Giá cà phê ngày 11/4: Kỷ lục mới, hướng mốc 110.000 đồng/kg

Giá cà phê ngày 11/4/2024: Thị trường thế giới tăng, nội địa hướng đến mốc 110.000 đồng/kg

Theo ghi nhận mới nhất, giá cà phê trên thị trường thế giới biến động tăng.

Cụ thể, giá cà phê trực tuyến Robusta tại London giao tháng 5/2024 được ghi nhận tại mức 3.777 USD/tấn sau khi tăng 1,31%.

Giá cà phê Arabica giao tháng 5/2024 tại New York ở mức 214,65 UScent/pound sau khi tăng 0,52%.

Giá cà phê trong nước hôm nay dao động trong khoảng 106.200-107.100 đồng/kg, tiếp đà tăng thêm 1.200 đồng/kg tại các tỉnh thành trọng điểm. Chi tiết, hai tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông điều chỉnh giá cà phê lên mức thấp nhất và cao nhất là 106.200 đồng/kg và 107.100 đồng/kg. Giá giao dịch cà phê tại Gia Lai và Đắk Lắk được ghi nhận ở mức tương ứng là 106.600 đồng/kg và 107.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm thứ tư đã thoát khỏi áp lực giảm vào đầu phiên để đóng cửa tăng trên cả hai thị trường, do những lo ngại về vụ mùa cà phê ở Brazil và Việt Nam.

Thông tin từ Hải quan Việt nam về lượng cà phê xuất tăng 17% trong tháng 3 đã không đủ hạ nhiệt đà tăng giá loại cà phê Robusta, bởi những lo ngại tình trạng khô hạn quá mức ở Việt Nam chưa được cải thiện.

Loại cà phê Arabica cũng đạt mức cao nhất trong gần 6 tháng qua do lo ngại về thời tiết ở Brazil, khi cơ quan khí tượng Somar Meteorologia báo cáo khu vực Minas Gerais của Brazil đã nhận được lượng mưa trong tuần qua là quá thấp, chỉ 2,5 mm, tương đương 12% mức trung bình lịch sử.

Tồn kho cà phê Arabica đã qua phân loại được chứng nhận nắm giữ trên thị trường cà phê Arabica được cho là đã tăng 6.308 bao vào ngày hôm qua, đưa số tồn kho này lên mức 621.870 bao.



Theo ý kiến của một số nhà phân tích kỹ thuật, thì giá cà phê Arabica còn nhiều cửa tăng trong thời gian tới.

Giá Arabica tuần này đã tăng theo đường parabol, cùng với sự tăng giá của Robusta đã chạm tới mức cao kỷ lục.

Dữ liệu cho thấy Arabica đã tăng lên mức cao nhất là 215 USD vào thứ hai, mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2022 và đã tăng hơn 50% so với mức thấp nhất vào năm 2023.

Mặt khác, Robusta đã tăng vọt lên mức cao mấp mé của 30 năm qua là 3.825 USD, cao hơn nhiều so với mức thấp nhất hồi đại dịch là 1.026 USD.

Nguyên nhân chính khiến giá cà phê Arabica và Robusta tăng vọt là do ngành này đang phải đối mặt với những thách thức về nguồn cung vào thời điểm nhu cầu đang tăng lên trên toàn thế giới.

Tăng trưởng nguồn cung cà phê đang chậm lại trên khắp thế giới khi nông dân chuyển sang các loại cây trồng và hoạt động kinh doanh có lợi nhuận khác.

Giá cà phê Arabica tăng vọt cũng là một phản ứng đối với cà phê Robusta, loại cà phê đã tăng mạnh trong vài tháng qua.

Sau dự đoán mục tiêu 215 cent mà thị trường đã nhắm và đạt đến vào thứ hai vừa qua, thì nay, một số nhà phân tích cho rằng mục tiêu tiếp theo của Arabica có khả năng là 240 cent, mức dao động đã từng xảy ra hồi tháng 6/2022.

Chúng ta còn thời gian để chiêm nghiệm điều này trong thời gian chờ đợi thời vụ cà phê gần nhất đến từ hai nước sản xuất cà phê danh tiếng là Indonesia và Brazil.

Được biết, báo cáo của ICO cho thấy, giá cà phê thế giới được tổng hợp vào theo dõi bởi cơ quan này (I-CIP) đạt bình quân 186,4 US cent/pound trong tháng 3, tăng 2,4% so với tháng trước và tăng 9,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tương ứng với mức giá dao động trong khoảng 181,4 - 193,3 US cent/pound.

Như vậy, giá cà phê thế giới đã tăng 6 tháng liên tiếp và đang ở mức cao nhất trong 18 tháng qua.

Nguyên nhân chủ yếu là do giá cà phê Robusta tiếp tục tăng mạnh 8,2% so với tháng trước lên mức cao nhất trong gần 30 năm, đạt bình quân 165,8 US cent/pound.

Trong khi đó giá cà phê Arabica lại biến động trái chiều, với Arabica Brazil giảm nhẹ 0,5% xuống còn bình quân 185,8 US cent/pound. Trong khi Arabica Colombia tăng 0,4% lên mức 210,3 US cent/pound, còn nhóm Arabica khác ổn định ở mức 208,9 US cent/pound.