Gặp cảnh sát liền thả "túi lạ" xuống đường, gã trai bị khám nhà và lộ cả súng, đạn

Ngày 23/2, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thường Tín đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối tượng Lê Văn Hiệu (SN 2000; HKTT: xã Hiển Khánh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Gặp cảnh sát, Hiệu thả 1 túi nilon nhỏ màu đen xuống đường nhằm phi tang. Ảnh: CAHN

Về diễn biến vụ việc, trước đó khoảng 1 giờ ngày 19/1/2024, Tổ công tác của Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy Công an huyện Thường Tín và Công an thị trấn Thường Tín làm nhiệm vụ trên địa bàn phát hiện có 1 nam thanh niên đang đi bộ trong ngõ 114 phố Ga, thị trấn Thường Tín có biểu hiện nghi vấn.

Khám xét chỗ ở của Hiệu, cảnh sát phát hiện rất nhiều ma tuý và cả súng, đạn mà đối tượng tàng trữ. Ảnh: CAHN

Tiến hành kiểm tra, nam thanh niên đã thả 1 túi nilon màu đen xuống nền đường. Qua kiểm tra phát hiện bên trong túi nilon đen có nhiều túi nhỏ nghi chứa ma túy. Tại chỗ, nam thanh niên khai nhận đó là ma túy dạng ke, kẹo và nước vui để mang đi bán kiếm lời. Danh tính được xác định là Lê Văn Hiệu, tổ công tác đã đưa đối tượng cùng tang vật về trụ sở để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Tiến hành khám xét chỗ ở của Lê Văn Hiệu tại ngõ 114 phố Ga, thị trấn Thường Tín, Công an huyện Thường Tín thu giữ nhiều ma túy tổng hợp cùng 01 khẩu súng bắn đạn cao su, 02 hộp tiếp đạn, 57 viên đạn (đầu đạn cao su) cùng các đồ vật tài liệu khác liên quan. Qua giám định, số ma túy ngày 19/01/2024 Hiệu đã mang bán gồm 7,926 gam MDMA, 18,107 gam Ketamine; số ma túy thu giữ khi khám xét chỗ ở của Lê Văn Hiệu gồm 194,109 gam MDMA, 403,179 gam Ketamine.