Gần một tiếng CSGT mới xử phạt được vì tài xế vi phạm nồng độ cồn liên tục gọi điện "cầu cứu"

Ông Trương Đức Thiện, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) cho biết, đơn vị vừa lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, theo Nghị định 100 của Chính phủ.

Nông độ cồn lần thứ nhất đo được của một nam tài xế ô tô.

Theo đó, tối 15/12, Đội CSGT Công an TP. Gia Nghĩa tiến hành tuần tra, kiểm sát các phương tiện giao thông trên địa bàn. Chỉ trong vòng hơn 1 tiếng đồng hồ, lực lượng CSGT đã phát hiện nhiều "ma men" lái xe, lập biên bản xử lý nghiêm theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Khoảng 21h ngày 15/12, trên đường 23/3, đoạn chạy qua cổng Siêu thị Coop Mart Đắk Nông, đội công tác ra hiệu lệnh dừng xe, kiểm tra tài xế xe điều khiển xe ô tô mang BKS 51G-692.... (trên xe gắn một bảng hiệu "Xe được phép ra vào Tỉnh ủy Đắk Nông").

Chiếc xe có tài xế vi phạm được gắn biển "xe được phép ra vào trụ sở tỉnh ủy"

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tài xế điều khiển xe ô tô trên có nồng độ cồn là 0.492mg/l khí thở. Kiểm tra lại lần thứ 2, máy đo báo nồng độ cồn của nam tài xế là 0,484mg/l khí thở nên tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 100.

Theo biên bản vi phạm hành chính, tài xế tên Trần Giang N.T. (SN 1995, trú TPHCM). Nam tài xế điều khiển xe ô tô trên đường trong tình trạng hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4 mg/l quy định tại điểm a, khoản 10, điều 5 của Nghị định 100.

Lực lượng chức năng làm việc với nam tài xế vi phạm nồng độ cồn

Đối với trường hợp này, tài xế có nồng độ cồn vượt tất cả các mức xử phạt. Theo lực lượng chức năng, mức xử phạt từ 30 triệu đồng trở lên, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn và tạm giữ phương tiện.

Ngay sau khi bị kiểm tra nồng độ cồn, nam tài xế đã liên lạc với một số người thân, quen tại tỉnh Đắk Nông nhờ giúp đỡ, đồng thời giới thiệu mình là quản lý một siêu thị lớn gần đó.

Tuy nhiên lực lượng chức năng kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật. Song phải mất hơn 1 giờ đồng hồ, đội CSGT mới lập xong biên bản đối với nam tài xế.

Một cán bộ CSGT cho biết, trong quá trình kiểm tra, phần lớn các các tài xế chấp hành hiệu lệnh. Một số người điều khiển phương tiện phát hiện lực lượng chức năng đang làm việc nên quay đầu bỏ chạy. Khi chặn bắt thành công, đều phát hiện những người này vi phạm quy định về giao thông. Các tài xế này liên tục gọi điện "cầu cứu" nhưng bất thành.

Vào sáng cùng ngày, Công an tỉnh Đắk Nông cũng ra quân trấn áp tội phạm

Trước đó vào sáng cùng ngày, Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Lễ ra quân thực hiện cao điểm đảm bảo an ninh trật tự trong các dịp lễ, sự kiện lớn.

Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông nhấn mạnh, toàn lực lượng công an tỉnh tập trung huy động nhân lực, phương tiện, chủ động nắm chắc tình hình liên quan đến an ninh, trật tự (ANTT), xác định các tuyến, địa bàn, đối tượng để kịp thời phát hiện những vấn đề phức tạp.