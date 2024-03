Gây án mạng khi can 2 người say rượu cãi nhau Gây án mạng khi can 2 người say rượu cãi nhau

Thấy 2 người say rượu cãi nhau, Trần Văn Chí (43 tuổi) vào can ngăn dẫn đến mâu thuẫn, sau đó Chí gây án mạng đâm chết 1 người.