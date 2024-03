Gần 600 gốc cà phê, chanh dây của người dân ở Gia Lai bị chặt phá

Ngày 5/3, nguồn tin của PV Dân Việt cho hay, Công an huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ chặt phá vườn chanh dây và cà phê của một hộ gia đình ở xã Chư Pơng (huyện Chư Sê).

Trước đó, vào sáng ngày 29/2, gia đình anh Nguyễn Văn Xuân (trú tại thôn Kênh Siêu, xã Chư Pơng) ra vườn thì phát hiện vười chanh dây và cà phê bị chặt phá. Sự việc sau đó được gia đình báo cáo lên lực lượng chức năng.

Hiện trường của vụ việc.

“Lúc đó, tôi xuống vườn bật máy tưới nước thì thấy một số cây cà phê ghép mới trồng từ tháng 3/2023 bị chặt ngang thân. Càng đi sâu vào trong vườn thì hốt hoảng vì cây cà phê bị chặt đổ càng nhiều. Sau đó, cả gia đình đi kiểm tra đám rẫy phát hiện mấy trăm gốc chanh dây đang trĩu quả cũng bị chặt ngang thân (gần gốc). Dự kiến cuối năm nay cà phê cho thu hoạch, còn chanh dây thì đang vào vụ mùa. Vậy mà, không biết vì lý do gì mà gần 500 cây (theo ước tính của gia đình-PV) chanh dây và cà phê bị chặt hết. Số cà phê và chanh dây bị phá, theo gia đình cho biết không thể phục hồi được. Giá trị thiệt hại ước tính lên đến hàng trăm triệu đồng", anh Xuân buồn rầu nói.

Cà phê mới trồng từ tháng 3/2023 bị chặt phá ngang gốc.

Cành cà phê bị chặt đổ nhiều, lá khô quéo

Ghi nhận thực tế của PV, tại vườn chanh dây bị chặt phá thì lá và quả bắt đầu héo úa, có những quả bắt đầu teo tóp lại. Trong khi đó, dưới mặt đất thì hàng trăm cây cà phê sum xuê lá đều có vết chặt ngang thân, một số đứt lìa thân, lá khô quéo.

Về việc này, ông Phạm Ngọc Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Chư Pơng cho biết, sau khi gia đình anh Xuân có đơn trình báo, UBND đã hướng dẫn gia đình làm việc với Công an xã để làm các thủ tục liên quan. Sau đó, Công an xã đã phối hợp với gia đình để kiểm tra hiện trường, xác định cụ thể khoảng 280 gốc cà phê và gần 300 gốc chanh dây. Giá trị thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.

Quả chanh dây bị teo tóp, có dấu hiệu bị héo úa.

“Xác định vụ việc thiệt hại tài sản lớn, không thuộc thẩm quyền của Công an xã nên Công an xã cũng đã báo cáo lên Công an huyện và phối hợp điều tra, xác minh”, ông Hưng thông tin thêm.