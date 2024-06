Giá cà phê ngày 11/6: Giao dịch giằng co, 2 loại cà phê trên sàn quốc tế "rủ nhau trượt cầu"

Giá cà phê ngày 11/6/2024: Giá cà phê hai sàn giảm

Theo ghi nhận phiên giao dịch hôm nay, giá cà phê trên thị trường thế giới biến động giảm.

Cụ thể, giá cà phê trực tuyến Robusta tại London giao tháng 7/2024 được ghi nhận tại mức 4.236 USD/tấn sau khi giảm 0,91%. Các kỳ hạn còn lại đều giảm.

Giá cà phê Arabica giao tháng 7/2024 tại New York ở mức 221,40 UScent/pound sau khi giảm 1,51%.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMFCập nhật: 11/06/2024 lúc 10:09:01 (delay 10 phút)

Giá cà phê trong nước dao động trong khoảng giá 123.000 - 124.200 đồng/kg tùy từng địa phương, gần như không biến động so với ngày hôm trước.

Hiện giá mua trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên là 124.100 đồng/kg, giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Nông 124.200 đồng/kg. Giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai (Chư Prông) là 124.000 đồng, ở Pleiku và Ia Grai cùng giá 123.900 đồng/kg; tại tỉnh Kon Tum ở mức giá 124.000 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 123.000 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk, ở huyện Cư M'gar cà phê được thu mua ở mức khoảng 124.000 đồng/kg, còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 123.900 đồng/kg.

Giá cà phê đang bị áp lực bởi tiến độ thu hoạch cà phê của Brazil diễn ra nhanh hơn, điều này giúp hứa hẹn cải thiện nguồn cung cà phê đang trong tình trạng căng thẳng suốt thời gian qua, nhất là đối với loại hàng Robusta.

Sự suy yếu của đồng Real Brazil diễn ra trong phiên cũng là một tác động tiêu cực khác đối với giá cà phê.

Văn phòng FAS trực thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ hiện ước tính sản lượng cà phê của Brazil trong niên vụ 2024/25 sẽ đạt khoảng 69,9 triệu bao loại 60 kg, tăng 5,4% so với năm trước.

Sản lượng cà phê Arabica dự kiến tăng 7,3% lên 48,2 triệu bao, trong khi sản lượng cà phê Robusta được dự báo ở mức 21,7 triệu bao, tăng 1,4%.

Các cơ quan phụ trách về nông nghiệp của Brazil như CONAB và IBGE đã dự báo số liệu về vụ thu hoạch năm 2024 thấp hơn so với báo cáo của FAS, với tổng sản lượng ước tính lần lượt từ hai cơ quan này là 58,8 triệu và 60,2 triệu bao.

Theo báo cáo từ hiệp hội các nhà xuất khẩu Brazil CECAFE, các nhà xuất khẩu cà phê Brazil phải đối mặt với những thách thức hậu cần đáng kể, với 81% lô hàng bị trì hoãn tại các cảng chính vào tháng 3 năm 2024, bao gồm 80% lô hàng tại cảng trọng điểm Santos, gây ra sự chậm trễ lên tới 39 ngày.

Brazil, nước sản xuất cà phê Arabica lớn nhất thế giới và là nhà sản xuất cà phê Robusta lớn thứ hai thế giới, đã chứng kiến nhu cầu gia tăng do vụ thu hoạch kém ở Việt Nam và sự gián đoạn bởi bất ổn ở Biển Đỏ, thúc đẩy giá cà phê Robusta toàn cầu tăng lên.

Bộ Nông nghiệp Brazil dự kiến vụ thu hoạch cà phê năm 2024 sẽ tạo ra tổng doanh thu khoảng 10,7 tỷ USD, tăng 17% so với năm 2023, trong đó cà phê Arabica chiếm 72% và cà phê Robusta chiếm 28%.

Các nước sản xuất cà phê trong năm 2023 cũng đã nhập khẩu 2,35 triệu bao cà phê từ Brazil, tăng 16% so với năm trước, trong đó Colombia là nước mua lớn nhất với 1,09 triệu bao, Việt Nam và Indonesia đã tăng nhập khẩu cà phê Brazil đáng kể vào đầu năm 2024 do những thách thức về khí hậu và hậu cần, trong đó Việt Nam tăng 212% và Indonesia tăng 119% so với cùng kỳ năm 2023.

Tính đến cuối tháng 5, tồn kho cà phê Robusta được chứng nhận trên sàn London đã tăng 24,9% so với tháng trước lên 0,78 triệu bao (loại 60 kg/bao). Tồn kho cà phê Arabica trên sàn NewYork tăng 30,3%, đạt 0,84 triệu bao. Mặc dù tăng nhưng tồn kho tại các sàn vẫn thấp hơn mức trung bình 1,8 triệu tấn của niên vụ 2022-2023.