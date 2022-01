Gần Tết, chợ tự phát bán hàng mỏi tay, chợ truyền thống "vắng tanh như chùa Bà Đanh"

Đối lập chợ truyền thống và chợ tự phát

Sáng 15/1, các khu vực chuyên tập trung chợ tự phát xung quanh chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh) trên đường Trịnh Hoài Đức, Lê Nhơn Tịnh, Vũ Tùng, Bùi Hữu Nghĩa tấp nập. Dù không đến mức chật kín người mua, người bán như trước đợt dịch Covid-19 lần thứ tư nhưng xe đẩy, xe ba gác, hàng rong đậu san sát nhau. Xe nào cũng đắt khách.

Vì là chợ tự phát, không quầy sạp nên rau củ quả, thủy hải sản được bày trực tiếp ra bên đường. Người mua chỉ cần dừng xe là có thể mua được hàng. Ghi nhận cho thấy nhiều điểm bán rau cải rất đông, thậm chí người bán không kịp lấy hàng cho khách.

Thủy hải sản được bày bán trên đường và đắt khách. Ảnh: Hồng Phúc

Trong khi đó, các tiểu thương đang kinh doanh trong nhà lồng chợ Bà Chiểu lại ngóng khách vì sức mua quá thấp. Theo các tiểu thương, dù Tết đã cận kề nhưng sức mua những ngày qua chỉ nhích nhẹ so với 1 tháng trước và không đáng là bao so với dịp Tết các năm trước.

"Sáng giờ tôi vẫn chưa bán được nhiều. Chợ tự phát bên ngoài bây giờ tấp nập, người ta dừng lại là mua luôn. Còn vào chợ phải gửi xe, họ không thích bất tiện. Bán bây giờ chủ yếu bán cho khách quen", chị Ngọc Mai - tiểu thương bán thịt heo cho biết.

Không chỉ chợ truyền thống, tình cảnh chợ tự phát tấp nập nhưng chợ chính quy ngóng khách cũng đang khiến các chợ đầu mối đau đầu. Đây là nguyên nhân khiến nhiều thương nhân cho biết cận Tết nhưng tình hình bán buôn chỉ bằng một nửa so với năm ngoái.

Các điểm bán thực phẩm hai bên đường Vũ Tùng (vào chợ Bà Chiểu) đã tái xuất và tấp nập người. Ảnh: Hồng Phúc

Đại diện Công ty Quản lý và kinh doanh chợ đầu mối Bình Điền cho biết các chợ tự phát, đặc biệt điểm họp chợ lấn chiếm lòng lề đường trên đường Quản Trọng Linh, tức đường vào cổng Chợ Bình Điền và đường Nguyễn Văn Linh, đến nay vẫn còn rất nhiều.



Hàng hóa kinh doanh bên ngoài chợ đầu mối không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, mất vệ sinh môi trường và ảnh hưởng việc lưu thông hàng hóa, mất an ninh trật tự, an toàn giao thông trước cổng chợ.

Lo mất kiểm soát chợ tự phát

Ông Nguyễn Ngọc An - Tổng Giám đốc Vissan, cũng bày tỏ lo ngại về tình hình thịt heo tại các chợ tự phát. Ông cho biết khi TP.HCM thực hiện sống thích ứng an toàn với dịch bệnh thì các chợ đường phố quay lại hoạt động rất mạnh.

Theo ông An, việc các chợ tự phát phát triển mạnh ảnh hưởng người kinh doanh có đăng ký, phải đóng thuế và nhiều chi phí khác để kiểm soát chất lượng hàng hóa.

Chẳng hạn mặt hàng thịt heo, thịt heo Vissan hiện được lấy từ hai nguồn chính. Một là heo hơi do doanh nghiệp tự sản xuất, thứ hai là hợp tác với các đơn vị bên ngoài. Với nguồn heo bên ngoài, doanh nghiệp kiểm soát chất lượng từ các khâu ký kết hợp đồng ban đầu, xuất hàng, vận chuyển, tiếp nhận và giết mổ.

Tổng Giám đốc Vissan kiến nghị cơ quan quản lý cần kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho mặt hàng thịt heo.

Trái ngược chợ tự phát, bên trong nhà lồng chợ truyền thống, tiểu thương ngồi ngóng khách. Ảnh: Hồng Phúc.

Đại diện Công ty Quản lý và kinh doanh chợ đầu mối Bình Điền cũng đề xuất giải quyết triệt để tình trạng chợ tự phát trên đường Quản Trọng Linh vào chợ và đường Nguyễn Văn Linh vì gây ảnh hưởng rất lớn đến việc kinh doanh của thương nhân trong chợ Bình Điền.

Theo đơn vị này, nếu tình trạng trên vẫn tiếp tục diễn ra sẽ gây mất công bằng cho những người chấp hành tốt quy định của nhà nước về việc di dời kinh doanh từ nội thành ra chợ đầu mối Bình Điền.

Bà Phạm Khánh Phong Lan - Trưởng ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM, đánh giá hiện các chợ đầu mối, chợ truyền thống tại các quận huyện đã có cách phòng dịch hết sức quyết liệt. Tiểu thương, khách hàng cũng có ý thức tự bảo vệ mình.

"Nhưng xung quanh chợ còn nhiều nơi bán tự phát. Tôi đánh giá những nơi này chúng ta đang mất kiểm soát. Bên cạnh lực lượng chức năng trật tự đô thị, ban ngành, vẫn cần đòi hỏi ý thức người dân, người mua hàng, hãy ủng hộ cơ sở uy tín, hợp pháp, đảm bảo chất lượng chứ không tiếp tay điểm bán tự phát. Các điểm này vừa có nguy cơ dịch, vừa không đảm bảo về an toàn thực phẩm, nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa", bà Lan nhấn mạnh.

Trưởng ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM thông tin Ban đã thành lập 11 đoàn thanh tra kiểm tra, cùng với TP.Thủ Đức và các quận huyện thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm soát vấn đề an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán.