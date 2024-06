Giá cà phê ngày 7/6: Giá cà phê giảm, thị trường co lại sau một phiên giao dịch hỗn loạn

Giá cà phê ngày 7/6/2024: Cà phê trong nước quay đầu giảm

Theo ghi nhận phiên giao dịch hôm nay, giá cà phê trên thị trường thế giới biến động trái chiều.

Cụ thể, giá cà phê trực tuyến Robusta tại London giao tháng 7/2024 được ghi nhận tại mức 4.425 USD/tấn sau khi giảm 1,03%. Các kỳ hạn còn lại đều tăng, trừ kỳ hạn tháng 1/2025.

Giá cà phê Arabica giao tháng 7/2024 tại New York ở mức 234,20 UScent/pound sau khi tăng 0,97%.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMFCập nhật: 07/06/2024 lúc 11:16:01 (delay 10 phút)

Trong nước, giá cà phê quay đầu giảm tại các địa phương. Theo đó, tỉnh Đắk Nông giảm nhiều nhất 800 đồng/kg nhưng vẫn neo ở mức cao nhất là 125.700 đồng/kg. Hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai cùng giảm 600 đồng/kg về mức 125.400 đồng/kg. Cùng mức giảm trên, thương lái tại Lâm Đồng đang thu mua cà phê với giá 124.400 đồng/kg.

Giá cà phê hôm thứ năm đã trải qua một phiên giao dịch đầy hỗn loạn. Cả hai thị trường Arabica và Robusta đều đạt mức cao nhất trong 6 tuần qua do lo ngại về thời tiết ở Brazil và Việt Nam. Tuy nhiên, cà phê Robusta đã từ bỏ mức tăng và quay đầu giảm do áp lực thanh lý vị thế mua xuất hiện sau khi có tin tồn kho cà phê Robusta do ICE giám sát hôm thứ năm tăng lên mức cao nhất trong 10 tháng.

Dự trữ cà phê Arabica đã qua phân loại được chứng nhận trên thị trường New York được cho là đã tăng 7.945 bao vào ngày hôm qua, ghi nhận lượng tồn kho này ở mức 798.683 bao.

Sự phục hồi của tồn kho cà phê ICE từ mức thấp lịch sử là điều tiêu cực đối với giá cả, nhất là nó thường kích thích những thành phần đang nắm vị thế mua lớn, thanh lý bớt vị thế đang nắm trong khi chờ mùa đông Brazil đến. Trong hai tuần qua, những thành phần như quản lý nguồn quỹ, những nhà đầu cơ đã không thanh lý vị thế mua như người ta đã tiên đoán mà lại còn tăng lượng mua ròng của mình thêm, khiến cho giá thị trường tăng trở lại với các mốc cao đã từng xác lập.

Sự hỗn loạn trên thị trường hàng hóa của 2 ngày qua cũng có phần ảnh hưởng trước khi có công bố dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ, khi mà các nhà kinh tế cho rằng có thể cung cấp những dấu hiệu mang tính suy đoán về chính sách tài khóa và lập trường lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang trong nửa cuối năm nay.

Mặc dù tăng trưởng giá trị xuất khẩu ấn tượng nhưng ngành cà phê Việt Nam đang phải đối mặt với sự sụt giảm sản lượng xuất khẩu do nắng nóng và hạn hán kéo dài.

Xuất khẩu cà phê ước đạt 2,9 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm nay, tăng 43,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cho dù khối lượng giảm 3,9% xuống 833.000 tấn, theo số liệu thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.



Giá xuất khẩu cà phê trung bình đạt 4.208 USD/tấn trong tháng 5, cao hơn 11,7% so với tháng 4 và cao hơn 63,6% so với tháng 5 năm 2023. Giá trung bình đạt 3.428 USD/tấn từ tháng 1 đến tháng 5, tăng 49,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kể từ đầu vụ cà phê vào tháng 10/2023, Việt Nam đã xuất khẩu hơn 1,2 triệu tấn cà phê, nghĩa là tồn kho thấp trong khi giá vẫn ở mức cao.

Vicofa kỳ vọng giá cà phê sẽ duy trì ở mức cao trong tháng 6.

Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kêu gọi nông dân không tăng cường trồng cà phê mà không tuân theo kế hoạch.

Cà phê là một trong bảy sản phẩm nằm trong phạm vi Quy định phá rừng của châu Âu, sẽ có hiệu lực vào cuối năm nay.

Theo quy định này, cà phê, nếu không được chứng minh là không liên quan đến nạn phá rừng sau ngày 31/12 sẽ không được phép vào EU.