GearUpVN: VF 8 thổi bay các đối thủ trong phân khúc D-SUV

Kênh GearUp Việt Nam đã có những so sánh chi tiết hai mẫu xe rất đáng chú ý VinFast VF 8 Plus và Santa Fe 2.2 cao cấp máy dầu, để tìm ra mẫu xe nào sẽ thống trị phân khúc D-SUV trong thời gian tới.

Santa Fe đắt hơn VF 8 từ giá lăn bánh đến chi phí sử dụng

Hai mẫu xe D-SUV vốn có giá lăn bánh tại Hà Nội gần tương đương ở khoảng gần 1,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong mùa mua xe cuối năm, Huyndai bất ngờ tăng giá 70 triệu đồng cho mẫu Santa Fe 2.2 cao cấp máy dầu, trong khi VinFast ưu đãi tới 125 triệu cho khách mua VinFast VF 8 Plus. Vì thế, mức giá lăn bánh của VF 8 tùy chọn thuê pin chỉ là 1,145 tỷ đồng - thấp hơn 224 triệu đồng so với Santa Fe (1,369 tỷ đồng). Mức chênh này nới rộng lên tới 300 triệu đồng từ tháng 1/2024 - thời điểm hết ưu đãi 50% phí trước bạ cho xe xăng sản xuất lắp ráp trong nước, trong khi VF 8 vẫn nhận ưu đãi 100% phí trước bạ cho ô tô thuần điện. Nếu so sánh với lựa chọn mua pin - thêm 200 triệu đồng - VF 8 Plus vẫn có giá lăn bánh rẻ hơn Santa Fe hàng chục triệu đồng.

Với ưu đãi mới, VF 8 Plus (thuê pin) có giá lăn bánh rẻ hơn 224 triệu đồng so với Santa Fe 2.2 cao cấp máy dầu.

Không chỉ có giá lăn bánh đắt đỏ hơn, Santa Fe còn yếu thế hơn trong tương quan so sánh về chi phí sử dụng. Cụ thể, khi mua pin, VF 8 Plus chỉ tốn trung bình 710 đồng/km tiền sạc, trong khi đó chi phí nhiên liệu của Santa Fe máy dầu gần gấp đôi, khoảng 1.400 đồng/km. Một chi phí khác người dùng bắt buộc phải chi trong quá trình sử dụng là bảo dưỡng, xe điện cũng tiết kiệm hơn 40% so với xe sử dụng động cơ đốt trong cùng phân khúc.

"Đặt cạnh VF 8, Santa Fe trở lên nặng nề"

Trong video so sánh chi tiết vận hành của hai mẫu xe, reviewer Nguyễn Trường Thành (kênh GearUpVN) cho biết, với VinFast không chỉ mạnh trên thông số kỹ thuật (402 mã lực, 620Nm mô men xoắn), mà trải nghiệm khi cầm lái thực tế cho thấy VF 8 có thể "thổi bay" các đổi thủ trong phân khúc SUV hạng D.

"VF 8 không chỉ có những pha xuất phát nhẹ nhàng như bay, mà khi tăng tốc trên 100 km/h vẫn có những cú bứt tốc cực kỳ uy lực, mà đó chỉ là chế độ thông thường. Với chế độ lái Sport, người dùng như được trải nghiệm một chiếc xe thể thao cao cấp vậy. Đặt cạnh VF 8, Santa Fe trở lên nặng nề", reviewer nhận xét.

Theo reviewer của kênh GearUpVN, VF 8 Plus sở hữu sức mạnh động cơ vượt trội so với Santa Fe và các đối thủ trong phân khúc SUV hạng D.

Ngoài sức mạnh động cơ quá vượt trội với Santa Fe, kênh GearUpVN còn nhận định VF 8 hơn hẳn đối thủ ở tất cả các hạng mục về cảm giác lái và phản hồi hệ thống treo xuất sắc.

"Khi di chuyển với điều kiện đường xá tại Việt Nam cần xử lý đánh lái khá nhiều, và đôi khi cần chuyển làn gấp. Khi đó, vô lăng của VF 8 mang lại sự kiểm soát liền lạc và liên tục hơn, không bỏ lỡ chuyển động ở khu vực trung tâm. Đây cũng là điểm yếu của Santa Fe tụt lùi lại so với đối thủ", video so sánh có đoạn nói.

Trải nghiệm phản hồi hệ thống treo, reviewer Nguyễn Trường Thành cho biết, dù đã có nhiều cải tiến so với chính các thế hệ trước, nhưng hệ thống treo của Santa Fe vẫn khá cứng và thô cục, dội nhiều vào trong khoang xe, tạo sự mệt mỏi khá nhiều cho những người ngồi về phía sau. Santa Fe đặc biệt gây khó chịu hơn khi vận hành trong phố. Với VF 8 cân đối nhịp nhàng với độ bám đường tốt hơn, khi chạy các khúc cua với tốc độ 50-60 km/h, VF 8 tạo ra sự đĩnh đạc hơn rất nhiều so với Santa Fe.

VF 8 trang bị an toàn, thông minh vượt trội hơn

GearUpVN nhận xét về khoang nội thất, VinFast VF 8 mang không khí cao cấp và thiết kế tương lai, trong khi Santa Fe có cách tiếp cận truyền thống hơn với hàng loạt nút điều khiển cơ học.

Về các trang bị cho xe, GearUpVN cho biết, gần như những gì tốt nhất trong thế giới xe hơi phổ thông đều xuất hiện trên VF 8 và Santa Fe, bao gồm: Cốp điện, sưởi, nhớ ghế, thông gió ghế, cửa sổ trời toàn cảnh, ADAS…

Tuy nhiên VF 8 có thêm trang bị hạng sang như gương ngoài chống chói tự động, 11 túi khí, tính năng nhận diện biển báo, và hàng loạt chức năng kết nối, điều khiển xe từ xa…

Kênh GearUpVN đánh giá VF 8 là mẫu xe đáng mua nhất trong phân khúc SUV cỡ D.

Vì là xe điện nên không khó hiểu khi VF 8 được trang bị nhiều tính năng điều khiển thông minh hơn với kết nối wifi, trợ lý ảo, hỗ trợ đọc biển báo, tín hiệu giao thông hay quản lý xe qua app điện thoại…

Vượt trội từ động cơ, vận hành, cảm giác lái trong khi có mức giá tốt và chi phí sử dụng rẻ hơn, VinFast VF 8 được xem là mẫu xe đáng mua nhất trong phân khúc SUV cỡ D. Reviewer kênh GearUpVN kết luận, với khoảng cách các trạm sạc chỉ cách 3,5 km, có mặt ở tất cả các đường quốc lộ, cao tốc, VinFast đã xóa bỏ hoàn toàn nỗi lo về hạ tầng trạm sạc, người dùng đã sẵn sàng dịch chuyển sang sử dụng ô tô điện để trải nghiệm sự vượt trội của dòng xe này.