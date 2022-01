Kiểm tra chợ đầu mối Bình Điền, công ty giết mổ gia súc trước Tết

Khuya 12/1, rạng sáng 13/1, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam và Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM đã kiểm tra chợ đầu mối Bình Điền (quận 8, TP.HCM) về quy trình phòng dịch, quy tắc 5K cũng như nguồn gốc, chất lượng hàng hóa trước dịp Tết Nguyên đán.

Theo các thương nhân, từ sau khi chợ đầu mối Bình Điền mở lại, sức mua hàng hóa thuộc các ngành hàng đều giảm mạnh.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam kiểm tra hàng hoá tại chợ đầu mối Bình Điền rạng sáng 13/1. Ảnh: Hồng Phúc.

Một thương nhân thuộc ngành hàng thủy hải sản cho hay mãi lực tại chợ truyền thống giảm nên hiện bạn hàng chỉ mua đủ bán. Sức mua hiện nay giảm 50% so với trước đây.

Dù vậy, theo thương nhân này, nguồn hàng hiện nay rất dồi dào. Nguồn hàng được lấy đa dạng từ nhiều địa phương như Bình Thuận, Đồng Tháp, Bến Tre… Dự kiến giá cả dịp Tết sẽ chỉ bằng bình thường.

Đại diện Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền cho biết, năm 2021, chợ đã lấy 5.000 mẫu kiểm tra nhanh (gồm 4.000 mẫu thủy sản kiểm tra hàn the, Formol; 500 mẫu rau củ quả, 500 mẫu thịt xay, huyết kiểm tra hàn the).

Kết quả không phát hiện vi phạm; kiểm tra ngoại quan, cảm quan các sản phẩm thủy sản tươi, sống và đông lạnh (trừ sản phẩm khô) kinh doanh tại chợ được 339.112 tấn, đảm bảo độ tươi, không có tạp chất.

Theo thương nhân, sức mua tại chợ Bình Điền giảm một nửa so với trước. Ảnh: Hồng Phúc.

Để đảm bảo an toàn dịp Tết Nguyên đán, chợ đầu mối Bình Điền yêu cầu tất cả những người vào chợ như thương nhân, nhân viên, đối tác, khách vãng lai thực hiện đeo khẩu trang liên tục. Chợ tổ chức đo thân nhiệt, bố trí nước rửa tay sát khuẩn và không tập trung đông người, giữ khoảng cách 1m giữa người với người; triển khai kế hoạch phun sịt tiêu độc khử trùng xung quanh chợ.

Hàng hóa nhập về chợ đầu mối Bình Điền đều có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, tổ chức lấy mẫu kiểm tra test nhanh hàng hóa có nguy cơ cao không đảm bảo an toàn thực phẩm, có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn thực phẩm theo nội quy công ty.

Theo đơn vị này, chợ đầu mối Bình Điền đang gặp một số khó khăn như hàng hóa từ các tỉnh nhập về chợ chưa được kiểm tra, kiểm soát từ gốc, hàng hóa chưa được sơ chế tại nguồn.

Hàng hóa nhập về chợ đầu mối Bình Điền đều có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Ảnh: Hồng Phúc.

Thứ trưởng Bộ NNPTNT Trần Thanh Nam cho rằng, chợ đầu mối Bình Điền không chỉ là chợ đầu mối lớn nhất TP.HCM mà còn lớn nhất cả nước. Đây là nơi cung cấp các mặt hàng thiết yếu cho trên 10 triệu dân của TP.HCM.

"Vấn đề vừa đảm bảo 5K, vừa đảm bảo an toàn cho thực phẩm trong dịp Tết là vấn đề số 1 của chợ. Tôi cho rằng Ban quản lý chợ nên có những biện pháp dứt khoát để phòng dịch bệnh. Ngoài ra, Ban quản lý chợ có thể nghiên cứu thêm việc áp dụng công nghệ thông tin, để giảm bớt người làm tại chợ, đồng thời phòng dịch hiệu quả hơn", Thứ trưởng Trần Thanh Nam nhấn mạnh.

Theo ông, những cơ sở chuyển hàng lên chợ có tiêu chuẩn, quy chuẩn rõ ràng sẽ giảm bớt việc tập trung đông người; vừa giảm được chi phí, vừa kiểm soát được dịch bệnh.

Sáng 13/1, Đoàn do Thứ trưởng Trần Thanh Nam và Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM tiếp tục kiểm tra công tác an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán tại Công ty CP Việt Nam kỹ nghệ súc sản Vissan.