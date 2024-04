Mùa mưa ở Nam Bộ năm nay đến trễ hơn mọi năm, hạn mặn ở miền Tây vẫn tiếp diễn

Ông Lê Đình Quyết - Trưởng phòng Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, đợt nắng nóng vẫn đang diễn ra, kéo dài liên tục từ ngày 9/2 đến nay tại TP.HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ.

"Sang tháng 4, nắng nóng diện rộng lan sang các tỉnh miền Tây. Đây là đợt nắng nóng kéo dài nhất từ trước tới nay. Nhiệt độ không khí cao nhất ngày từ 35 độ C liên tục từ 2 ngày trở lên thì được gọi là một đợt nắng nóng", ông Quyết cho biết.

Mùa mưa ở Nam Bộ năm nay đến trễ hơn mọi năm, bà con miền Tây "gồng mình" đối phó với hạn mặn. Ảnh: Quang Sung

Tại Biên Hòa (Đồng Nai) ngày 15/2 đạt mức 38 độ C, sang tháng 3 tại miền Đông Nam Bộ nhiều ngày đạt trên 37-38 độ C. Từ đầu tháng 4 tới nay tại Biên Hòa (9/4), Đồng Phú (16/4) có mức nhiệt 40 độ C, tại Sở Sao (16/4) cũng đạt 39,9 độ C.

Theo ông Quyết, đây là mức nhiệt cao nhất từ đầu năm tới nay, riêng Biên Hòa và Sở Sao là cao nhất từ trước tới nay. So với năm 2023 và cùng kỳ các năm khác năm nay nắng nóng kéo dài, cường độ nắng mạnh, nhiệt độ cao hơn. Tại TP.HCM nhiệt độ không khí cao nhất từ đầu năm tới nay cũng đạt 38 độ C.

"Thời gian tới, mưa vẫn ít xảy ra, sẽ dẫn tới khô hạn, thiếu hụt nguồn nước, bà con ĐBSCL cần có biện pháp canh tác phù hợp, phòng tránh hạn hán, xâm nhập mặn; chăm bón, thu hoạch hợp lý. Khi nắng nóng kéo dài, thời tiết ít mưa, lượng bốc hơi tăng mạnh, làm cho nước tại các kênh rạch bị cạn, làm gia tăng nguy cơ sụt lún đất. Tình hình mặn từ nay tới cuối tháng 4 còn tiếp diễn, khi xuống giống vụ lúa hè thu năm 2024 cần có những giải pháp tưới, chăm bón cho phù hợp", ông Quyết khuyến cáo.

Hạn mặn dẫn đến thiếu nước sinh hoạt tại các tỉnh: Tiền Giang, Long An, Bến Tre...

Bên cạnh đó, người dân cần bám sát thông tin dự báo, cảnh báo, tuân thủ theo hướng dẫn, quy định chỉ đạo của chính quyền địa phương để phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn; đề phòng cháy nổ, chập điện, cháy rừng.

"Những ngày cuối tháng 4 đầu tháng 5 có thể thỉnh thoảng xuất hiện trận mưa, mưa diễn ra nhanh, thường kèm dông, sét, cần thận trọng để phòng tránh. Không sử dụng nước những trận mưa trái mùa này để sinh hoạt, vì nước mưa còn đang chứa nhiều chất ô nhiễm trong không khí. Dự báo mùa mưa năm nay có thể tới muộn hơn so với trung bình nhiều năm, những ngày đầu tháng 5 sẽ là thời kỳ chuyển mùa, từ nửa cuối tháng 5 Nam Bộ phổ biến bước vào mùa mưa.", ông Quyết cho biết.

Trong những ngày tới, vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía Đông Nam; rãnh thấp có trục qua Bắc Bộ nối với vùng áp thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới qua Nam Trung Bộ hoạt động suy yếu nhẹ, nhiễu động gió đông có xu hướng phát triển tốt hơn.



Nắng nóng vẫn đang diễn ra gay gắt tại TP.HCM. Ảnh: Quang Sung

Thời tiết Nam Bộ những ngày tới mây thay đổi, có mưa dông vài nơi về chiều tối, cần đề phòng sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy. Nắng nóng diện rộng trên khu vực, Miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt, cường độ nắng nóng giảm nhẹ.