Giá cà phê ngày 1/1: Giá cà phê đồng loạt giảm trong phiên đầu năm

Giá cà phê hôm nay 1/1: Giá cà phê trên 2 sàn quốc tế tiếp tục giảm

Theo ghi nhận, giá cà phê trên thị trường thế giới giảm. Theo đó, giá cà phê trực tuyến Robusta tại London giao tháng 1/2024 được ghi nhận tại mức 3.046 USD/tấn sau khi giảm 2,15% (tương đương 67 USD).

Giá cà phê Arabica giao tháng 3/2024 tại New York ở mức 188,3 US cent/pound sau khi giảm 4,9% (tương đương 9,7 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 15h24 (giờ Việt Nam).

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 01/01/2024 lúc 15:24:01 (delay 15 phút)

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 01/01/2024 lúc 15:24:01 (delay 15 phút)

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay 1/1 trong khoảng 67.400 - 68.200 đồng/kg. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 67.400 đồng/kg. Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 68.200 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 68.100 đồng/kg.

Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 68.200 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 68.100 đồng/kg ở Đắk R'lấp. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 68.100 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 68.000 đồng/kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 68.100 đồng/kg.

Tổng kết tháng 12/2023, giá cà phê trong nước tăng rất mạnh, chưa từng có, trung bình 8.500 đồng/kg ngay khi vụ thu hoạch đang diễn ra. Sau 1 năm giá tăng tới gần 29.000 đồng/kg, đưa cà phê lên cao mức "không tưởng" ngay cả với giới chuyên gia và người nông dân, doanh nghiệp.

Trên sàn, các nhà quan sát cho rằng, phiên giao dịch cuối năm đã chứng kiến sự thanh lý, chốt lời của các quỹ và đầu cơ, trong bối cảnh các yếu tố cơ bản không có gì thay đổi.

Trong khi đó, thời tiết khô hạn tại Brazil trong những tháng vừa qua và hiện tượng thời tiết El Nino trên vành đai Thái Bình Dương hình thành đã gây ra mối lo nguồn cung từ các quốc gia tại khu vực sản xuất robusta lớn nhất thế giới.

Dự báo, vụ thu hoạch sẽ giảm ít nhất khoảng 6 triệu bao trong niên vụ cà phê sắp tới.

Giá cà phê Robusta đã tăng 42% trong năm nay. Những nguy cơ mùa màng thiệt hại tại Brazil đang làm gia tăng thêm lo ngại về nguồn cung. Trong khi đó, nước xuất khẩu cà phê Robusta hàng đầu thế giới là Việt Nam cũng phải đối mặt với tác động tiêu cực từ El Niño trong năm nay.

Với lộ trình cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), đồng USD suy yếu cùng với nỗi lo tồn kho tiếp tục giảm mạnh sẽ đẩy giá cà phê lên đến đâu trong năm 2024?

Nguyên nhân chính cho đà tăng chưa từng có này là lo ngại nguồn cung suy giảm, nhất là Robusta từ khu vực Đông Nam Á.

Cuối năm 2023, thông tin Hiệp hội Cà phê và ca cao Việt Nam (Vicofa) ước tính còn thiếu khoảng 1,5 – 2,5 triệu bao cà phê theo hợp đồng khiến thị trường càng sôi sục hơn. Tồn kho và dự trữ cà phê của Việt Nam được đánh giá chưa bao giờ ở mức thấp như hiện nay.

Trong khi đó, tại nhà sản xuất Brazil, thời tiết khô hạn có nguy cơ gây thiệt hại cây cà phê Robusta của Brazil. Điều này kéo theo rủi ro giá cà phê hòa tan có thể đắt hơn. Thiếu mưa và nhiệt độ trên mức trung bình dự kiến sẽ khiến sản lượng cà phê Robusta của Brazil thấp hơn so với kỳ vọng.

Tác động của hình thái thời tiết El Niño sẽ làm giảm sản lượng tại vùng sản xuất chính hạt Robusta - nguyên liệu chính dùng trong cà phê hòa tan. Một số hợp tác xã trồng cà phê Robusta của Brazil cho biết sản lượng có thể sẽ thấp hơn 15% đến 20% so với ước tính ban đầu.

Nếu dự báo này trở thành sự thật thì đây sẽ là vụ mùa có sản lượng thấp nhất kể từ năm 2020, với dưới 20 triệu bao. Các vùng trồng cà phê ở phía Bắc Espirito Santo dự kiến sẽ không có mưa diện rộng vào thời điểm này trong năm. Điều đó khiến nhiều người lo lắng cho vụ thu hoạch vào tháng 5, đặc biệt là khi nhiệt độ cao.