Gây án vì mối thù 20 năm trước

Đám cháy lúc nửa đêm



Hiện trường tan hoang sau vụ cháy.

Ông Nguyễn Đình Nghì có một quán bia hơi nhỏ phục vụ người dân trong tổ dân phố Ngọa Long 2, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), còn cả gia đình ông sống trong một chiếc container ở ngay bên cạnh. Khoảng 0h25 ngày 18/5, khi cả nhà đang chuẩn bị nghỉ ngơi sau một ngày bán hàng mệt nhọc bỗng nghe thấy những tiếng lép bép cùng mùi khói khét lan tỏa trong không gian. Ông Nghì hô hoán nhưng không kịp, ngọn lửa đã bén vào chiếc xe máy và những chiếc ghế nhựa ông vẫn dùng để bán hàng.

Ban đầu, ông Nghì nghĩ, chắc do nhà mình bất cẩn dẫn đến chập điện gây cháy vì hàng quán của ông, thậm chí cả cái nhà ông đang ở cũng chỉ là nhà tạm. Nhưng khi đám cháy được dập tắt và lực lượng công an có mặt tại hiện trường thì ai cũng ngửi thấy một mùi nồng nồng của xăng dầu. Những hình ảnh từ camera an ninh của nhà đối diện đã cho thấy có một bóng đen thoáng xuất hiện và đổ chất lỏng vào quán ông Nghì rồi châm lửa đốt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an quận (CAQ) Bắc Từ Liêm xác định, đây không phải là vụ cháy thông thường mà là vụ án có tính chất nghiêm trọng. Hành vi của đối tượng thể hiện tính manh động, coi thường pháp luật, gây xôn xao trong dư luận quần chúng nhân dân, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên của địa phương. Vụ việc không gây thiệt hại về người là do may mắn vì đám cháy đã được dập tắt trong thời gian ngắn. Do đó, chỉ huy CAQ Bắc Từ Liêm đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) khẩn trương tổ chức khám nghiệm hiện trường, rà soát camera, nhân chứng làm rõ đối tượng gây án.

72 giờ truy tìm hung thủ

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Minh Hà - Đội phó Đội CSHS, CAQ Bắc Từ Liêm kể lại, khi tiếp nhận thông tin, hiện trường vụ án chỉ là một đống tan hoang, đổ nát, dữ liệu liên quan rất mờ mịt, không hề có dấu vết. “Thông tin cha con ông Nghì cung cấp gần như không có giá trị. Xác minh từ khu vực xung quanh thì gia đình này sống hiền lành, chan hòa với hàng xóm, không có mâu thuẫn lớn” - thiếu tá Nguyễn Hoàng Minh Hà nhớ lại.

Hàng chục trinh sát, điều tra viên cùng rà soát các mối quan hệ của gia đình ông Nghì và quan sát hình ảnh thu được từ camera nhằm nhận định được hướng đi, hướng đến của đối tượng. Tuy nhiên, đó không phải là điều dễ dàng. Di chuyển trong đêm tối, đối tượng không bật đèn xe, đi sát mép đường bên trái để tránh lọt vào camera an ninh của các gia đình bên đường. Ngoài việc đội mũ bảo hiểm kín đầu, kẻ này còn cẩn thận trùm 2 túi nilon đen bên ngoài đôi dép đang đi nhằm mục đích không để lại dấu vết. Tất cả cho thấy đối tượng là một kẻ chuyên nghiệp, tính toán khá bài bản.

Sau 3 ngày kiên trì phân tích hình ảnh camera, tuyến đường đi của đối tượng đã bắt đầu lộ diện và nó kết thúc trong một con ngõ nhỏ trên đường Trần Vỹ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy. Kết hợp với lực lượng công an cơ sở về nhân thân đối tượng nổi trên địa bàn, cái tên Nguyễn Hải Hà đã lọt tầm ngắm các trinh sát.

Hình ảnh Nguyễn Hải Hà thực nghiệm hiện trường vụ đốt quán ông Nghì vì mối thù 20 năm.

Lật tẩy kẻ phạm tội

Nguyễn Hải Hà từng có 4 tiền án, 1 tiền sự vì Gây rối trật tự công cộng; Trộm cắp tài sản; Cố ý gây thương tích; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sinh ra trong một gia đình nền nếp, Hà được học hành tử tế và đã trở thành giảng viên một trường đại học danh giá trên địa bàn Hà Nội. Nhưng rồi, chẳng biết vì đâu mà Hà lại bước vào vòng lao lý.

