Giá cà phê hôm nay ngày 17/3: Tuần tăng vọt, giá cà phê lập đỉnh mới

Giá cà phê hôm nay 17/3/2024: Cà phê trong nước dao động trong khoảng 92.400 - 93.200 đồng/kg

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London tiếp nối xu hướng tăng. Kỳ hạn giao tháng 5 tăng thêm 31 USD, lên 3.308 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 7 tăng thêm 28 USD, lên 3.211 USD/tấn, các mức tăng khá. Khối lượng giao dịch duy trì ở mức trung bình.

Trái lại, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York đảo chiều giảm. Kỳ hạn giao tháng 5 giảm 0,90 cent, xuống 182,95 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 7 giảm 0,6 cent, còn 181,65 cent/lb, các mức giảm nhẹ. Khối lượng giao dịch trên mức trung bình.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMFCập nhật: 17/03/2024 lúc 14:36:01 (delay 15 phút)

Giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay dao động trong khoảng 92.400 - 93.200 đồng/kg.

Giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay dao động trong khoảng 92.400 - 93.200 đồng/kg. Giá cà phê tuần qua tiếp đà tăng. So với đầu tuần, các tỉnh thành đã ghi nhận mức tăng tổng cộng 1.700 - 1.900 đồng/kg. Cụ thể, hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai lần lượt tăng 1.700 đồng/kg và 1.800 đồng/kg so với đầu tuần, hiện đang neo chung mức 93.000 đồng/kg. Tỉnh Lâm Đồng tăng 1.900 đồng/kg lên mức 92.400 đồng/kg - thấp nhất ở thời điểm khảo sát. Mức giao dịch cà phê cao nhất tại các tỉnh hiện nay là 93.200 đồng/kg, được ghi nhận tại tỉnh Đắk Nông sau khi tăng 1.700 đồng/kg so với đầu tuần.

Lý giải nguyên nhân giá cà phê tăng mạnh thời gian qua, Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (Vicofa) cho biết, nguyên nhân là do sự tác động của biến đổi khí hậu, hiện tượng El Nino gây khô hạn khắp các vùng trồng cà phê toàn cầu.

Riêng tại Việt Nam, trong vụ mùa 2023-2024 (tính từ tháng 10 năm trước đến tháng 9 năm sau), sản lượng hụt khoảng 10%.

Nguyên nhân nữa là các cuộc xung đột quân sự trên thế giới, căng thẳng trên Biển Đỏ khiến cước vận chuyển và nhiều chi phí tăng, đẩy giá cà phê lên cao.

Cuối cùng là hiện nhiều nhà đầu cơ tài chính trên thế giới chọn cà phê (sau dầu mỏ và vàng) để đầu cơ cũng khiến giá cà phê tăng nóng.

Các chuyên gia dự báo từ nay cho đến tháng 5/2024, cà phê Việt Nam vẫn một mình một chợ. Do nhu cầu thế giới đang cao và nguồn cung hạn chế nên xu hướng giá cà phê vẫn tiếp tục duy trì ở mức cao.

Theo thống kê 5 tháng đầu niên vụ cà phê 2023/24 (tính từ tháng 10 năm trước đến tháng 9 năm sau), các doanh nghiệp Việt hiện vẫn chủ yếu xuất khẩu cà phê nhân sống, mảng cà phê rang xay và cà phê hòa tan nằm trong tay khối doanh nghiệp FDI.