Gặp khó ở Trung Quốc, nông sản Việt vẫn lập kỷ lục đầu năm nhờ Mỹ, Nhật Bản tăng mua

Liên tiếp báo tin vui dù gặp khó ở thị trường Trung Quốc

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, ngay trong tháng 1/2022, nhiều mặt hàng nông sản đã lập kỷ lục xuất khẩu mới dù việc xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc đang gặp nhiều khó khăn.

Trong đó, ngay trong tháng đầu tiên của năm 2022, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đã đạt gần 1,55 tỷ USD, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đây cũng là lần thứ 3 ghi nhận thế mạnh này của Việt Nam có kim ngạch xuất khẩu vượt 1,5 tỷ USD/tháng.



Với kim ngạch đạt 1,55 tỷ USD, gỗ và sản phẩm gỗ đã nằm trong 7 nhóm hàng xuất khẩu của cả nước đạt kim ngạch hơn 1 tỷ USD trong tháng đầu năm 2022 và nằm trong top 3 nhóm hàng tăng trưởng ở mức 2 con số.

Được biết, Mỹ là thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ quan trọng nhất của Việt Nam.

Xuất khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ tiếp tục lập kỷ lục. Chế biến gỗ tại Công ty Hoàng Thông (Bình Dương). Ảnh: K.N

Tương tự, trong tháng đầu tiên của năm 2022, xuất khẩu thủy sản cũng đạt 872 triệu USD, tăng tới 43,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Ngay trong tháng đầu tiên của năm mới đã ghi nhận con số xuất khẩu cao kỷ lục.

Đáng chú ý, nhiều thị trường như Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, EU đang nhập khẩu nhiều thủy sản của Việt Nam trở lại, hầu hết các thị trường đều ghi nhận tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), Mỹ là thị trường xuất khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam trong tháng 1/2022, đạt 199,8 triệu USD, tăng 81,9% so với tháng 1/2021, tăng 130,5% so với tháng 1/2020 và tăng 70,4% so với tháng 1/2019.

Nhật Bản là thị trường xuất khẩu lớn thứ 2, đạt 133,9 triệu USD, tăng 19,2% so với tháng 1/2021, tăng 50,9% so với tháng 1/2020.

Trong khi đó, dù ùn tắc khá nghiêm trọng ở các cửa khẩu xuất sang Trung Quốc nhưng xuất khẩu rau quả của Việt Nam tháng 1/2022 vẫn đạt khoảng 301 triệu USD, tăng 0,3% với tháng 12/2021 (tháng cao điểm xuất khẩu của năm) và tăng tới 16% so với con số 260 triệu USD của cùng kỳ năm 2021.

Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản mua nhiều, cơ hội lập kỷ lục mới



Theo Bộ NNPTNT, sở dĩ xuất khẩu rau quả đạt con số tăng trưởng cao trong tháng đầu năm nay là nhờ Việt Nam nỗ lực mở cửa những thị trường mới. Cơ cấu hàng rau quả XK sang các thị trường trong năm 2021 có sự chuyển dịch rõ rệt.

Trong khi tỷ trọng xuất khẩu hàng rau quả sang thị trường EU, Mỹ tăng, thì tỷ trọng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc lại giảm dần.

Năm 2022, hoạt động xúc tiến mở rộng xuất khẩu sang thị trường mới tiếp tục được đẩy mạnh, xuất khẩu rau quả tự tin với mục tiêu XK 4 tỷ USD trong năm nay.

Trong khi đó, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam được đánh giá là có nhiều cơ hội tại thị trường EU.

Ông Đỗ Xuân Lập - Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam dự báo, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong năm nay có thể đạt tới con số 17,5-18 tỷ USD.

Đối với xuất khẩu thủy sản, theo Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến, năm 2022, Bộ sẽ đẩy mạnh ở tất cả các lát cắt, kể cả nuôi biển, nuôi nội đồng, khai thác để đạt mục tiêu xuất khẩu vượt 9 tỷ USD.