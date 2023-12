Giá cà phê ngày 30/12: Giá cà phê quay đầu giảm khỏi vùng đỉnh

Giá cà phê ngày 30/12/2023: Nhà đầu tư chốt lời phiên cuối năm, giá cà phê giảm

Kết thúc phiên giao dịch cuối năm, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London đảo chiều sụt giảm. Kỳ hạn giao tháng 3 giảm 95 USD, xuống 2.841 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 5 giảm 92 USD, còn 2.8757 USD/tấn, các mức giảm rất mạnh. Khối lượng giao dịch ở mức trung bình.

Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York cùng xu hướng giảm. Kỳ hạn giao tháng 3 giảm 9,70 cent, xuống 188,30 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 5 giảm 9,55 cent, còn 186,20 cent/lb, các mức giảm cũng rất mạnh. Khối lượng giao dịch khá cao trên mức trung bình.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 30/12/2023 lúc 15:36:01 (delay 15 phút)

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 30/12/2023 lúc 15:36:01 (delay 15 phút)

Giá cà phê nhân hôm nay xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay duy trì ở mức cao. Các địa phương đang thu mua cà phê với giá trong khoảng 69.200 - 70.000 đồng/kg. Cụ thể, tỉnh Lâm Đồng có giá thấp nhất là 69.200 đồng/kg. Tiếp đến là Gia Lai với giá 69.900 đồng/kg. Hai tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk ghi nhận mức giao dịch là 70.000 đồng/kg - cao nhất trong các địa phương.

Hầu hết các thị trường hàng hóa đều sụt giảm khá mạnh trong phiên giao dịch cuối cùng của năm. Giá cà phê kỳ hạn cũng không ngoại lệ. Theo nhiều nhà quan sát, phiên cuối năm đã chứng kiến sự thanh lý, chốt lời của các quỹ và đầu cơ, trong bối cảnh các yếu tố cơ bản không có gì thay đổi.

Khô hạn tại Brazil trong những tháng vừa qua và hiện tượng thời tiết El Nino trên vành đai Thái Bình Dương hình thành đã gây ra mối lo nguồn cung từ các quốc gia tại khu vực sản xuất Robusta lớn nhất thế giới sẽ giảm ít nhất khoảng 6 triệu bao trong niên vụ cà phê sắp tới.

Trong năm, giá cà phê Arabica đã tích lũy giá trị giảm 26,57% trong khi giá cà phê Robusta ngược lại đã tích lũy giá trị tăng 19% do mối lo thiếu hụt nguồn cung.

Hai sàn cà phê kỳ hạn đã rớt thảm, bất chấp dự báo thời tiết có thể có nắng nóng và mưa nhiều trong quý I/2004 tại bang Minas Gerais, bang sản xuất cà phê Arabica lớn nhất của Brazil với kỳ vọng sẽ đạt sản lượng kỷ lục của một năm được mùa theo chu kỳ “hai năm một’.

Theo dữ liệu của Tổng cục Thống kê, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 12/2023 tiếp tục tăng mạnh và đạt mức cao nhất trong 9 tháng qua, đạt 190.000 tấn, tăng 59,3% so với tháng 11/2023, nhưng vẫn giảm nhẹ 3,5% so với cùng kỳ trước. Kim ngạch xuất khẩu đạt 538 triệu USD, tăng 51% so với tháng 11/2023 và tăng 26,4% so với cùng kỳ trước.

Tính chung trong cả năm 2023, xuất khẩu cà phê của Việt Nam ước đạt 1,61 triệu tấn, giảm 9,6% so với năm 2022. Tuy nhiên, do giá xuất khẩu tăng mạnh, nên kim ngạch vẫn tăng 3,1%, lên mức cao kỷ lục mới là 4,18 tỷ USD.

Giá cà phê xuất khẩu bình quân trong tháng 12/2023 đạt 2.834 USD/tấn, giảm 5,2% so với tháng trước và tăng 31,1% so với cùng kỳ trước. Lũy kế năm 2023, giá cà phê xuất khẩu bình quân đạt 2.604 USD/tấn, tăng 14,1% so với năm 2022.