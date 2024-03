Giá cà phê ngày 14/3: Cà phê trong nước về lại quanh mốc 91.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 14/3: Đồng loạt giảm

Các quỹ và đầu cơ đẩy mạnh thanh lý vị thế ròng trên cả hai thị trường sau suy đoán Fed – Mỹ sẽ không thay đổi khả năng cắt giảm lãi suất vào giữa năm nay, giá cà phê hai sàn đồng loạt giảm...

Kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London đảo chiều sụt giảm. Kỳ hạn giao tháng 5 giảm 47 USD, xuống 3.260 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 7 giảm 39 USD, còn 3.159 USD/tấn, các mức giảm khá mạnh. Khối lượng giao dịch ở mức trung bình.

Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York cùng xu hướng giảm. Kỳ hạn giao tháng 5 giảm 3,25 cent, xuống 182,65 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 7 giảm 2,85 cent, còn 181,25 cent/lb, các mức giảm cũng khá mạnh. Khối lượng giao dịch duy trì khá cao trên mức trung bình.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMFCập nhật: 14/03/2024 lúc 12:24:01 (delay 15 phút)

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMFCập nhật: 14/03/2024 lúc 12:24:01 (delay 15 phút)

Giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay quay đầu giảm tại các khu vực trọng điểm từ 900 đồng/kg đến 1.000 đồng/kg.

Giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay quay đầu giảm tại các khu vực trọng điểm từ 900 đồng/kg đến 1.000 đồng/kg. Cụ thể, hai tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông cùng giảm 900 đồng/kg, hiện đang ở mức thấp nhất và cao nhất khu vực là 90.200 đồng/kg và 91.100 đồng/kg.

Thương lái tại Gia Lai và Đắk Lắk thu mua cà phê với giá 90.800 đồng/kg và 91.000 đồng/kg, giảm tương ứng 1.000 đồng/kg và 900 đồng/kg. Hiện tại, cà phê đang được giao dịch với giá trong khoảng 90.200 - 91.100 đồng/kg.

Giá cà phê kỳ hạn sụt giảm sau dữ liệu báo cáo tồn kho ICE trên cả hai sàn đã được cải thiện rất đáng kể và thông tin ở miền nam Brazil đã có mưa to. Suy đoán Fed – Mỹ sẽ không thay đổi khả năng cắt giảm lãi suất vào giữa năm nay đã khiến DXY tăng nhẹ, các quỹ và đầu cơ thận trọng thanh lý vị thế ròng trên hầu hết các thị trường hàng hóa phái sinh.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cho biết họ đã sẵn sàng để cắt giảm lãi suất đồng Euro nếu lạm phát trong khu vực có phần dịu lại khi khủng hoảng năng lượng không còn là vấn đề. Chính phủ Trung Quốc cam kết sẽ đưa ra các biện pháp hỗ trợ lĩnh vực bất động sản nhằm thu hút dòng vốn đầu tư từ bên ngoài.

Đồng Reais giảm 0,04% đưa tỷ giá về mức 1 USD = 4,9762 R$ đã khuyến khích người Brazil đẩy mạnh bán cà phê xuất khẩu, trong khi thu hoạch Conilon Robusta vụ mới cũng sắp khởi đầu ở những vùng quả cà phê chín sớm.

Hiệp hội Cà phê - Ca cao (Vicofa) ước tính sản lượng cà phê niên vụ 2023/24 của Việt Nam chỉ đạt 1,6 triệu tấn, giảm khoảng 10% so với niên vụ 2022/23.

Ông Lê Đức Huy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk (Simexco DakLak) - doanh nghiệp thuộc Top 3 xuất khẩu cà phê lớn nhất cả nước nhận định, triển vọng xuất khẩu cà phê năm nay có thể đạt kim ngạch kỷ lục 5 tỷ USD.

Theo số liệu của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), nhu cầu cà phê thế giới đang có sự chuyển dịch từ Arabica sang Robusta trong thời gian gần đây.

Điều này được thể hiện qua tỷ trọng của Robusta trong tổng xuất khẩu cà phê toàn cầu đã tăng đều đặn trong ba năm qua, từ 33,8% trong 4 tháng đầu niên vụ 2020-2021 lên 39,1% trong cùng kỳ niên vụ 2022-2023 và 39,3% của vụ 2023-2024.

ICO cho biết, chỉ trong 4 tháng đầu niên vụ 2023-2024 (từ tháng 10/2023 đến tháng 1/2024) đã có 16,1 triệu bao cà phê Robusta được xuất khẩu trên thế giới, tăng 14,7% so với cùng kỳ niên vụ trước.

Tuy nhiên, nguồn cung đối với loại cà phê giàu vị đắng này dự kiến sẽ thắt chặt trong thời gian tới. Bởi theo dự báo của ICO sản lượng cà phê Robusta toàn cầu trong niên vụ hiện tại sẽ giảm 2,1% xuống 75,8 triệu bao.

Tồn kho cà phê Robusta được chứng nhận trên sàn giao dịch London đã giảm xuống còn 0,4 triệu bao (loại 60 kg) vào cuối tháng 2, mức thấp nhất trong 10 năm qua.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cũng có những nhận định tương tự khi dự báo sản lượng cà phê Robusta toàn cầu trong niên vụ 2023-2024 sẽ giảm năm thứ hai liên tiếp xuống còn 74,1 triệu bao so với 76,6 triệu bao của niên vụ trước và là mức thấp nhất trong 4 niên vụ gần đây. Chủ yếu là do sản lượng của Indonesia sụt giảm mạnh do thời tiết bất lợi.