ. Ảnh: K.S

Trước đó, Hội đồng nghĩa vụ quân sự TP.HCM tổ chức họp phiên thứ 2, bàn về công tác chuẩn bị giao quân năm 2022, Đại tá Lê Xuân Thế - Phó tư lệnh Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, tổng số lệnh gọi nhập ngũ toàn thành phố là 3.984. Trong đó, lệnh chính thức là 3.800 công dân nam, dự phòng là 184 (chiếm 4,84% so với chỉ tiêu). Số Đảng viên nhận lệnh là 79 người (đạt 2,08% so với chỉ tiêu).

Trong số này, có 1.684 công dân nhận lệnh gọi nhập ngũ có trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học (đạt 44,32% so với chỉ tiêu); 3.289 công dân có sức khỏe loại 1, loại 2 (đạt 83,92% so với chỉ tiêu).

Công an Thành phố đã hoàn tất hồ sơ tuyển chọn theo quy định, đảm bảo tuyển đủ 959 chỉ tiêu được giao, có nguồn dự phòng để bù vào sau khi phúc tra, kiểm chứng. Kết quả kiểm tra 959 chỉ tiêu cho thấy, có 169 công dân có sức khỏe loại 1; 743 công dân đạt sức khỏe loại 2; 47 công dân có sức khỏe loại 3. Hiện Công an Thành phố đang hoàn tất thẩm tra lý lịch, điều kiện chính trị một số trường hợp.