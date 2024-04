Giá USD hôm nay 4/4: Liên tục tăng nóng từ đầu tuần, giá USD tại thị trường trong nước thiết lập kỷ lục.

Cập nhật đầu giờ chiều nay, giá mua/bán USD tại Vietcombank đang được niêm yết tại mức 24.770 VND và 25.140 VND. Với mức giá cao "ngất ngưởng" này, giá USD hôm nay bán ra tại nhà băng này đã tăng gần 3% so với đầu năm.

Thậm chí, VietinBank đang có mức giá mua/bán USD cao hơn. Theo đó, phải cần tới 25.175 VND để mua 1 USD tại nhà băng này. Tuy nhiên, đây chưa phải mức giá đỉnh tại VietinBank. Giá USD tại ngân hàng này đã có thời điểm lên tới 25.185 VND/USD, tăng trên 3,1% so với đầu năm.

Giá USD hôm nay 4/4, không chỉ "nóng" tại khối ngân hàng nhà nước. Tại các ngân hàng thương mại cổ phần như Eximbank, phiên này tỷ giá USD mua/bán tăng 20 đồng so với hôm qua và dao động quanh ngưỡng 24.850 - 25.160 VND/USD. Techcombank cũng thông báo tỷ giá niêm yết USD tăng lên 24.853 - 25.158 VND/USD (mua vào - bán ra).

Như vậy, giá USD hôm nay bán ra tại các ngân hàng đã gần sát với mức trần của Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ngày 4/4 ở mức 24.038, tăng 18 đồng so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Với biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng giá 22.837 - 25.239 đồng.

Tại thị trường phi chính thức, tỷ giá USD có diễn biến "lạ" hơn khi không tăng giá bán ra USD, thậm chí theo biểu giá niêm yết phổ biến quanh mức 25.530 VND/USD, giá bán này đã giảm 10 đồng so với phiên hôm qua.

Tuy nhiên, so với đầu năm giá USD hôm nay 4/4 tại chợ đen đã tăng tới 1.120 đồng ở chiều bán.

Giá bán USD hôm nay 4/4 cao kỷ lục, chợ đen diễn biến "lạ"

Giá USD hôm nay: Tiền chảy vào kênh rủi ro, gây áp lực tỷ giá

TS. Lê Xuân Nghĩa - Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia cho rằng: Giá USD trong ngân hàng chịu nhiều sự tác động gần đây khi nhu cầu USD tăng lên. Nguyên nhân, do cầu mua gom ngoại tệ để đầu tư sàn nước ngoài, đi du lịch là rất lớn. Chính vì thế, các ngân hàng buộc tăng giá bán USD, không phải khan hiếm ngoại tệ dẫn đến tăng giá.

Ngoài ra, một lý do "rất mới" theo quan sát của ông Nghĩa đó là do có một dòng tiền đang chuyển vào kênh đầu tư rất rủi ro nhưng hứa hẹn lợi nhuận rất cao là tiền điện tử, ngoại hối.

"Điều này kích thích nhu cầu sử dụng USD để giao dịch tăng lên, khiến tỷ giá quy đổi trên thị trường tự do tăng mạnh dù tỷ giá trung tâm đang được Ngân hàng Nhà nước kiểm soát tốt", TS Nghĩa đề cập.

Cũng theo vị chuyên gia này, hiện giá USD "chợ đen" cao hơn ngân hàng từ 400 - 700 đồng. Nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài, sẽ xuất hiện hiện tượng đầu cơ. Ông dự báo, giá USD sẽ tiếp tục tăng, vì thế áp lực lên tỷ giá USD/VND cũng vẫn được duy trì.

"Chính vì vậy, những nhóm ngành và cổ phiếu được hưởng lợi của việc tăng tỷ giá USD/VND gồm thủy sản, hóa chất, dầu khí, phân bón, gạo, dệt may... Trong khi đó, những nhóm ngành chịu ảnh hưởng trung lập gồm sắt thép và nhựa. Ngược lại, ngành công nghệ thông tin là ngành có thể chịu tác động tiêu cực", vị chuyên gia này thông tin.

Ngân hàng Nhà nước cần làm gì để kiểm soát tỷ giá?

TS Lê Xuân Nghĩa cho biết, 3 công cụ để kiểm soát tỷ giá.

Thứ nhất, tăng lãi suất. Hai là, bán USD ra và Ba là, hút tiền đồng về. Theo quan điểm của ông Nghĩa, tăng lãi suất là phương án khả thi nhất lúc này.

Trước đó, trả lời câu hỏi về điều hành tỷ giá tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 3/4, Phó thống đốc Đào Minh Tú khẳng định thời gian tới, NHNN sẽ tiếp tục điều hành tỷ giá theo cơ chế hết sức linh hoạt.

Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú khẳng định, dù áp lực lên VND đã tăng nhưng không gây áp lực lên ổn định kinh tế vĩ mô và mức giảm giá của VND so với USD vẫn còn khá thấp so với các đồng tiền khác trong khu vực, với mức giảm khoảng 1,5%. Trong 10 quốc gia châu Á, đồng baht của Thái Lan mất giá mạnh nhất so với đầu năm khi giảm tới 5%.