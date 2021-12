Ghen với ái thiếp của Lưu Bang, Lã Hậu sáng tạo ra hình phạt tàn nhẫn

Khi Lưu Bang còn sống, bà giúp tiêu diệt hai công thần là Hàn Tín và Bành Việt. Đến khi Lưu Bang qua đời, bà lại không tiếc sức lực biến người phụ nữ Lưu Bang yêu nhất trở thành “nhân trệ” nổi tiếng trong lịch sử.

Vì để dọn đường thăng tiến cho các con nên việc Lã Hậu giết hại công thần là điều dễ hiểu. Còn với Thích phu nhân, bà đã làm gì mà khiến Lã Hậu phải mang thù đến mức phát minh ra hình phạt tàn ác sống dở chết dở như vậy?

Mối hận thù giữa Lã Hậu và Thích phu nhân trước là do thê thiếp trong nhà tị nạnh nhau. Sau là do quá trình tranh giành ngôi vị thái tử đắt giá. Có thể giải thích bởi Lưu Bang có rất nhiều vợ lẽ nhưng sau khi ông qua đời hấu hết họ đều sống an nhàn, không bị Lã Hậu làm khó dễ như Thích phu nhân.

Ảnh minh họa.

Lã Trĩ vốn là nguyên phối, tức thê tử kết tóc với Lưu Bang, bà theo Lưu Bang từ khi ông còn chưa nên nghiệp lớn. Trong khi đó Thích phu nhân là sủng phi mà Lưu Bang lấy về khi lên lên ngôi vua nhờ mỹ mạo và tài ca múa xuất chúng.



Lưu Bang đắm mình trong tình ái. Thích phu nhân còn sinh cho ông người con trai đặt tên là Lưu Như Ý. Người xưa có câu yêu ai yêu cả đường đi, nhiều lần Lưu Bang đã nói rằng ông thấy Lưu Như Ý quá giống mình, không tiếc lòng bày tỏ muốn phế Thái tử Lưu Doanh cho Lưu Như Ý lên làm thái tử. Mà Thái tử Lưu Doanh lại chính là con trai của Lã Trĩ lúc bấy giờ đang là Hoàng hậu.

Lúc này Lã Hậu đã không còn được sủng ái như xưa, nếu con trai cũng bị phế khỏi ngôi vị thái tử, vậy thì Lã gia xem như xong đời. Chính điều này đã dấy lên ngọn lửa căm thù trong lòng Lã Hậu.

Từ đó, quan hệ giữa bà và Thích phu nhân đã hình thành thái cực "ta chết ngươi sống". Ngay sau khi Lưu Bang vừa qua đời, Lã Hậu bắt đầu lên kế hoạch trả thù tình địch cậy sủng sinh kiêu, dám mơ ước đến vị trí Thái tử của Lưu Doanh. Ban đầu bà cho người cạo tóc Thích phu nhân, bắt phu nhân đeo xích sắt, mặc đồ tù, giam lỏng ở Vĩnh Hạng cung và phải đứng giã gạo sống qua ngày.

Một lần, vì Thích phu nhân chọc giận Lã Hậu bằng một câu hát nên Lã Hậu lập tức nổi điên cho người gọi Lưu Như Ý lúc này là Triệu vương đến. Nhân lúc Lưu Doanh đi vắng, bà hạ độc khiến Lưu Như Ý chết bất đắc kì tử. Sau đó, Lã Hậu tiếp tục đến gặp Thích phu nhân, cho người chặt hết chân tay, móc mắt phu nhân rồi rót đồng nung chảy vào tai, cho bà uống thuốc câm sau đó nhốt trong nhà xí.

Mặc dù sử sách không ghi thời gian cụ thể Thích phu nhân sống được bao lâu nhưng hậu thế áng chừng bà chỉ sống thêm được vài ngày. Lã Hậu cố tình chữa trị để bà sống tiếp, còn mời con trai Lưu Doanh lúc này đã là tân đế đến xem “phát minh” của mình.

Ban đầu Lưu Doanh còn chưa nhận ra quái vật trong nhà xí là ai, đến lúc nghe mẹ nói rằng đó là Thích phu nhân, ông sợ hãi khóc than rồi sinh tâm bệnh, sau này không màng chính sự rồi mất thực quyền trong tay mẹ đẻ rồi cũng chết sớm.