Giá cà phê hôm nay ở Đắk Lắk tăng hay giảm, đây là cách phòng trừ bệnh lở cổ rễ cây cà phê?

Giá cà phê hôm nay ở Đắk Lắk mua vào mức nào?

Sau đợt giảm giá nhẹ vào hôm 11/3, giá cà phê nhân Đắk Lắk "nằm im" trong 3 ngày liền. Hiện giá cà phê Robusta tại Đắk Lắk vẫn được mua trung bình ở mức 40.800 đồng/kg.

Nông dân Tây Nguyên đang vào vụ tưới cà phê. Ảnh: Duy Hậu.

Tại các vùng trọng điểm cà phê Robusta của Tây Nguyên, giá cà phê cũng không biến động suốt 3 ngày qua. Các tỉnh Gia Lai, Kon Tum và Đắk Nông, cà phê nhân xô vẫn được mua ở mức 40.700 đồng/kg. Riêng cà phê Robusta tại Lâm Đồng vẫn giữ mức 40.200 đồng/kg.

Trong khi đó, thông tin từ thị trường cà phê thế giới, giá cà phê tiếp tục dao động trái chiều. Giá cà phê Robusta trực tuyến tại London giao tháng 3/2022 tăng khoảng 2USD/tấn, giao dịch ở mức 2.235 USD/tấn.

Trong khi đó, giá cà phê Arabica giao tháng 3/2022 tại New York đạt mức 222,95 US cent/pound, giảm 2,25 US cent/pound.

Một nhóm nông dân đang chuẩn bị máy để tưới cà phê. Ảnh: Duy Hậu.

Tại Tây Nguyên, nông dân vẫn đang "đau đầu" với tình trạng giá xăng dầu tăng cao. Đây là thời điểm cà phê bước vào vụ tưới rộ.

"Mỗi ha cà phê tưới khoảng 32 tiếng. Mỗi tiếng cần khoảng 2,5 lít dầu. Như vậy, cứ mỗi lần tưới cho 1ha cà phê, chúng tôi phải tốn thêm khoảng 250 ngàn đồng tiền dầu so với trước đây"- Anh Lý Văn Bôn (xã Ea Dah, huyện Krông Năng, Đắk Lắk) nói.

Trong khi đó, anh Lê Thanh Nhã, cùng xã thì nói: "Vườn cà phê của chúng tôi nằm xa khu dân cư nên không thể kéo được điện. Không chỉ thế, do cà phê nằm xa nguồn nước nên mỗi lần tưới mất rất nhiều thời gian. Với giá dầu hiện tại, mỗi ha tính ra tăng thêm 500.000 đồng/lần tưới".

Bệnh lở cổ rễ nguy hiểm không? Phòng trừ bệnh thế nào?

Theo một số kỹ sư nông nghiệp tại Đắk Lắk, lở cổ rễ là một bệnh gây hại rất nghiêm trọng đối với cây cà phê. "Cây cà phê mắc bệnh lở cổ rễ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quá trình sinh trường và phát triển. Nếu bệnh nặng, cây cà phê có thể bị chết"- kỹ sư nông nghiệp Lê Văn Định cho biết.

Theo kỹ sư Định, biểu hiện của bệnh lở cổ rễ là phần cổ rễ của cây cà phê tiếp xúc với mặt đất có hiện tượng thối, đen và teo dần lại. Bệnh có thể do nấm gây ra hoặc do vườn cây bị úng nước, độ ẩm đất quá cao. Bệnh xuất hiện chủ yếu trên vườn cà phê kiến thiết cơ bản (từ 1-3 năm tuổi).

"Nếu nông dân thấy cây chậm phát triển, có dấu hiệu vàng lá thì nên kiểm tra phần cổ rễ của cây. Nếu thấy phần cổ rễ của cây bị khuyết thì đó chính là giai đoạn đầu của bệnh lở cổ rễ. Bà con cần lập tức chữa trị. Nếu để bệnh kéo dài, cây không thể nhận được nước và chất dinh dưỡng, không thể phát triển và chết"- kỹ sư Định nói.

Theo kỹ sư Định, để phòng trừ bệnh này, khi trồng cà phê, nông dân nên chọn vùng đất có khả năng thoát nước tốt, có mạch ngầm sâu, lựa chọn giống tốt, sạch bệnh. Quá trình canh tác, làm cỏ cho vườn cà phê, nông dân cần chú ý không gây ra các vết thương gần gốc cây. Vì điều này sẽ tạo điều kiện để nấm xâm nhập.

Khi phát hiện cây bị bệnh nếu quá nặng nông dân nên nhổ bỏ tiêu hủy để tránh bệnh lây lan. Nếu bệnh nhẹ, nông dân dùng Validacin 3 DD (3%) và Viben 50 BTN (0.5%) tưới vào gốc cây. Mỗi gốc bà con nên tưới 2 lít dung dịch mỗi loại từ 2-3 lần. Mỗi lần tưới cách nhau 15 ngày. Ngoài ra, bà con cũng nên tư vấn cán bộ nông nghiệp tại địa phương để có biện pháp phòng trừ tối ưu nhất.