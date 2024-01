Sáng 10/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Bảo hiểm xã hội TP.HCM và Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế - trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn năm 2023.

Ông Phạm Minh Tuấn - Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam TP.HCM, cho biết chương trình trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn năm 2023 không chỉ là sự chia sẻ về vật chất, mà còn động viên tinh thần, giúp người có hoàn cảnh khó khăn giảm bớt gánh nặng về chi phí khám, chữa bệnh khi chẳng may ốm đau, bệnh tật.

Đối với người được tặng sổ bảo hiểm xã hội có cơ hội sẽ được hưởng lương hưu khi đủ điều kiện, và được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí suốt thời gian hưởng lương hưu.

Tặng gần 5.700 BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.HCM. Ảnh: V.H

“Qua chương trình cũng muốn khơi dậy tình yêu thương của mỗi người, kêu gọi mọi người tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo. Sẵn sàng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, nhân lên những hành động tử tế, góp phần xây dựng một cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái”, ông Tuấn cho biết.

Ông Trần Dũng Hà - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP.HCM, cho biết bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là hai chính sách trụ cột chính, quan trọng của hệ thống an sinh xã hội quốc gia. Bảo hiểm xã hội TP.HCM luôn tích cực phối hợp với các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp để các chính sách an sinh xã hội do ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam được thực hiện. Qua đó, trở thành điểm tựa tinh thần và tài chính cho người dân, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn.

Người lao động tham dự hội nghị. Ảnh: V.H

Dịp này, chương trình đã trao tặng 5.694 thẻ bảo hiểm y tế với tổng số tiền hơn 2,8 tỷ đồng. Trong đó có 2.172 thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo; 2.618 thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; 904 thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Liên đoàn Lao động TP.HCM đã vận động tặng 55 sổ bảo hiểm xã hội cho đoàn viên nghiệp đoàn với số tiền là 196 triệu đồng.