Gặp gỡ Trang Myra - Chủ kênh TikTok chia sẻ kiến thức về cách chăm sóc da

Dù tham gia nền tảng TikTok khá muộn nhưng TikToker Trang Myra sở hữu được một lượt yêu thích và theo dõi lớn trên các nền tảng mạng xã hội. Chị được đánh giá là luôn đem đến cho người xem nhiều năng lượng tích cực, sự trẻ trung, năng động. Có thể nói Trang Myra là cái đang dần gặt hái được nhiều thành tựu nổi bật trong lĩnh vực làm đẹp khi kênh TikTok của chị có đến gần 50 nghìn lượt theo dõi với nhiều clip triệu view.

Ảnh NVCC.

Bén duyên với công việc sáng tạo nội dung một cách "ngẫu hứng" và xuất phát từ đam mê, chị Trang chia sẻ: "Có thể nói đây là một sự may mắn mà TikTok ưu ái cho mình vì những bước khởi đầu khi mình làm kênh không gặp nhiều khó khăn như những người khác. Thời điểm đầu khi ra những clip đầu tiên chỉ là do sở thích và mình không hề nghĩ sẽ theo đuổi con đường này lâu dài. Nhưng may mắn là các clip được khá nhiều người xem ủng hộ, dần có nhiều hơn các clip trăm nghìn đến triệu view. Từ đó mình mới bắt đầu tập trung xây dựng kênh hơn và coi nó như một "nghề" của mình."

Ảnh NVCC.

Các clip review của chị hướng đến những content "sạch", thu hút người xem bằng sự chỉn chu, độc đáo trong từng clip. Không chỉ sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào cùng phong cách trẻ trung, Trang Myra gây được nhiều thiện cảm khi luôn xuất hiện với hình ảnh tràn đầy năng lượng, mang đến những điều tích cực và thú vị trong lĩnh vực làm đẹp cho chị em.

Ảnh NVCC.

Kênh TikTok Trang Myra là nơi chị chia sẻ về bí quyết làm đẹp đơn giản, ít tiền mà vẫn đem lại hiệu quả tốt. 8X cũng chia sẻ cách tìm sản phẩm phù hợp với từng loại da, cách giúp phụ nữ hiểu về các thành phần cơ bản có trong mỹ phẩm để giúp chị em mua sản phẩm đúng. Đối với Trang Myra, điều tuyệt vời nhất là có thể chia sẻ thông tin về làm đẹp một cách rộng rãi đến người xem. Chị mong muốn chị em chỉ cần vào kênh TikTok của mình sẽ tìm được thông tin hữu ích về cách chăm sóc sắc đẹp.

Ngoài ra, khi được hỏi về những khó khăn mà Trang Myra gặp phải trên con đường mình đang theo đuổi, chị chia sẻ thêm: "Mình luôn cố gắng tìm tòi, thay đổi content để không bị lãng quên và nhạt nhòa trong mắt người xem. Có thể nói hiện tại công việc sáng tạo nội dung đang khá phát triển trên các nền tảng và được nhiều bạn trẻ hướng tới. Mình thực sự không có gì hơn ngoài việc cống hiến thật chăm chỉ và luôn cố gắng ra thật nhiều những sản phẩm chất lượng hơn qua từng ngày. Đôi khi, mình coi những khó khăn và thách thức tựa như một động lực, một "chất xúc tác" để nỗ lực cống hiến và làm việc nhiều hơn".

Ngoài công việc sáng tạo nội dung, hiện tại chị Trang Myra đang đảm nhiệm vai trò là Founder của thẩm mỹ viện The Myra Mediskin Center chuyên chăm sóc da bằng các thương hiệu dược mỹ phẩm ngoại nhập với máy móc công nghệ cao như laser, hifu, điện di sóng siêu âm, phân tích da… Đồng thời chị đang dạy nghề cho hơn 400 chủ spa trên toàn quốc với các khóa học chuyên sâu về: điều trị mụn nâng cao, điều trị nám, tàn nhang, trẻ hoá da...

Đến thời điểm hiện tại, chị Trang Myra đã đạt được một số thành tựu nhất định trong ngành làm đẹp. Chị mong muốn những video mình chia sẻ sẽ được nhiều người biết đến hơn, tạo ra giá trị cho xã hội. Trong tương lai, 8X mong muốn xây dựng kênh thương hiệu cá nhân riêng chuyên chia sẻ về lĩnh vực làm đẹp. Đồng truyền tải những giải pháp giải quyết được vấn đề của làn da đến đông đảo chị em trên toàn quốc.