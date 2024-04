Giá cà phê ngày 18/4: Cà phê có giá cao chưa từng thấy, vượt mốc 120.000 đồng/kg

Giá cà phê ngày 18/4/2024: Tăng khủng do lo ngại về cây trồng toàn cầu

Theo ghi nhận mới nhất, giá cà phê trên thị trường thế giới tiếp đà tăng mạnh.

Cụ thể, giá cà phê trực tuyến Robusta tại London giao tháng 5/2024 được ghi nhận tại mức 4.234 USD/tấn sau khi tăng 5,72%.

Giá cà phê Arabica giao tháng 5/2024 tại New York ở mức 247,95 UScent/pound sau khi tăng 4,73%.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMFCập nhật: 18/04/2024 lúc 13:58:01 (delay 15 phút)

Giá cà phê trong nước hôm nay tăng "khủng" tới 4.400 - 4.500 đồng/kg, chốt ở mức 121.000 – 121.500 đồng/kg. Theo đó, hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông có giá thu mua cao nhất là 121.500 đồng/kg, tăng 4.400 - 4.500 đồng/kg. Thương lái tại Lâm Đồng và Gia Lai đang giao dịch cà phê với giá 121.000 đồng/kg và 121.300 đồng/kg sau khi tăng 4.600 đồng/kg và 4.400 đồng/kg.

Tuy cà phê Arabica chỉ nằm ở mức cao nhất trong 2 năm, nhưng giá loại Robusta đã tăng lên ở mức cao nhất trong mọi thời kỳ, bỏ khá xa mốc cao lịch sử đã lập vào năm 1994 khi Brazil bị sương giá tàn phá 50% sản lượng.

Mọi nguyên nhân tăng giá đều được mô tả ngắn gọn qua một câu là do lo ngại về vụ mùa và tình hình cây trồng ở Brazil và Việt Nam.

Dự trữ cà phê Arabica đã qua phân loại được chứng nhận nắm giữ trên thị trường New York được cho là đã giảm 1.064 bao vào ngày hôm qua, ghi nhận lượng tồn kho này ở mức 623.481 bao.

Đà cà phê tăng mạnh đến độ thị trường này phớt lờ luôn cả sự sụt giá khá mạnh của đồng Real Brazil và có vẻ như nông dân Brazil đã không bán cà phê ra như mỗi khi đồng real của họ sụt giảm.

Bên cạnh những lý do đã được nêu nhiều, khi cho rằng giá cà phê tăng do tình hình thời tiết hạn hán, ít mưa, không có nước tưới ở Việt nam và Brazil, còn có một nguyên nhân khác mang tính âm thầm hơn, đó là sự tiêu thụ toàn cầu cũng tăng lên. Tổng số khẩu phần cà phê có mức tăng trưởng 5% so với năm trước trên toàn cầu.

Theo dữ liệu Dịch vụ Thực phẩm Thương mại CREST của Công ty Circana, một công ty có trụ sở tại Chicago, Illinois, hoạt động tại hơn 20 quốc gia với đội ngũ nhân viên hơn 10.000 người. Xu hướng tăng trưởng này được quan sát thấy ở 11 trong số 12 quốc gia được theo dõi, trong đó Trung Quốc nổi lên là nước dẫn đầu, có tốc độ tăng trưởng tiêu thụ cà phê cao nhất.

Trước thực trạng giá cà phê liên tục tăng, nhiều công ty buộc phải mua với giá cao để có hàng, kịp giao cho các đối tác đã ký kết trước đó. Nhưng không chỉ giá cao, doanh nghiệp cũng đứng ngồi không yên khi còn có cả trường hợp nông dân đã không giao hàng dù hợp đồng đã được ký từ trước.

Không chỉ các doanh nghiệp trong nước mà nhiều đơn vị nước ngoài cũng khó khăn. Khi một số nhà cung ứng Việt Nam đã không giao hàng đúng theo hợp đồng, doanh nghiệp buộc phải chuyển hướng tìm mua cà phê Robusta từ các thị trường khác.