Năm 2000, anh ta bị CA phường Nghĩa Tân xử phạt hành chính về hành vi Gây rối trật tự công cộng. Cũng trong năm đó, Hà bị TAND huyện Mê Linh xử phạt 1 năm tù do tội Trộm cắp tài sản. Năm 2004, một lần nữa Hà bị TAND huyện Mê Linh xử phạt 1 năm tù giam với cùng tội danh nêu trên. Đến năm 2008, Hà thực hiện một vụ lừa đảo và bị TAND huyện Mê Linh tuyên phạt 2 năm tù giam. Năm 2010, anh ta thêm 1 bản án 2 năm tù với tội Cố ý gây thương tích cũng vẫn do TAND huyện Mê Linh tuyên phạt. Thời gian gần đây, Hà luôn có biểu hiện bất mãn, không tuân thủ chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.

Khi được mời về cơ quan điều tra, Hà liên tục chống đối, phủ nhận hành vi của mình. Chỉ đến khi những chứng cứ được đưa ra, người đàn ông này mới nhận tội. Và lời khai của đối tượng tại cơ quan điều tra khiến nhiều người không thể tin nổi. Theo đó, việc đốt quán của ông Nguyễn Đình Nghì xuất phát từ sự việc 20 năm trước. Bản thân ông Nghì cũng không thể hiểu tại sao Nguyễn Hải Hà lại thù mình vì ngày ấy ông đã cố gắng để anh ta không có thêm một bản án nào nữa.

Năm 2002, Hà nhờ ông Nghì giới thiệu mua một mảnh đất ở cổng làng Văn Trì, xã Minh Khai, huyện Từ Liêm nay thuộc phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm với giá 675 triệu đồng. Hà đã đưa cho ông Nghì 200 triệu đồng. Khi ông Nghì yêu cầu Hà trả nốt số tiền còn lại thì đối tượng làm giả giấy tờ chứng minh mình đã trả hết tiền, đồng thời viết đơn kiện về việc đã trả hết tiền nhưng ông Nghì không giao đất cho Hà. Vụ việc đã được Cơ quan CSĐT CA huyện Từ Liêm khi đó kết luận giấy tờ mà Hà đưa ra là giả. Hà xin lỗi và đề nghị ông Nghì rút đơn không đề nghị xử lý. Ông Nghì đã làm theo đúng như vậy. Tuy nhiên, cộng với các hành vi phạm tội trước đó, Hà bị cơ quan công tác xử lý kỷ luật buộc thôi việc.

Đến năm 2006, Hà nộp đơn ra TAND huyện Từ Liêm khởi kiện ông Nghì để đòi lại số tiền 200 triệu đồng và ông Nghì đã trả lại số tiền này. Năm 2012, Hà ra tù sau khi thi hành xong bản án với tội danh Cố ý gây thương tích, đồng thời nảy sinh ý định trả thù ông Nghì.

Đầu năm 2021, Hà thuê “xe ôm” đi tìm nhà ông Nghì. Sau khi tìm hiểu, biết được nhà ông Nghì mở quán bia hơi, Hà đã đến chụp ảnh lại vào các ngày 10/5/2021 và 19/11/2021. Đến đêm 17/5, Hà quyết định hành động. Đối tượng đổi biển số chiếc xe máy, cẩn thận che thêm chiếc khẩu trang ra bên ngoài, lấy xăng và cầm theo một chiếc bật lửa đến nơi ở của ông Nghì. Trước khi hành động, gã còn quan sát thêm vài lần nữa rồi mới đổ xăng châm lửa đốt. Chỉ đến khi thấy ngọn lửa bùng lên thì Hà mới bỏ chạy.

Thượng tá Nguyễn Bình Ngọc - Phó trưởng CAQ Bắc Từ Liêm đánh giá, đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, đối tượng đã lên kế hoạch gây án trong thời gian dài, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm che giấu hành vi phạm tội. “Sự việc diễn xảy ra vào ban đêm, không có người qua lại, không có nhân chứng. Việc đối tượng dùng xăng đốt hủy hoại tài sản có khả năng dẫn đến chết người” - thượng tá Nguyễn Bình Ngọc nhìn nhận. Vụ việc nhanh chóng được điều tra làm rõ đã góp phần ổn định tinh thần nhân dân, đảm bảo cuộc sống bình yên trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm.

