Giá cà phê ngày 7/4: Tuần chạm đỉnh 103.000 đồng/kg, xu hướng thị trường sắp tới ra sao?

Giá cà phê hôm nay (7/4): Dao động trong khoảng 102.000 - 102.700 đồng/kg

Ghi nhận phiên đóng cửa tuần này, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Futures Europe London giảm nhẹ, kỳ hạn giao hàng tháng 5/2024 giảm 22 USD, giao dịch tại 3.744 USD/tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 7/2024 giảm 19 USD giao dịch tại 3.679 USD/tấn. Khối lượng giao dịch trung bình.

Giá cà phê Arabica trên sàn ICE Futures US New York tiếp tục tăng mạnh, kỳ hạn giao hàng tháng 5/2024 tăng 5,75 Cent, giao dịch tại 212,50 Cent/lb. Trong khi, kỳ hạn giao tháng 7/2024 tăng 5,20 Cent, giao dịch tại 211,00 Cent/lb. Khối lượng giao dịch cao.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMFCập nhật: 07/04/2024 lúc 16:12:01 (delay 15 phút)

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMFCập nhật: 07/04/2024 lúc 16:12:01 (delay 15 phút)

Giá cà phê hôm nay dao động trong khoảng 102.000 - 102.700 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay dao động trong khoảng 102.000 - 102.700 đồng/kg. Trong 6 ngày qua, thị trường cà phê có xu hướng tăng. Vào cuối tuần, các địa phương ghi nhận tăng mạnh 3.800 - 4.000 đồng/kg so với đầu tuần.

Cụ thể, hai tỉnh Lâm Đồng và Gia Lai cùng tăng 3.900 đồng/kg lên mức tương ứng là 102.000 đồng/kg và 102.500 đồng/kg. Sau khi tăng 3.800 đồng/kg, thương lái tại Đắk Lắk đang thu mua cà phê với giá 102.400 đồng/kg. Mức giao dịch cao nhất được ghi nhận ở thời điểm hiện tại là 102.700 đồng/kg.

Với 5 phiên tăng liên tiếp trong tuần qua, giá cà phê Arabica đã đạt mức cao mới của hơn 5 tháng. Tồn kho cà phê Arabica trên thị trường ICE New York đã tăng 11.535 bao vào ngày (5/4), ghi nhận tổng lượng tồn kho lên mức 628.217 bao.

Thị trường New York tiếp tục tăng vững chắc hơn trong thời gian qua với khối lượng giao dịch trong phiên rất lớn, và mục tiêu kỹ thuật đạt là khoảng 215 Cent/lb cho kỳ giao hàng tháng 5.

Trong khi thị trường London đã thể hiện đầy đủ các tín hiệu kỹ thuật sẽ rút lui sau thời gian dài tăng nóng. Dự báo cho rằng, nhiều khả năng giá cà phê Robusta sẽ trở về giằng co ở mức 3.550 USD/tấn, đối với giá giao dịch cho kỳ giao hàng tháng 5.

Giới chuyên gia bình luận, sự rút lui này của Robusta (nếu xảy ra) hoàn toàn mang tính kỹ thuật chứ không phải là một sự sụt giảm giá trị, bởi hàng loạt vấn đề tác động lên thị trường vẫn còn nguyên và chưa có tín hiệu sớm giải quyết: như thời tiết ở những nước sản xuất chính khiến mùa vụ bất lợi, nguồn cung thiếu hụt nặng, cước vận chuyển và nhiều chi phí tăng do ảnh hưởng của xung đột địa chính trị...

Tại Việt Nam, do yếu tố thời tiết không thuận lợi khiến sản lượng cà phê Robusta niên vụ 2024/2025 ước tính sẽ giảm so với niên vụ 2023/2024, đạt khoảng 1,6 – 1,7 triệu tấn, thấp hơn so với 1,78 triệu tấn niên vụ 2023/2024.

Theo thống kê sơ bộ từ số liệu của Tổng cục Hải quan, 2 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu cà phê Robusta đạt 359,16 nghìn tấn, trị giá 1,05 tỷ USD, tăng 14,9% về lượng và tăng 76,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, các thị trường xuất khẩu cà phê Robusta chủ yếu của Việt Nam gồm: Đức, Ý, Tây Ban Nha, Mỹỳ, Nga… Đáng chú ý, xuất khẩu cà phê Robusta của Việt Nam sang nhiều thị trường tiềm năng ghi nhận mức tăng trưởng lên đến 3 con số, như: Indonesia, Hà Lan, Trung Quốc, Philippines,...

Ngược lại, xuất khẩu cà phê Arabica trong 2 tháng đầu năm 2024 giảm 16,7% về lượng và giảm 17,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023, đạt 10,17 nghìn tấn, trị giá 38,87 triệu USD.

Trong đó, Việt Nam xuất khẩu cà phê Arabica sang nhiều thị trường giảm, như: Mỹ, Đức, Ý, Bỉ, Hà Lan…, nhưng tăng mạnh xuất khẩu sang các thị trường Nhật Bản, Indonesia, Nga, Malaysia,...