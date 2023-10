Gấu xám tấn công và giết hại hai vợ chồng "du ngoạn" trong rừng

Ngày 29/9 vừa qua, một thảm kịch đã xảy ra tại Công viên Quốc gia Banff của Canada khi một cặp vợ chồng đam mê hoạt động ngoài trời đã bị một con gấu xám tấn công và giết chết. Thành viên trong gia đình đã tiết lộ cặp đôi đã gửi một tin nhắn đau cầu cứu trước vụ tấn công, tiết lộ những chi tiết cay đắng về cuộc hành trình của họ.

Doug Inglis, 62 tuổi, và Jenny Gusse, 62 tuổi, đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc cắm trại và thực hiện các hoạt động ngoài trong điều kiện khắc nghiệt. Theo chú của Doug là ông Colin Inglis, họ thường xuyên tham gia vào những cuộc chèo thuyền địa hình và vượt thác tại đất nước phía Bắc. Colin chia sẻ thông tin này với đài truyền hình CBC của Canada, cho thấy tình yêu và kinh nghiệm dàn dạn của cặp đôi này trong việc khám phá thiên nhiên hoang dã.

Gấu xám tấn công và giết chết hai vợ chồng "du ngoạn" trong rừng

Gấu xám tấn công và giết chết hai vợ chồng người Canada. Ảnh: IT.

Trong chuyến đi, cặp vợ chồng đã sử dụng Garmin inReach, một loại GPS được sử dụng cho những người yêu thích cắm trại và đi bộ đường dài. Loại thiết bị này cho phép họ giữ liên lạc với gia đình thông qua các tin nhắn từ xa. Tuy nhiên, vào ngày 29/9, họ đã gửi thông báo rằng họ chưa đến điểm dự kiến. Sau đó, họ thông báo rằng họ đã dựng trại ở một địa điểm khác và chuẩn bị bữa tối cho mình.

Cuối cùng, Colin nhận được một thông báo SOS từ thiết bị với nội dung đau lòng: "Gấu tấn công". Đồng thời, Cơ quan Công viên Canada cũng được cảnh báo về một cuộc tấn công của gấu đang diễn ra gần khu vực họ đang cắm trại. Tuy đã cử đội phản ứng bằng trực thăng lúc 10:31 tối, nhưng do điều kiện thời tiết khó khăn, đội phản ứng không thể đến nơi vào đúng thời điểm.

Khi đội phản ứng cuối cùng đến nơi, họ phát hiện cặp vợ chồng và chú chó của họ đã bị tấn công và giết chết bởi con gấu xám hung dữ. Colin quả quyết một trong hai người đã chiến đấu với con gấu trong khi người kia gửi thông báo cứu hộ. Tuy đã sử dụng một lon thuốc xịt xua đuổi gấu, nhưng con gấu này không ngừng tấn công.

Sau cuộc tấn công đáng kinh hoàng này, công viên Canada đã đóng cửa khu vực xảy ra vụ việc. Gấu xám rất hiếm khi tấn công người tại Công viên Quốc gia Banff, với chỉ ba trường hợp không gây tử vong trong vòng 10 năm qua. Các sự cố này thường xảy ra đột ngột và khó lường trước, cuộc tấn công này trở thành vụ việc chết người đầu tiên được ghi nhận trong nhiều thập kỷ.

Sau cái chết đáng tiếc của cặp vợ chồng, Công viên Quốc gia Banff đã bày tỏ lời chia buồn chân thành tới gia đình và bạn bè của họ. Kim Titchener, một người bạn của gia đình và người sáng lập trung tâm an toàn với gấu "Bear Safety and More", đã lên tiếng bày tỏ lo ngại về tình trạng ngày càng tăng về các cuộc tấn công của gấu, do việc ngày càng nhiều người đi vào rừng mà không được đào tạo về cách ứng phó với tình huống này.