Giá cà phê ngày 8/4: Cà phê trong nước tăng giá mạnh trở lại, 2 sàn quốc tế có động thái lạ

Giá cà phê hôm nay (8/4): Tăng mạnh trở lại, mốc mới 104.000 đồng/kg

Ghi nhận mới nhất hôm nay, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Futures Europe London giảm nhẹ, kỳ hạn giao hàng tháng 5/2024 giảm 22 USD, giao dịch tại 3.744 USD/tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 7/2024 giảm 19 USD giao dịch tại 3.679 USD/tấn. Khối lượng giao dịch trung bình.

Giá cà phê Arabica trên sàn ICE Futures US New York tiếp tục tăng mạnh, kỳ hạn giao hàng tháng 5/2024 tăng 5,75 Cent, giao dịch tại 212,50 Cent/lb. Trong khi, kỳ hạn giao tháng 7/2024 tăng 5,20 Cent, giao dịch tại 211,00 Cent/lb. Khối lượng giao dịch cao.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMFCập nhật: 08/04/2024 lúc 10:24:01 (delay 15 phút)

Giá cà phê trong nước hôm nay dao động trong khoảng 104.000-104.500 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước hôm nay dao động trong khoảng 104.000-104.500 đồng/kg. Tỉnh Lâm Đồng đang giao dịch cà phê ở mức thấp nhất là 104.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg. Cùng mức tăng trên, tỉnh Gia Lai nâng giá thu mua lên 104.300 đồng/kg. Thương lái tại Đắk Nông và Đắk Lắk đang giao dịch cà phê với giá cao nhất là 104.500 đồng/kg, lần lượt tăng 1.000 đồng/kg và 1.200 đồng/kg.

Tồn kho cà phê Arabica đã qua phân loại được chứng nhận nắm giữ trên thị trường cà phê Arabica ở New York được cho là đã tăng 11.535 bao vào ngày hôm qua, ghi nhận tổng lượng tồn kho lên mức 628.217 bao.



Thị trường New York tiếp tục vững chắc hơn trong thời gian qua với khối lượng giao dịch trong phiên rất lớn, lên tới mức hơn 45 ngàn lot với mục tiêu kỹ thuật đã được nhắc đến trong những bản tin trước là khoảng 215 cent/pound tính theo giá tháng 5.

Trong khi thị trường London đã thể hiện đầy đủ các tín hiệu kỹ thuật sẽ rút lui sau thời gian dài tăng nóng. Dự báo kỹ thuật cho rằng nhiều khả năng thị trường Robusta sẽ trở về giằng co ở mức 3.550 USD/tấn tính theo căn bản giá tháng 5.

Sự rút lui này, nếu xảy ra, hoàn toàn mang tính kỹ thuật chứ không phải là một sự sụt giảm giá trị loại hàng này bởi những vấn đề thời tiết cùng mùa vụ bất lợi cho Robusta ở những nước sản xuất chính vẫn chưa thể giải quyết trong một sớm một chiều.

Tháng 3/2024, giá cà phê Robusta và Arabica đồng loạt tăng do nhu cầu thế giới tăng mạnh, trong khi nguồn cung hạn chế.

Tại Việt Nam, do yếu tố thời tiết không thuận lợi khiến sản lượng cà phê Robusta niên vụ 2024/2025 ước tính sẽ giảm so với niên vụ 2023/2024, đạt khoảng 1,6 – 1,7 triệu tấn, thấp hơn so với 1,78 triệu tấn niên vụ 2023/2024.