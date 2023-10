Giá cà phê ngày 17/10: Cà phê Robusta điều chỉnh giá nhẹ

Giá cà phê hôm nay 17/10: Robusta tiếp tục tăng, trong nước đạt 64.000 đồng/kg

Theo ghi nhận, giá cà phê trên thị trường thế giới biến động trái chiều. Theo đó, giá cà phê trực tuyến Robusta tại London giao tháng 11/2023 được ghi nhận tại mức 2.393 USD/tấn sau khi tăng 0,21% (tương đương 5 USD).

Giá cà phê Arabica giao tháng 12/2023 tại New York ở mức 154,15 US cent/pound sau khi giảm 0,48% (tương đương 0,75 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 9h06 (giờ Việt Nam).

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 17/10/2023 lúc 09:06:01 (delay 10 phút)

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay trong khoảng 63.400 - 64.000 đồng/kg.

Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 63.400 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 63.900 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 63.800 đồng/kg.

Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 64.000 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 63.900 đồng/kg ở Đắk R'lấp.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 63.800 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 63.700 đồng/kg.

Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 63.700 đồng/kg.

Thị trường cà phê trong nước giữ ổn định so với cùng thời điểm hôm qua.

Những ngày đầu tháng 10/2023, giá cà phê Robusta giảm do lo ngại rủi ro tăng cao đã thúc đẩy các quỹ và nhà đầu cơ mạnh tay thanh lý trên cả hai sàn giao dịch. Bên cạnh đó, yếu tố thời tiết thuận lợi tại các vùng trồng cà phê ở miền Nam Brazil, đồng Real của Brazil giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tháng so với đồng USD đã khuyến khích các nhà xuất khẩu nước này tăng cường bán ra.

Những ngày đầu tháng 10/2023, giá cà phê Robusta tại thị trường nội địa giảm mạnh so với cuối tháng 9/2023. Ngày 9/10/2023, giá cà phê Robusta giảm 2.100 – 2.400 đồng/kg so với ngày 30/9/2023. Cụ thể, tại Đắk Nông, giá cà phê Robusta giảm 2.400 đồng/kg, xuống còn 64.300 đồng/kg; tại tỉnh Đắk Lắk, giá giảm 2.300 đồng/kg, xuống 64.200 đồng/kg; tại tỉnh Lâm Đồng, giá giảm 2.200 đồng/kg, xuống 63.700 đồng/kg; tại tỉnh Gia Lai, giá giảm 2.100 đồng/ kg, xuống còn 64.200 đồng/kg.

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, tháng 9/2023, xuất khẩu cà phê của Việt Nam ghi nhận mức thấp kỷ lục 50,97 nghìn tấn, trị giá 168,68 triệu USD, giảm 39,8% về lượng và giảm 34,7% về trị giá so với tháng 8/2023, so với tháng 9/2022 giảm 47,2% về lượng và giảm 28,2% về trị giá. Tính chung 9 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 1,25 triệu tấn, trị giá 3,13 tỷ USD, giảm 8,3% về lượng, nhưng tăng 0,7% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Diễn biến giá, tháng 9/2023, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam ghi nhận mức cao kỷ lục mới 3.310 USD/ tấn, tăng 8,4% so với tháng 8/2023 và tăng 36,1% so với tháng 9/2022. Tính chung 9 tháng đầu năm 2023, giá xuất khẩu bình quân cà phê của nước ta đạt mức 2.497 USD/tấn, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Vàng lá thối rễ cà phê do đâu?

Vàng lá thối rễ cà phê là căn bệnh không khó để phòng trị, tuy nhiên phải cần có biện pháp từ canh tác tới xử lý khi bị bệnh để đạt hiệu quả cao nhất, không để lại hậu quả trên cây trồng.

Nguyên nhân vàng lá thối rễ cà phê

Do vết thương cơ học, tuyến trùng, rệp sáp đất, nhện đất… tạo nên vết thương hở. Từ đó nấm Fusarium spp. và Rhizoctonia solani sẽ xâm nhậm và gây bệnh vàng lá thối rễ.

Triệu chứng: Trên cà phê kiến thiết cơ bản cây có triệu chứng sinh trưởng và phát triển kém, chùn đọt, cây thấp, ít cành lá, lá vàng, thối rễ cọc, cây thường bị nghiêng trong mùa mưa và rất dễ nhổ lên bằng tay. Bệnh xuất hiện ở tất cả các độ tuổi trên cây cà phê tái canh, cả trong giai đoạn vườn ươm.

Trên cà phê đã cho quả, cây sinh trưởng chậm, có ít cành thứ cấp, lá chuyển sang màu vàng, rễ tơ bị thối. Bệnh thường xuất hiện ở các cây già, canh tác trong thời gian dài nhưng không được bổ sung hữu cơ đầy đủ cũng như không bón phân hóa học cân đối.

Thời điểm gây hại Bệnh thường xuất hiện vào giữa mùa mưa. Nấm bệnh tồn tại trong đất xâm nhập vào cây qua vết thương do tuyến trùng gây ra. Bệnh gây hại nặng cho cây ở vùng đất ẩm ướt thoát nước không tốt và tuyến trùng gây hại nặng. Biện pháp phòng ngừa.

Biện pháp canh tác

Trồng giống kháng bệnh. Xử lý đất trước khi trồng 15 ngày để tiêu diệt tuyến trùng. Đối với trường hợp tái canh thì không đào hố trồng trên các hố cũ. Bón phân cân đối để tăng sức khỏe cây trồng. Sử dụng một số loại phân bón kết hợp để tăng sức đề kháng của cây như Agrifos 480. Phòng trị tuyến trùng sớm bằng chế phẩm sinh học Trichoderma ĐHNL. Phải phòng trừ tuyến trùng tốt, tuyến trùng càng nhiều thì bệnh sau này sẽ càng khó trị vì phải trải qua nhiều bước.

Thoát nước tốt, tránh ngập úng lâu dài. Tránh tạo vết thương cơ giới, nên làm xốp đất vào trước mùa mưa. Tránh tác động vào bộ rễ vào thời điểm mưa nhiều và đang có dấu hiệu bệnh. Thường xuyên kiểm tra vườn để xử lý ngay khi phát hiện, tránh trường hợp bệnh nặng làm chết cây. Trị bệnh vàng lá thối rễ cà phê

Đối với cây bệnh nặng thì phải nhổ bỏ, xử lý đất bằng các biện pháp hóa học, phơi đất để có thể tái canh.

Xử lý đối với cây mới bị nhiễm bệnh: Xới nhẹ đất xung quanh gốc, tưới ướt vùng đất xung quanh gốc bằng dung dịch thuốc:

Thuốc trị nấm: Kết hợp Agrifos 480 với Mataxyl 500WP để tăng cường hiệu quả. Kết hợp thuốc trừ tuyến trùng bằng các loại thuốc chứa Abamectin như Tervigo 020 SC, Clinotilolite như Map Logic 90 WP.