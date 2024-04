Giá cà phê ngày 2/4: Lại sắp chạm mốc 100.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 2/4: Tăng nhẹ tại các tỉnh trọng điểm

Theo ghi nhận, giá cà phê trên thị trường thế giới trái chiều trên hai sàn giao dịch. Cụ thể, giá cà phê trực tuyến Robusta tại London giao tháng 5/2024 được ghi nhận tại mức 3.479 USD/tấn sau khi giảm 2,25%.

Giá cà phê Arabica giao tháng 5/2024 tại New York ở mức 191,8 UScent/pound sau khi tăng 1,56%.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMFCập nhật: 02/04/2024 lúc 10:48:01 (delay 15 phút)

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMFCập nhật: 02/04/2024 lúc 10:48:01 (delay 15 phút)

Giá cà phê trong nước hôm nay dao động trong khoảng 98.200 - 98.800 đồng/kg. Giá cà phê hôm nay tăng nhẹ 100 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước hôm nay dao động trong khoảng 98.200 - 98.800 đồng/kg. Giá cà phê hôm nay tăng nhẹ 100 đồng/kg. Theo đó, hai tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông nâng giao dịch lên mức thấp nhất và cao nhất là 98.200 đồng/kg và 98.800 đồng/kg. Thương lái tại Đắk Lắk và Gia Lai đang cùng thu mua cà phê với giá 98.700 đồng/kg.

Trước đó, giá cà phê Arabica tháng 5 giao dịch một mình vào thứ hai sau kỳ nghỉ dài đóng cửa tăng 2,95 cent, nằm ở mức 191,8 cent/pound trong khi thị trường cà phê Robusta vẫn còn nghỉ lễ Phục Sinh.

Giá cà phê Arabica đầu phiên giao dịch giảm, nhưng sau đó đã tăng ngược khi có tin những cơn mưa quá lớn gần đây có thể đã gây thiệt hại cho cây cà phê tại Brazil.

Cơ quan khí tượng của Brazil báo cáo hôm thứ hai rằng khu vực Minas Gerais của Brazil đã nhận được lượng mưa 75,4 mm trong tuần qua, tương đương 335% mức trung bình lịch sử.

Mức tăng của thị trường cà phê cuối phiên có phần bị hạn chế do đồng real Brazil trong phiên đã giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tháng qua so với đồng USD.

Tình hình giá cà phê Robusta đã tăng lên mức cao kỷ lục sau khi Hiệp hội Cà phê Việt Nam cho biết xuất khẩu cà phê niên vụ 2023/2024 của Việt Nam có thể giảm tới 20% so với cùng kỳ do thời tiết khô hạn làm giảm sản lượng.

Cũng cần nhắc lại rằng dự báo thâm hụt cà phê Robusta toàn cầu vụ 2024/2025 là khoảng 2,7 triệu bao do sản lượng tại Việt Nam giảm.

Tiến trình thay đổi dần loại cây trồng của người nông dân nay cũng đến thời gian quyết liệt hơn góp phần vào việc giảm sản lượng cà phê của Việt nam về lâu dài, khi nông dân chặt bỏ dần cây cà phê, đòi hỏi nhiều nước tưới hơn so với cây sầu riêng nay đã lớn và vươn tầm che bóng.

Như vậy là cà phê Arabica một lần nữa lại thử nghiệm thành công với mốc 190 cent, một phần chính là do sự gia tăng của giá cà phê Robusta trên thị trường London. Đây là cách mà thị trường phản ứng với sự sụt giảm tồn kho ở châu Âu, tổng cộng chỉ đạt 6,7 triệu bao vào cuối tháng 2, theo thông tin từ Liên đoàn Cà phê Châu Âu.

Yếu tố chính dẫn đến sự sụt giảm tồn kho ở châu Âu rõ ràng là do khó khăn về nguồn cung, do lượng cà phê Robusta sẵn có ở châu Á khan hiếm và những khó khăn về hậu cần trên tuyến đường Á-Âu do những bất ổn ở Biển đỏ.



Sản lượng tại Việt Nam, nước trồng cà phê Robusta chính trên thế giới, được USDA dự đoán đạt 27,5 triệu bao trong niên vụ 23/24 thấp hơn nhiều so với mức 31,3 triệu bao được dự báo sơ bộ trước đó.

Những năm mà người trồng trọt Việt Nam có lợi nhuận tài chính thấp đã dẫn đến sự sụt giảm đầu tư. Diện tích trồng các loại cây trồng khác như tiêu đen và trái cây cũng bị sụt giảm.

Khí hậu khô và nhiệt độ cao trong những năm gần đây đã làm tăng thêm chi phí sản xuất và làm sản lượng giảm, dẫn đến nguồn cung bị siết chặt, thể hiện qua lượng tồn kho thấp hiện nay.

Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam (Vicofa), cho biết, quý I/2024, Việt Nam xuất khẩu gần 600.000 tấn cà phê với kim ngạch khoảng 1,9 tỷ USD, chỉ tăng 3,1% về số lượng nhưng tăng 54,7% về kim ngạch xuất khẩu so với cùng kỳ 2023.

Các doanh nghiệp nhận định, đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam tăng trưởng ấn tượng một phần nhờ giá bán cao kỷ lục, chạm mốc 100.000 đồng/kg trong những ngày gần đây. Với diễn biến hiện tại, mục tiêu xuất khẩu cà phê 5 tỷ USD trong năm nay là không khó.