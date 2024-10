Gần cuối năm tình hình buôn lậu qua biên giới diễn biến phức tạp

Vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới gia tăng

Tổng cục Hải quan cho biết, tính trong Quý III/2024, số vụ cơ quan Hải quan khởi tố tăng 25% và số vụ chuyển khởi tố tăng 50% so với cùng kỳ năm 2023. Tại khu vực biên giới đường bộ Việt - Trung, Việt – Campuchia, tình hình vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới gia tăng.

Hoạt động mua bán, vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc vẫn diễn biến phức tạp, nhất là đối với các mặt hàng thực phẩm, thuốc lá điếu, lá thuốc lá tại các khu vực giáp biên giới Việt - Trung, Việt - Campuchia. Khu vực vùng biển Đông Bắc vẫn còn hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép Dầu Diesel không có nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp và sản phẩm gia cầm. Tại địa bàn các tỉnh miền Trung và tuyến biên giới Việt - Lào hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép mặt hàng vàng, pháo nổ, đường kính trắng vẫn tiếp diễn.

Cùng với đó, tình hình hoạt động của tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy, tiền chất qua biên giới vẫn diễn biến hết sức phức tạp tại 3 tuyến. Hoạt động của các băng nhóm, đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia lợi dụng chủ trương ưu đãi, thu hút đầu tư, hoạt động thương mại tìm cách thành lập doanh nghiệp ở Việt Nam để vận chuyển phương tiện, thiết bị, nguyên liệu, thuê kho bãi… phục vụ hoạt động sản xuất, vận chuyển trái phép ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam và tiếp tục đưa đi nước thứ ba tiêu thụ. Bên cạnh đó, tiền chất nhập khẩu cũng tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng, sử dụng điều chế, sản xuất trái phép ma túy.

Trước tình hình trên, với vai trò Cơ quan tham mưu, giúp việc cho Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Ban chỉ đạo 389 Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã xây dựng Kế hoạch Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Tổng cục Hải quan. Ban hành 8 văn bản hướng dẫn, chỉ đạo tăng cường công tác kiểm soát một số mặt hàng nóng, nổi cộm như: ma tuý, hàng quá cảnh, hàng hoá vận chuyển độc lập; thiết bị điện tử viễn thông.

Tham mưu VPTT 389 Quốc gia tổ chức họp xử lý vướng mắc trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại giữa Ban chỉ đạo 389 Bộ Tài chính với Ban chỉ đạo 389 Bộ, Ngành.

Tổng cục Hải quan đã xây dựng một số giải pháp xử lý vướng mắc trong công tác chống buôn lậu. Ảnh minh hoạ.

Thu giữ hàng chục nghìn tỷ đồng hàng hoá vi phạm trong 9 tháng

Về kết quả bắt giữ và xử lý vi phạm, trong Quý III/2024 toàn ngành Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 4.748 vụ việc vi phạm pháp luật Hải quan, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 7.584 tỷ đồng. Cơ quan Hải quan đã khởi tố 10 vụ, chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 39 vụ. Số tiền thu nộp NSNN 141,1 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng năm 2024, ngành Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 12.949 vụ việc vi phạm pháp luật Hải quan, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 23.757 tỷ đồng. Cơ quan Hải quan đã khởi tố 21 vụ, chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 128 vụ. Số tiền thu nộp ngân sách nhà nước 522 tỷ đồng.

Kết quả đấu tranh phòng, chống ma túy, ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ 62 vụ, 80 đối tượng, trong đó cơ quan Hải quan chủ trì 18 vụ. Luỹ kế 9 tháng năm 2024, ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ 245 vụ, 296 đối tượng, trong đó cơ quan Hải quan chủ trì 87 vụ.

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan tiếp tục triển khai các Chiến dịch như Con rồng Mê Kông, Demeter X, Chiến dịch Arcadia 2024 về phòng, chống tội phạm liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp. Khai mạc Chiến dịch Twin Guardian II năm 2024 giữa Việt Nam và Hàn Quốc…. Tham dự Hội thảo về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố do Cục An ninh nội địa – Bộ Công an phối hợp với Cơ quan phòng, chống ma tuý và tội phạm Liên hợp quốc (UNODC) tổ chức. Phối hợp Vụ 3, Vụ 14 (Viện Kiểm sát nhân dân tối cao) tổ chức Hội thảo trao đổi về công tác giải quyết vụ án, vụ việc do cơ quan Hải quan thụ lý, giải quyết.